Gheboasă, drumul către succes! Povestea de viață a celui mai controversat artist al momentului: „E greu să îți depășești condiția” 

Gheboasă este unul dintre artiștii momentului, fapt demonstrat și de publicul numeros pe care a reușit să îl adune la Untold. Prestația lui pe scena festivalului a stârnit numeroase reacții și mulți au fost cei care l-au condamnat și pus la zid pe artist. Multe judecăți au fost făcute, asta fără a se cunoaște povestea lui Gheboasă și cum a ajuns la succesul de astăzi.

Concertul susținut de Gheboasă la festivalul din Cluj a fost unul de proporții, care a stârnit numeroase reacții. Gurile rele au clevetit despre faptul că o mulțime de tineri cântau împreună cu artistul melodii cu versuri obscene. Trapper-ul a fost judecat, condamnat, însă puțini din cei care l-au criticat îi cunosc povestea de viață și drumul anevoios pe care a trebuit să îl parcurgă până la succesul de azi.

„Am trecut prin foarte mult greu ca să ajung aici”

În urma scandalului de la Untold, Gheboasă a fost invitat în emisiunea prezentată de Victor Ciutacu, unde a primit dreptul la replică. Printre acuze și critici, el și-a spus povestea de viață și drumul anevoios pe care l-a avut de parcurs, până la succesul de astăzi.

Deși are o imagine de băiat rău, artistul este un suflet sensibil care a pornit în viață doar cu credință în Dumnezeu și nimic mai mult. Imediat după naștere, Gheboasă a fost abandonat de părinții lui, însă a avut noroc ca după un an să fie luat în plasament de o familie cu suflet mare. Așa a ajuns într-un mediu decent, a mers la școală și a muncit constat pentru visul lui. Își dorea să ajungă pe scenă și, deși, nimeni nu i-a dat nicio șansă, nu a renunțat până nu a atins succesul.

„Eu am plecat dintr-un cartier din care a foarte greu să îți depășești condiția. Am sperat în fiecare seară, m-am rugat la Dumnezeu și am și muncit, am și tras tare. Eu am trecut prin foarte mult greu ca să ajung aici. Am și muncit mult, atunci când veneam la București și voiam să fac muzică, iar nimeni nu credea în mine, doar Dumnezeu îmi era alături. Am trecut prin foarte multe lucruri rele, afară, la școală, cu copiii.

Mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, am stat până la 1 an și ceva la orfelinat. Tatăl meu era închis și nu avea nimeni drepturi asupra mea. Am avut noroc de o familie, care m-a adoptat și le sunt recunoscător toată viața. (…) Acești oameni m-au crescut și m-au educat”, a declarat Gheboasă, la România TV.

„Nu vin la festivaluri ca să educ copiii”

Cât despre vâlva care s-a iscat în urma prestației sale de la Untold, Gheboasă a fost cât se poate de sincer și direct. Artistul a admis că versurile melodiilor lui poate nu sunt cele mai educative, dar nu este sigurul care se află în această situație. Mulți artiști se află în aceeași zonă și nu sunt taxați.

De asemenea, Gheboasă a mai spus că el cântă ce dictează trendul, iar acum astfel de piese sunt pe placul publicului. Mai mult, Gheboasă a concluzionat că meseria lui nu este de a face educație și nu ar trebui să fie mustrat pentru asta.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că în fiecare weekend am câte trei, patru cântări. Vreau să precizez că nu sunt singurul la acest festival care am avut versuri, poate, mai deplasate. Într-adevăr, poate nu au fost cele mai bune versuri, dar eu nu vin la festivaluri ca să educ copiii”, a reacționat artistul.