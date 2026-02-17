Acasă » Bancuri » BANC | „Iubire, ți-am pregătit o surpriză!”

17/02/2026
Drăgă cititorule, în această seară, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Protagonistul i-a pregătit iubitei sale o surpriză… Motivul te va face să râzi în hohote.

– Iubire în seara asta când ajungi acasă să nu suni la ușă, intră direct că ți-am pregătit o surpriză.

– Woow ce frumos, dar ce sărbătorim?

– Ne-au tăiat curentul.

Alte bancuri amuzante

Un bărbat vorbește cu fosta lui iubită

Un bărbat vorbește cu iubita lui de care s-a despărțit:
– Mi-e dor de tine, întoarce-te acasă.
– Nu pot să te iert, știai că urăsc minciuna și cu toate astea m-ai mințit
– Iubire, eu trebuia să fiu cel supărat pentru că te-am găsit în pat cu altul.
– Asta pentru că m-ai mințit că vii duminică și tu ai venit sâmbătă.

O femeie primește în casă un bărbat

O femeie primește în casă un bărbat care o curta de mult timp.
Deodată, ea aude un zgomot în hol.
– Vai, s-a întors bărbatul meu acasă! Repede, pleacă de aici! Sari pe fereastră!
– Cum să fac asta? Suntem la etajul 13!
– Crezi că acum e momentul să fii superstițios?

Bulă ajunge acasă împreună cu ospătarul

În sfârșit Bulã ajunge acasă în toiul nopții…
– Mai Bulã, nu ți-e rușine să te aducă ospătarul în toiul nopții acasă, beat de la cârciuma?!
– Păi n-a fost liber mai devreme…

Soțul ajunge acasă beat mort

Soțul ajunge acasă beat mort, pe la 3 dimineața, după ce a petrecut toată noaptea cu tovarășii lui de pahar.
– Ce-i cu tine în halul ăsta? Te-ai întrebat la cârciumă ce o să zici cand vii acasă? strigă soția la el.
– Dragă, sincer să-ți spun, nu m-am întrebat, dar dacă vrei mă întorc la cârciumă, mă întreb și vin acasă gata întrebat.

Bulă la frizerie.

În timp ce era tuns, pe scaunul de lângă el se așază , să se tundă directorul institutiei unde lucra.
Frizerita care-l tundea pe Bulă se pregătește să-l dea pe Bulă cu gel și apă de păr în cap.
Directorul vede cu coada ochiului și zice cu un aer foarte important :
– Mie să nu-mi dați cu porcării din alea în cap, că de câte ori îmi dați, îmi zice nevastă-mea că miros ca în bordel .
Frizerița care îl tundea pe Bulă se uită cu un aer vinovat la Bulă și îi zice:
– Vă rog să mă scuzați, nu v-am întrebat dacă dumneavoastră vreți să vă dau sau nu…
Bulă zâmbeste si zice:
– Stați liniștită domnișoară. La mine puteți să dați , cât vreți… Nevastă-mea nu știe cum miroase în bordel!

