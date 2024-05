Ce religie are Cătălin Măruță? Andra a fost botezată diferit faţă de fraţii ei

Andra și Cătălin Măruță formează una dintre cele mai iubite cupluri din showbizul românesc. Mulți dintre fanii lor au, uneori, curiozități legate de viața personală. De pildă, unii dintre ei s-au întrebat ce religie are prezentatorul de la Pro TV. Soția sa a fost botezată diferit faţă de fraţii ei.

De-a lungul timpului, multe persoane s-au arătat interesate față de opiniile pe care Cătălin Măruță le are față de zona spirituală și Divinitate. Nu este un secret faptul că prezentatorul de la Pro TV este credincios, aspect pe care, de altfel, îl împărtășește cu soția lui, Andr Măruță. Cei doi formează una dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton.

Vedeta de la Pro TV este o persoană credincioasă și vizitează, adeseori, lăcașele sfânte din țară. Cătălin Măruță este creștin ortodox, precum și partenera sa de viață, artista Andra Măruță. Familia cântăreței, însă, este catolică. Părinții artistei au decis, înainte ca aceasta să se nască, să treacă de la religia catolică la cea ortodoxă. Acesta reprezintă motivul pentru care soția prezentatorului TV aparține și ea de religia ortodoxă.

În spațiul public, cuplul postează fotografii atunci când merg să se roage la biserică sau vizitează anumite lăcașe sfinte. De altfel, Andra și Cătălin Măruță discută cu părintele duhovnic, atunci când doresc să afle răspunsuri sau să se liniștească.

Andra Măruță are o legătură puternică cu Divinitatea. De multe ori, cântăreața a vorbit despre spiritualitate în spațiul public. Atunci când spune o rugăciune în gând reușește să „reconecteze mintea cu corpul”, mai ales în momentele în care are emoții mari.

„Să spun o rugăciune în gând nu vine dintr-o teamă, ci este o activitate care îmi reconectează mintea cu corpul, ceea ce mă ajută, mai ales dacă am emoţii. Mă ajută amintirea senzaţiei de relaxare pe care o aveam atunci când spuneam rugăciunea aceasta în copilărie, înainte de culcare, lângă mama mea. Sunt momente în care emoţiile mă împietresc, nu îmi mai găsesc cuvintele, pot doar să îmi şterg lacrimile. Îmi vin în minte mai multe astfel de momente, majoritatea legate de copiii mei. Când am aflat că sunt însărcinată cu fiecare dintre ei sau când i-am ţinut prima dată în braţe pe David şi pe Eva”, a spus Andra Măruță pentru Ok Magazine.