Zodiile care renasc din propria cenușă la finalul acestei săptămâni. Devin mult mai puternice

Energia din perioada 17-20 februarie 2026, în special cu eclipsa solară din Vărsător și conjuncția Saturn-Neptun, determină transformări majore pentru anumite zodii. Pentru mulți, acest lucru se traduce prin treziri bruște, progrese în credință și claritate emoțională. Există 4 semne astrale care se află într-un moment de „renaștere” – o resetare totală care le permite să devină mai puternice, mai încrezătoare și mai concentrate după o perioadă plină de dificultăți.

Dacă viața ta nu a fost prea roz în ultima vreme, nu ești singur. De la probleme în relații la eșecuri în carieră, există patru zodii care s-au simțit cam în afara jocului în ultima vreme, dar totul este pe cale să se rezolve. Potrivit astrologilor, până la finalul acestei săptămâni, astrele se aliniază în favoarea celor născuți în Berbec, Leu, Scorpion și Săgetător.

BERBEC

La fel ca pasărea mistică Phoenix, o partea din nativii născuți în zodia Berbesc vor trece printr-o transformare personală și inițierea unei versiuni noi, mai autentice a sinelui. Acești nativi se pregătesc de reconstrucție și asumare a responsabilității pentru propria lor viață. Berbecul este asociat cu energia primară, iar conceptul „Renașterea Phoenixului” pune accentul pe utilizarea acestei energii pentru a renaște din cenușa eșecurilor din trecut sau a buclelor karmice.

LEU

În februarie 2026, Leul trăiește un moment puternic, caracterizat de o resetare majoră a identității personale și de începutul unui an transformator, plin de energie. O eclipsă solară „profundă” în Vărsător, pe 17 februarie 2026, acționează ca un punct de cotitură major, forțând o resetare a relațiilor și a imaginii de sine.

Acest moment este văzut ca un moment de renaștere spirituală, în care renunți la vechile obiceiuri pentru a deveni mai puternic. Deși luna februarie aduce transformări intense, ea pregătește terenul pentru intrarea lui Jupiter în Leu pe 30 iunie 2026, care va marca o perioadă de 12 luni în care vei fi „regele sau regina zodiacului”.

SCORPION

Scorpionul este semnul suprem al transformării, simbolizat adesea de phoenixul care renaște din propria cenușă. În această perioadă, ei experimentează o „resetare completă a identității” și o transformare spirituală sau existențială puternică, aproape dureroasă, care le transformă întunericul în lumină.

Fie că este vorba de alegeri bazate pe cariera ta sau de posibilitatea de a te muta în sfârșit, așteaptă-te ca totul să se așeze la locul său, pe măsură ce experimentezi libertatea și motivația ca niciodată până acum.

SĂGETĂTOR

Pentru Săgetător, februarie 2026 reprezintă un „moment phoenix”, oferind o oportunitate profundă de reînnoire și transformare spirituală, pe măsură ce Luna se aliniează cu semnul. Această perioadă le permite Săgetătorilor să se ridice din provocările trecutului, îmbrățișând un nou început, creștere personală și schimbări intense și pozitive în viață.

La fel cum pasărea Phoenix renaște din propria-i cenușă, Săgetătorul trece printr-o perioadă de renaștere și triumf al vieții asupra greutăților. Această fază îi încurajează pe Săgetători să-și continue călătoria sufletului către libertate, explorare și învățare, Această perioadă reprezintă o schimbare puternică către recâștigarea controlului și trecerea la o versiune mai puternică și mai iluminată a sinelui.

