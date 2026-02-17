Acasă » Știri » Cel mai periculos drum din România. Doar anul trecut au fost 400 de accidente

Cel mai periculos drum din România. Doar anul trecut au fost 400 de accidente

De: David Ioan 17/02/2026 | 20:19
Traficul de pe DN 1 continuă să ridice probleme majore de siguranță, iar datele furnizate de Inspectoratul General al Poliției Române pentru anul 2025 arată o situație alarmantă.

Pe sectorul dintre București și Brașov, 48 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 53 au suferit răni grave, unele dintre victime rămânând cu sechele permanente.

Cauzele accidentelor sunt variate, de la viteza peste limita legală și depășirile efectuate neregulamentar, până la situații particulare precum traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni în interiorul localităților sau apariția unor obstacole neașteptate pe carosabil.

„Principalele cauze ale accidentelor rutiere pe drumurile naționale au fost nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității vehiculelor, nerespectarea distanței între vehicule precum și alte preocupări de natură a distrage atenția”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al IGPR.

Toate aceste aspecte contribuie la menținerea DN 1 în topul celor mai periculoase drumuri din țară.

Odată cu deschiderea unor noi tronsoane de autostradă, în special pe A7, „drumul morții” s-a mutat treptat de pe DN 2 pe DN 1. Totodată, şi numărul accidentelor de pe E85 a scăzut semnificativ, iar primul loc în clasamentul celor mai riscante șosele a fost preluat de drumul național care leagă Capitala de nord-vestul țării.

Conform informaţiilor oficiale, într-un singur an, pe DN 1 au avut loc 425 de accidente, soldate cu 48 de decese și peste 600 de persoane rănite.

De asemenea, DN 1 are porțiuni vechi de peste un secol, iar modernizările succesive nu au reușit să aducă infrastructura la nivelul traficului actual, extrem de intens. În continuare, lipsa separatoarelor de sens și absența unor alternative rutiere complete contribuie la numărul ridicat de tragedii.

