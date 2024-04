De ce se tem juratul de la iUmor și soția lui să devină părinți? Cosmin Natanticu: ”Stai la o bere, stai la o FIFA…”

Cosmin și Eliza Natanticu au fost văzuți într-o mulțime de ipostaze solicitante. Au fost autentici, reușind să treacă peste orice provocare de tipul Asia Express sau Power Couple, însă există o situație ce-i va pune la grea încercare pe cei doi. Sau cel puțin aceasta este credința juratului de la „iUmor”, care a oferit un interviu de senzație, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Cosmin Natanticu susține că a văzut multe cupluri dezbinate după apariția copilului. Comediantul și partenera de viață își iau, însă, toate măsurile de precauție pentru a nu le fi afectată legătura.

Cosmin Natanticu își dorește să devină tată de băiat pentru a-i fi dus numele mai departe. Comediantul și soția sunt, însă, precauți!

CANCAN.RO: Tu și Lizi ați trecut prin multe experiențe împreună, nu ar mai avea ce să vă îngenuncheze vreodată…

Cosmin Natanticu: Stai să vină copilul.

CANCAN.RO: Teoretic, un copil ar uni cuplul…

Cosmin Natanticu: Depinde. Din păcate, în ziua de azi, am foarte multe exemple de familii în care atunci când apare copilul, părinții se îndepărtează. Ea se ocupă foarte mult de copil, îl îndepărtează și pe el, «nu știi tu aici, lasă-mă pe mine». El își găsește cu băieții lui alte îndeletniciri, stai la o bere, stai la o FIFA. Și atunci, după doi ani, când copilul este deja crescut, își dau seama că n-au mai făcut bonding.

CANCAN.RO: Voi ați discutat despre acest subiect?

Cosmin Natanticu: Da, normal, vedem în jurul nostru. Vorbim despre asta, să nu se întâmple, învățăm și din greșelile altora.

CANCAN.RO: Tu fiind un tip năstrușnic la bază, un ștrengar, îți dorești băiat?

Cosmin Natanticu: Da, clar. Nu vreau să intru în clișeul ăla «sănătos să fie». Normal că-mi doresc băiat! Normal că-mi doresc să-mi ducă numele mai departe. Tatăl meu, având cinci copii, suntem cinci frați, toți ceilalți au copii. Este un singur băiat, al fratelui meu, el va duce numele mai departe. Pentru că fetițele cresc, se mărită. Sper să salvez și eu turma, să rămână Natanticu ăsta nu numai pe YouTube.

Eliza Natanticu are grijă cu sfințenie de soțul supraîncărcat de proiecte: „E ca o bunicuță care umblă cu vitamine după mine!”

CANCAN.RO: Dar nu te simți epuizat cu atâtea filmări?

Cosmin Natanticu: Trebuie să recunosc că aici un mare merit îl are Lizi, care e ca o bunicuță care umblă cu vitamine după mine. Are grijă de mine pe partea asta, are grijă ca atunci când ajung acasă să nu mă deranjeze foarte tare dacă vreau să dorm, să stau liniștit. Doi la mână, îmi place ce fac, n-am mai fost pus în situația asta și când o faci cu drag nu prea simți. Încă n-am ajuns la nivelul de burnout și sper să n-ajung. Dar te ține în viață faptul că mai urmează un proiect, mai urmează un proiect. Uite acum, de exemplu, sunt foarte chitit să-mi iasă Sala Palatului, pe 26 mai.

CANCAN.RO: Cu cine faci Sala Palatului?

Cosmin Natanticu: Cu Raul Gheba, Andrei Ciobanu, Bogdan Mălăele. Și o să avem multe glume, invitați și alte surprize.

