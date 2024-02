Juratul de la “iUmor” credea că le-a văzut pe toate la America Express și Power Couple, dar soția l-a surprins. Natanticu, eliberat de sub “tirania” Elizei: “M-a lăsat să fiu cocoșel!”

Cosmin Natanticu este extrem de bine ancorat în grila curentă a celor de la Antena 1, comediantul putând fi urmărit atât la „iUmor”, cât și la „Power Couple”. Alături de soția Eliza, la fel ca în cazul ultimului show amintit anterior, Cosmin Natanticu a făcut senzație într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO.

Actorul de stand-up comedy a preluat inițiativa discursului, nu de alta, dar acum este conducătorul casei. O recunoaște și partenera lui Cosmin Natanticu, ce își lasă soțul la cârmă după „Power Couple”.

Juratului de la „iUmor” i s-a permis, de către soție, să conducă familia după „Power Couple”: „M-a lăsat să fiu și eu cocoșel!”

CANCAN.RO: I-am recunoscut asta și lui Emi Popescu, tu ești cel mai bun content creator de la Power Couple…

Cosmin Natanticu: Dacă tot a venit vorba de Emi, să știi că împreună cu fina și eu cu nașa lor, am stat, dau un pic din casă, dar am stat spate în spate, și ne-am ajutat unul pe celălalt. Poate s-a nimerit, habar n-am, eu cred că fiecare și-a adus aportul pentru emisiunea asta.

CANCAN.RO: Ce ați descoperit despre familia voastră după Power Couple?

Eliza Natanticu: Frumos este când te descoperi de la zi la zi și noi asta facem, în fiecare proiect pe care îl avem. M-ai mințit când mi-ai zis «iubita mea, m-am îndrăgostit de tine iar, parcă suntem mai apropiați»?!

Cosmin Natanticu: Eram la televizor, făceam content. Dar adevărul este că de fiecare dată când ești supus la provocări de genul, în care trebuie să lucrezi în echipă, de acasă nu ai face lucrurile astea.

Eliza Natanticu: Față de cum am fost în Asia Express, unde eu am condus și am fost cea care a tras cu dinții, de data asta l-am lăsat pe Cosmin să fie chiar bărbatul adevărat în situație, să nu mai fiu eu bărbatul din relație.

Cosmin Natanticu: Eu am zis «femeia te ridică, femeia te doboară», o să-mi fac un tricou cu mesajul ăsta. Mi-a scăpat, dar într-adevăr, m-a lăsat să fiu și eu cocoșel.

Familia Natanticu divulgă detalii de impact din culisele show-ului difuzat la Antena 1: „Am fost puțin avantajați!”

CANCAN.RO: Cum a fost situația cu „Lizi, nu mai urla!”?!

Cosmin Natanticu: Noi am fost puțin avantajați, dacă îmi dai voie, în Power Couple, de faptul că deja aveam o experiență de genul în Asia Express. Pe mine nu mă mai surprindea nimic.

Eliza Natanticu: Noi spunem că nu ne mai surprindea nimic, dar ne-au surprins atât de tare probele din Power Couple, nu ne așteptam, a fost greu, am luptat cu mine în fiecare zi.

Cosmin Natanticu: Probele fetelor, din cum le-am văzut eu, au fost mult mai grele decât ce au avut băieții.

Eliza Natanticu: Probele fetelor au fost bazate pe înfrângerea fricilor. Cred că producătorii știau că nouă ne este frică de înălțime.

CANCAN.RO: Cum a fost să vă duelați cu cei care vă sunt rude prin alianță acum, Emi și Mădălina?

Cosmin Natanticu: Noi am încercat să dăm ce avem mai bun din noi, să scoatem un timp cât mai bun, să facem treaba cât mai bine.

Eliza Natanticu: Chiar dacă a fost o competiție, avându-i pe finii noștri cu noi, parcă nu îți vine să le dai la gioale. Am concurat foarte corect, cum a vrut Dumnezeu să fie, așa a fost.

Cosmin Natanticu: După ce ne terminam noi treaba, tot ce ne doream era să fie și ei lângă noi, să fim unii lângă alții.

