Gheboasă s-a împăcat cu iubita. Cum au petrecut cei doi Ziua Îndrăgostiților?

Gheboasă s-a împăcat cu iubita lui, Luiza. Cei doi au petrecut Ziua Îndrăgostiților împreună, iar vedeta a povestit într-un interviu cum au sărbătorit iubirea, dar și ce planuri de viitor au.

Gheboasă și Luiza au fost despărțiți o bună perioadă de timp și nu s-au mai afișat împreună pe rețelele de socializare. Asta până la începutul acestei luni. Cei doi sunt împreună de 11 ani, iar postarea în care au apărut din nou împreună i-a bucurat pe fanii acestora. În postarea făcută de artist apar imagini din vacanța în Egipt, acolo unde a mers cu Luiza. Acesta a dezvăluit într-un interviu care sunt planurile de viitor pe care le are.

Gheboasă s-a împăcat cu iubita lui

Gheboasă a spus în interviul pe care l-a dat că el și iubita lui au petrecut Ziua Îndrăgostiților departe de ochii lumii și fără să fie în centrul atenției pe rețelele de socializare. Aceștia și-au celebrat iubirea la munte și s-au bucurat de momentele petrecute în doi. Printre activitățile pe care le-au făcut, Gheboasă a spus că au schiat, au mers cu telegondola. Pe scurt, s-au și distrat și s-au relaxat.

„Am fost la munte de Ziua Îndrăgostiților. Ne-am distrat, ne-am relaxat, am schiat, am mers cu telegondola. Ne-am distrat mult între noi, nu în public, nu am postat mare lucru pe TikTok. Dar da, am fost împreună de Ziua Îndrăgostiților la munte,” a declarat Gheboasă.

În luna septembrie, Gheboasă a participat la un eveniment, iar acolo i-a transmis un mesaj chiar Luizei. Prin intermediul reporterilor, acesta i-a cerut iertare iubitei sale. Acesta a mărturisit că în perioada în care au fost despărțiți a suferit foarte mult.

Ce planuri de viitor are Gheboasă

În cadrul interviului, artistul a mai declarat că are planuri mari de viitor pentru relația pe care o are cu Luiza. Ba mai mult, se gândește să o ceară de soție! Atunci când se va întâmpla fericitul eveniment, trapperul a spus că nu va fi un secret și va anunța totul pentru a împărtăși momentul cu presa.

„Vine și inelul, iar atunci când va veni vă anunț, vă sun, îl dăm în direct”, a adăugat artistul.

