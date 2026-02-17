Acasă » Exclusiv » Cine este hackerul care i-a dat teroare influenceriței Daniela Costețchi și a excrocat-o de mii de dolari. Dezvăluiri despre “omul din umbră” al familiei Beregoi

De: Luciana Popescu 17/02/2026 | 20:01
Conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi nu mai este doar despre faimă, bârfe sau iubiți celebrii. Totul a ajuns la alt nivel și a prins un contur întunecat. O altă influenceriță a ieșit public și a dat declarații demne de filmele de groază. A apărut în scenariu și un hacker de-a dreptul diabolic, iar CANCAN.RO are toate detaliile.

Scandalul dintre cele două regine moldovence ale internetului este pe buzele tuturor de mai multe zile. Dacă înainte totul avea o notă amuzantă, acum lucrurile au devenit înfricoșătoare. Influencerița Daniela Costețchi și-a luat inima în dinți și a povestit cum ani de zile a trăit după planul diabolic al familiei Beregoi. Victima, tot din Republica Moldova, ar fi fost amenințată prin metode macabre, inclusiv prin lăsarea unor obiecte funerare la ușa locuinței, alături de imaginea ei și a fiicei sale minore (VEZI AICI DETALII).

Cine era creierul ascuns în spatele clanului Beregoi

Ni s-a făcut pielea de găină după ce am ascultat declarațiile Danielei. Influencerița spune că în spatele șantajului se află și o minte strălucită. Intră în peisaj Rusu Stanislav, un tânăr despre care se spune că este hacker și reușea să închidă conturile de socializare a mai multor persoane publice. Abia după ce scoteau banii, munca influencerilor era recuperată. Acest Rusu Stanislav este acuzat că a lucrat mână în mână cu familia Beregoi. Danielei i-au fost ceruți 13.000 de dolari pentru a avea din nou contul care îi aduce venituri pentru ea și fiica ei.

Rusu Stanislav- sursa- social media

Cine este Rusu Stanislav

Mediul online clocotește. O influenceriță a ieșit public și a vorbit despre periculosul hacker, care nu mai este anonim. Evetastick a făcut un clip video special dedicat acestui tânăr.

„Deci acesta este Rusul Stanislav, de care ne spunea Daniela Costețchi ieri. Ar fi persoana din spatele acelui profil anonim care tot hackera încă din 2021 și escroca de bani”, a declarat influencerița.

„Îl găsisem pe Instagram, că a pus cineva în comentarii. Într-adevăr, această persoană este urmărită de Ana Beregoi, de Iuliana Beregoi nu este urmărit, doar de Ana.”

„Și scrie Cricova în descriere, deci el este și apoi am văzut că a pus story azi-noapte. A confirmat el pe story că el este.”

Unde trăiește Rusu Stanislav

Hackerul secolului, implicat în acest scandal monstru, își face viața departe de România și Republica Moldova: trăiește visul american. Aparent miile de kilometri nu l-au oprit să închidă conturile atâtor creatori de conținut.

CITEȘTE ȘI: Cum ar fi încercat Iuliana Beregoi să intimideze o creatoare de conținut din Republica Moldova. Acuzații fără precedent în războiul influencerițelor! Influencerița Daniela Costetchi rupe tăcerea despre șantajul trăit! Câte mii de euro a plătit, după ce s-a trezit cu un sicriu și o cruce la poartă. Detalii în premieră

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

×