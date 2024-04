Cum i-a răspuns Cosmin Natanticu lui Emil Rengle, după ce a aflat că vrea să rămână însărcinat: „Îţi garantez că…”

Mulți au rămas uimiți la ce dezvăluiri a făcut Emil Rengle! Dansatorul a spus într-un interviu că își dorește să rămână însărcinat cu iubitul pe care îl are. Cosmin Natanticu i-a transmis lui Emil Rengle ce părere are el, în special că actorul a avut parte de aceste dureri în timpul emisiunii Power Couple.

Cu câteva luni în urmă, Emil Rengle și-a făcut cunoscută relația sa cu noul său partener. Dansatorul nu s-a intimidat de eventualele comentarii negative, ci dimpotrivă, a împărtășit câteva declarații care au stârnit interesul românilor. Visul său este să întemeieze o familie alături de partenerul său și să aducă pe lume un copil.

Dansatorul își dorește să ducă relația cu iubitul său la un alt nivel. Acesta vrea să rămână însărcinat și chiar s-a documentat cum ar putea acest lucru să devină realitate.

Pe altă parte, Cosmin Natanticu îl descurajează să rămână însărcinat, având în vedere experiența sa personală cu simularea durerii nașterii la emisiunea Power Couple. Juratul consideră că femeile sunt mult mai potrivite pentru această sarcină și își amintește cu groază de intensitatea suferinței pe care a simțit-o în acele momente. Din această perspectivă, el nu crede că un bărbat ar putea să facă față unor dureri similare.

„Eu am o întrebare. Eu acum am fost la o emisiune, Power Couple, unde am experimentat durerile nașterii cu nilte stimuli puși pe abdomen. Dar, îți garantez că nu vrei.

Mi se pare că femeia e mai pregătită și lăsată de la Dumnezeu să suporte treaba asta, decât noi, bărbații”, a declarat Cosmin Natanticu, la iUmor.