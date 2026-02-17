BANCUL ZILEI | 700 de scrisori inutile

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Vezi cum se sfârșește povestea de dragoste dintre un băiat și o fată – după ce el i-a scris peste 700 de scrisori în care o cere în căsătorie. Nu te așteptai la asta!

Un tânăr i-a scris peste 700 de scrisori iubitei lui, în care o cere în căsătorie. Ea s-a căsătorit până la urmă cu poștașul.

Alte bancuri amuzante

„Ce vrei să facem împreună?”

– Iubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?

– Păi, draga mea, hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!

– Ce?

– Eu beau liniştit, iar tu, taci!

„Când te-ai îndrăgostit pentru prima oară?”

O domnişoară este întrebată:

– Când te-ai îndrăgostit prima oară?

– Pe la 16…..

– Şi a doua oara?

– Pe la 16:30….

Întâlnire romantică la un restaurant

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant.

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

„Iubitul meu mi-a dăruit un trandafir”

Iubitul meu mi-a dăruit un trandafir şi mi-a zis că se va întoarce când se va ofili!

– Wow! Ce romantic! Şi care e problema?!

– Trandafirul e de plastic!

„Doi îndrăgostiți se hotărăsc să meargă în pădure”

Doi îndrăgostiţi se hotărăsc să petreacă clipe romantice într-o pădure de la marginea oraşului. Se sărută, văd cum alţi îndrăgostiţi se aşază pe iarbă din pădure, uşor – uşor se lasă noapte şi la un moment dat fata spune:

– I-auzi ce frumos se aud greierii…

Iubitul răspunde:

– Nu sunt greieri, sunt fermoare.

BANC | „Dragă, am montat patul de la IKEA fără să mă uit la instrucțiuni”

Bancul începutului de săptămână | „Alege un număr de la 1 la 50”