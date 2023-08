Câte clase are, de fapt, Gheboasă, „eroul” de la Untold 2023. Trapperul a vorbit despre alegerile sale la capitolul educație

Gheboasă a urcat pe scena de la Untold 2023, iar în mediul online au apărut, la scurt timp, o serie de controverse. Este pe „val”, mulți tineri sunt fanii lui, însă puțini știu ce studii a urmat trapperul. Artistul a vorbit despre alegerile sale la capitolul educație. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cadrul unui podcast, Gheboasă a vorbit, printre altele, despre studiile pe care le are. Trapperul care a urcat pe scena de la Untold 2023 susține că școala ar trebui privită ca un „pilon” pentru dezvoltarea proprie. De altfel, îi îndeamnă pe tineri să își urmeze dorințele și să evite anturajele.

„Eu asta încerc să le spun oamenilor (n.r. despre educație). Asta e cheia. În primul rând, să crezi, să muncești la visul tău, să-ți vezi de treaba ta, să nu stai în anturaje proaste. Să mergi la școală, pentru că școala te ajută, chiar dacă spunem noi: «La ce te ajută școala?»”. Dacă nu mergeam la școală și nu aveam studiile pe care le am, nu mai eram în măsură să pot să vorbesc așa coerent”, a spus Gheboasă, în podcastul moderat de Cătălin Măruță.

Câte clase are Gheboasă, trapperul care a urcat pe scena Untold 2023

De altfel, în continuare, trapperul a mărturisit ce studii are. Cântărețul i-a mărturisit prezentatorului Pro TV că a urmat școala profesională. În clasa a XI-a, a dat examen. Apoi, a mers la liceu, însă tot în clasa a XI-a. Ajuns la vârsta de 18 ani, a decis să renunțe la școală și să se apuce de muzică. La scurt timp, a fost descoperit de alți artiști care au dorit să colaboreze cu el.

„Când eram în clasa a VIII-a au venit la școală directorii cu ofertele liceelor. Puteai să alegi între școala profesională și liceu. Dar la școala profesională aveai un avantaj. Primeai 200 de lei, dacă făceai sub 9 absențe pe lună. Și când am auzit, nu m-a mai interesat de liceu. Eram cu verișoara mea. Bunica noastră nu știa ce să ne sfătuiască, nu știa, pentru că nu a avut școală. (…) Am ales să ne sfătuim singuri și să luăm banii aceia lunar, pentru că ne ajutau foarte mult. Erau 400 de lei. O mai ajutam pe bunica, ne mai luam și noi haine. După aceea m-am dus la liceu, în clasa a XI-a. (…) Am pierdut un an și am mers la muncă. Am renunțat la școală. Când eram în clasa a XI-a, m-am apucat de cântat, am scris prima piesă. A făcut un milion de vizualizări, la o lună de la lansare. Eram «nimeni», dar aveam un milion de vizualizări”, a povestit Gheboasă, în podcastul lui Măruță.

