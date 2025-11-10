De-a râsu’-plânsu’. Gheboasă a uitat unde și-a parcat mașina și a făcut plângere penală

Trapperul Gheboasă, cel care a isterizat o lume întreagă la Untold atunci când a cântat în fața sutelor de mii de oameni cuvinte vulgare și, ulterior a fost prins cu substanțe interzise asupra sa, a fost, din nou, protagonistul unor scene halucinante! Bărbatul a mers la poliție pentru a depune plângere penală, acuzând un furt de autoturism. Poliția a făcut investigații ca la scurt timp să aibă parte de o surpriză! CANCAN.RO are toate detaliile, dar și punctul de vedere al poliției.

De-a râsul, plânsul, așa putem să descriem situația prin care Gheaboasă a trecut în urmă cu puțin timp. După ce a scandalizat pe toată lumea în urma „spectacolului grotesc” de la Untold, de data aceasta trapperul a fost protagonistul unor scene halucinante! Bărbatul s-a dus la poliție pentru a depune plângere penală, acuzând un furt de autoturism. Poliția a demarat investigațiile… ca să aibă parte de o surpriză demnă de o comedie!

Nu-i mașina, iată mașina! Trapperul Gheboasă, protagonistul unei scene care va stârni râsul

În urmă cu puțin timp, Gheboasă a mers la secția de poliție pentru a declarat un furt de autoturism. Tânărul a susținut că mașina sa a fost furată, împreună cu o sumă de bani. Conform spuselor sale, autoturismul se afla la subsolul blocului.

„Vreau să îmi declar mașina furată. Mi-a furat cineva mașina acum de la subsolul blocului. Ni s-a zis să declarăm cât de repede. Nu numai mașina, mi-a furat și bani din casă” , le spune trapperul polițiștilor.

O anchetă a fost rapid demarată, imediat după ce artistul a făcut plângerea penală, iar autoritățile au început demersurile în acest sens. La nici 10 minute de căutări, polițiștii aveau parte de o scenă tragi-comică. Bolidul artistului „trona” neatins în parcare la cel mai apropiat magazin Lidl de casa sa. Surse din poliție au declarat pentru CANCAN.RO că au găsit acolo autoturismul, iar artistul a uitat că îl lăsase acolo. Se pare că singurul loc în care artistul și-a pierdut mașina a fost… în propria memorie. În urma întâmplării, trapperul va fi amendat pentru apelare abuziva a autorităților.

Nu se știe cu exactitate motivul pentru care Gheboasă a făcut această confuzie, însă nu este pentru prima dată când acesta este amendat. Vă amintim că în urmă cu un an a fost amendat cu o amendă penală de 4.800 lei, după ce a fost prins în timp ce deținea la el droguri de risc în vederea consumului propriu. Trapperul, care a creat o adevărată isterie la Untold cu piesele sale care conțineau cuvinte vulgare, a fost prins în urmă cu aproximativ doi ani în timp ce avea la el substanțe interzise. A fost cercetat într-un dosar în care polițiștii și procurorii DIICOT au făcut mai multe percheziții în urma cărora mai multe persoane s-au ales cu dosar penal. În plus, trapperul ar face parte dintr-o grupare de dealeri care vindeau droguri minorilor.

