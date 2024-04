O femeie s-a mutat în România după două decenii petrecute în Italia. Viața ei s-a schimbat radical după ce s-a reîntors în țară

După două decenii petrecute în Italia, Eliza s-a reîntors în România. Cu dorința de a face o schimbare în viața ei și-a achiziționat o casă veche într-un sat și a renovat-o.

Povestea de viață a Elizei este una care poate inspira mulți oameni. După două decenii petrecute în Italia, ea a luat decizia curajoasă de a reveni în țara natală pentru a începe o nouă etapă în viața ei. Cu un suflet plin de bucurie și satisfacție, românca și-a împărtășit povestea pe rețelele de socializare, iar postarea ei a devenit rapid virală.

La întoarcerea în România, Eliza și-a achiziționat imediat o casă veche în mediul rural, pe care a decis să o renoveze și să o amenajeze conform propriilor ei dorințe. Descoperind că bucuriile simple sunt cele care îi aduc fericirea pe care a căutat-o timp îndelungat, Eliza și-a găsit pacea în această schimbare.

Deși și-a urmat visul cu determinare, Eliza recunoaște că pe parcurs au apărut obstacole. Cu toate acestea, aceste piedici nu au reușit să îi oprească planurile de a finaliza renovarea casei. Ea a subliniat faptul că a muncit mai mult în timpul procesului de reabilitare decât a făcut-o în cei 20 de ani petrecuți în peninsulă.

Întorcându-se la un stil de viață mai simplu în mediul rural, Eliza a redescoperit plăcerile simple ale vieții și a savurat fiecare moment care îi amintea de copilărie. De acum se spală la lighean și se bucură de sunetul liniștitor al focului din sobă. În ciuda provocărilor întâmpinate în colaborarea cu meseriașii, atunci când lucrurile păreau să stagneze, Eliza a rămas hotărâtă să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Și, pe lângă toate acestea, a experimentat și bucuria de a deveni mamă.

”M-am spălat la lighean, am ascultat lemnul trosnind în soba, am tremurat la wc-ul din curte, m-am bucurat, am oftat, m-am enervat, am simțit ca plutesc de fericire, m-am prăbușit uneori, dar m-am ridicat, am făcut multe greșeli, am învățat din ele sau poate nu…mi-au apărut multe riduri și fire albe, m-am certat cu meseriasii, am început o casuța noua, am devenit mama…”, a mai scris Eliza.