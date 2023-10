Cosmin Natanticu și Delia sar în ajutorul lui Bordea, după divorțul de Livia: ”Ne chinuim să-i găsim pe câte una!”

Publicul telespectator îl poate urmări pe Cosmin Natanticu în serialul „Bravo, tată!”, duminica, de la ora 20:00, la show-urile de stand-up, dar și în juriu la „iUmor”. Însă, de această dată, comediantul a făcut show și în cadrul interviului oferit, exclusiv, pentru CANCAN.RO! Vedeta de la Antena 1 a vorbit deschis despre proiectele sale, precum și despre interacțiunile cu ai săi colegi de breaslă.

De departe cel mai amuzant material pentru glumele lui Natanticu este omologul Cătălin Bordea. Prieteni de aproape două decenii și colegi pe scaunele show-ului „iUmor”, cei doi își permit o mulțime de glume adresate reciproc. Iar subiectul Livia, evident, nu a fost ocolit de către Cosmin Natanticu!

( NU RATA: LIVIA ȘI SPIKE S-AU MUTAT ÎMPREUNĂ, IAR CĂTĂLIN BORDEA REACȚIONEAZĂ: “MAI TARE M-AR INTERESA DACĂ SE MUTA SOFIA VICOVEANCA ALĂTURI DE UZZI” )

Cosmin Natanticu este părinte în serialul „Bravo, tată!”, dar nu transpune rolul și acasă

CANCAN.RO: Cum ai înflorit, Cosmin, că te vedem și la iUmor, dar și la „Bravo, tată!”…

Cosmin Natanticu: Nu mă plâng, dar am și muncit, am tras și acum cred că e o încununare a efortului meu. Am fost în atâtea emisiuni, că nici nu le mai știu numărul, pe la toate televiziunile posibile. Acum mi-am găsit calea și drumul și cred că am prins niște rădăcini foarte puternice aici. Și mai urmează!

CANCAN.RO: E interesant că joci într-un serial cu și despre tătici, tu nefiind tătic. Colegii tăi joacă din experiență, tu ce faci?

Cosmin Natanticu: Am patru frați, fiecare cu câte doi nepoți, respectiv unul, deci am șapte nepoți. Am oameni în jurul meu care au copii mici, merg foarte des la colegii mei la stand-up care au material despre cum e să fii tată. Și de acolo, strâng niște informații, suficient cât să pot să mă transform într-un tată casnic, cum sunt eu în acest serial.

CANCAN.RO: Eliza, acasă, dacă tot te vede în această postură, nu îți zice să faceți un copil?

Cosmin Natanticu: Ba da, dar ca să faci copil trebuie să stai pe acasă. Cum ar fi să vin odată de la filmări și să îmi zică «uite, la cât ai lipsit, are deja 18 ani». Vorbim de copil, dar doar vorbim!

( CITEȘTE ȘI: COSMIN NATANTICU NU A UITAT BĂTĂILE ÎNCASATE DE LA TATĂL SĂU ȘI REMEMOREAZĂ MOMENTELE DUREROASE, ÎN EXCLUSIVITATE, PENTRU CANCAN.RO! „AVEA O PALMĂ GREA ȘI…” )

Cătălin Bordea, ajutat de colegii Delia și Natanticu să-și refacă viața după Livia: „Ne chinuim să-i găsim pe câte una care să merite!”

CANCAN.RO: La voi, în comedie, înțeleg că nu ar exista o limită când vine vorba despre glume. Am văzut o glumiță a domnului Bordea, despre fosta soție, și voiam să te întreb dacă poți să faci glume chiar despre orice?

Cosmin Natanticu: În România, din păcate, există o limită. Noi putem face, problema e să ai și reacțiile pe care ți le dorești. Sunt lucruri sensibile despre care nu poți să vorbești.

CANCAN.RO: Dar cu Bordea ați făcut glume despre subiectul acela?

Cosmin Natanticu: O, da! Cum să nu?! Eu cu Delia ne chinuim să-i găsim pe câte una care să merite. Mai mult Delia se ocupă, recunosc, eu îl încurajez «du-te, tată, du-te». Am și eu o glumă despre Bordea și Livia, vă aștept la mine, la stand-up. Da, eu mă știu cu amândoi. Bordea e colegul meu, prietenul meu, Livia a fost soția lui. Am fost la ei la nuntă, Spike, naș. Plus că, dacă vorbim despre Bordea, e comediant, nu are cum să se supere.

CANCAN.RO: Dar zici că îi găsiți nevastă?

Cosmin Natanticu: Eu zic să stea un pic să se bucure de burlăcie, că el mereu a sărit dintr-o relație în alta, din câte știu eu. Îl știu de mult timp, de 20 de ani aproape.

( ACCESEAZĂ ȘI: CE FACE RĂZVAN FODOR ATUNCI CÂND IRINA ESTE LA FILMĂRI! S-A DAT SINGUR DE GOL: “MĂ UIT DUPĂ FEMEI FRUMOASE. CE ARE S…CU PREFECTURA?” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.