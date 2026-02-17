Acasă » Știri » Gheboasă s-a împăcat cu iubita. Cum au petrecut cei doi Ziua Îndrăgostiților?

Gheboasă s-a împăcat cu iubita. Cum au petrecut cei doi Ziua Îndrăgostiților?

De: Denisa Crăciun 17/02/2026 | 15:57
Gheboasă s-a împăcat cu iubita. Cum au petrecut cei doi Ziua Îndrăgostiților?
Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Gheboasă s-a împăcat cu iubita lui, Luiza. Cei doi au petrecut Ziua Îndrăgostiților împreună, iar vedeta a povestit într-un interviu cum au sărbătorit iubirea, dar și ce planuri de viitor au. 

Gheboasă și Luiza au fost despărțiți o bună perioadă de timp și nu s-au mai afișat împreună pe rețelele de socializare. Asta până la începutul acestei luni. Cei doi sunt împreună de 11 ani, iar postarea în care au apărut din nou împreună i-a bucurat pe fanii acestora. În postarea făcută de artist apar imagini din vacanța în Egipt, acolo unde a mers cu Luiza. Acesta a dezvăluit într-un interviu care sunt planurile de viitor pe care le are.

Gheboasă s-a împăcat cu iubita lui

Gheboasă a spus în interviul pe care l-a dat că el și iubita lui au petrecut Ziua Îndrăgostiților departe de ochii lumii și fără să fie în centrul atenției pe rețelele de socializare. Aceștia și-au celebrat iubirea la munte și s-au bucurat de momentele petrecute în doi. Printre activitățile pe care le-au făcut, Gheboasă a spus că au schiat, au mers cu telegondola. Pe scurt, s-au și distrat și s-au relaxat.

„Am fost la munte de Ziua Îndrăgostiților. Ne-am distrat, ne-am relaxat, am schiat, am mers cu telegondola. Ne-am distrat mult între noi, nu în public, nu am postat mare lucru pe TikTok. Dar da, am fost împreună de Ziua Îndrăgostiților la munte,” a declarat Gheboasă.

În luna septembrie, Gheboasă a participat la un eveniment, iar acolo i-a transmis un mesaj chiar Luizei. Prin intermediul reporterilor, acesta i-a cerut iertare iubitei sale. Acesta a mărturisit că în perioada în care au fost despărțiți a suferit foarte mult.

Ce planuri de viitor are Gheboasă

În cadrul interviului, artistul a mai declarat că are planuri mari de viitor pentru relația pe care o are cu Luiza. Ba mai mult, se gândește să o ceară de soție! Atunci când se va întâmpla fericitul eveniment, trapperul a spus că nu va fi un secret și va anunța totul pentru a împărtăși momentul cu presa.

„Vine și inelul, iar atunci când va veni vă anunț, vă sun, îl dăm în direct”, a adăugat artistul.

CITEȘTE ȘI:

De-a râsu’-plânsu’. Gheboasă a uitat unde și-a parcat mașina și a făcut plângere penală

Scandal în showbiz! Jo, amenințată de Gheboasă: ”Lasă că…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Știri
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu…
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după...
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un bărbat
Adevarul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase...
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de...
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după...
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
Click.ro
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen...
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Digi 24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din...
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Digi24
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
go4it.ro
România și Bulgaria lansează un sistem unic pe Dunăre. Ce pot detecta noile drone
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Gandul.ro
Produsul de lux ieftinit cu 44% în LIDL. Costă doar 49.99 lei
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
Doliu în sportul românesc! Fotbalistul de doar 29 de ani a murit, răpus de o boală nemiloasă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 18 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Mihai Trăistariu, înscris la Insula Iubirii 2026. Ce răspuns a primit de la Antena 1
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor ...
Se închid școlile mâine, 18 februarie 2026. Ce județe au decis să suspende cursurile din cauza condițiilor meteo
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Care este cea mai bună pâine feliată din supermarket, potrivit celebrei nutriționiste Mihaela Bilic
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt ...
Meko intră în direct la Dan Capatos Show și face dezvăluiri fără precedent! După ce Bodi a rupt tăcerea, scandalul escaladează!
Vezi toate știrile
×