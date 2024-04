Lună de lună, Elena i-a trimis bani iubitului ei, rămas în Iași, pentru a construi o casă. Ce s-a întâmplat după 20 de ani, când femeia s-a întors din străinătate

Elena Dobrică (64 de ani) a muncit timp de 20 de ani în Spania ca să-și construiască o casă în țară, însă acum trăiește drama vieții sale. La revenirea în România, femeia și-a dat seama că toată agoniseala ei este pe mâinile unor necunoscuți. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu locuința în care a băgat mii de euro.

În anul 2003, Elena Dobrică a plecat în Spania ca să strângă bani să-și construiască o casă în România – în satul Bosia din comuna Ungheni – pe un teren primit cadou de la mătușa iubitului ei de la acea vreme. În timp ce femeia muncea în străinătate, concubinul ei a luat-o pe căi greșite și a început să aibă probleme cu consumul de alcool. Ca să fie sigură că banii pe care îi trimite în țară nu ajung pe mâna bărbatului, românca a început să redirecționeze banii mamei iubitului ei.

„Eu am plecat în anul 2003, în Spania, eram împreună cu un bărbat, dar nu eram căsătoriți. Am plecat să fac bani pentru că am primit fără acte un teren de la o mătușă de-a lui și voiam să ne facem casa noastră în care să stăm. Mătușa lui ne-a spus că ne dă terenul cadou, care este izlaz, să ne facem casă, dar nu are acte pe el.

Așa am făcut, am plecat la muncă în Spania, iar fostul meu bărbat a luat-o destul de grav pe calea băuturii. Eu îi trimiteam bani pentru a mai face ceva la casă și el bea de toți banii. Așa că am început să îi trimit bani mamei lui, pe numele Elena Ilie. Am chitanțe tocmai din acei ani și am dovada că i-am trimis bani”, a povestit femeia.

Timp de 20 de ani, Elena Dobrică a trimis bani în România pentru construcția casei sale

În anul 2007, din cauza problemei cu alcoolul pe care iubitul ei o avea, Elena a decis să se despartă de bărbatul cu care trăia. Femeia a rămas în continuare în Spania ca să facă bani, însă i-a permis fostului iubit să locuiască în casa ei, însă doar până când se va întoarce ea în România. În anul 2015, bărbatul a murit. Tot atunci a aflat că bărbatul a trecut contractul de la curent – care era pe numele ei – pe numele tatălui lui.

„Undeva prin anul 2007, parcă, m-am despărțit de el pentru că nu mai suportam faptul că a luat-o pe căi greșite, ale băuturii, dar eu am rămas în continuare în Spania, la muncă, pentru că aveam nevoie de bani, desigur. Eu i-am spus bărbatului să stea în continuare în casa pe care am ridicat-o, dar în momentul în care o să mă întorc în țară o să facem în așa fel încât să o vindem sau să stăm în ea separat.

A stat în ea timp de ani buni, iar prin anul 2015, dacă nu mă înșel, a murit. În anul 2005 am făcut racordare la curent și pe factură apare numele meu, dar, când eu eram în continuare la muncă, în Spania, fostul meu bărbat, care acum este decedat, a trecut contractul de la curent pe numele tatălui lui”, mai spune Elena.

În urmă cu 3 ani, Elena a revenit în țară, însă a avut parte de o surpriză. Mama fostului ei concubin, în vârstă de 75 de ani, vânduse casa ei – fără acte – pe aproximativ de 4.000 de euro, iar în locuința ei locuiau acum doi indivizi – o femeie și un bărbat din sat. Femeia susține că actualii proprietari fără drept se cunosc cu primarul din Ungheni.

„Eu am muncit în continuare în Spania și, când m-am hotărât să mă întorc în țară, în urmă cu trei ani, să stau și eu la casa mea, în care am băgat bani de-a lungul anilor, am avut o surpriză uriașă. Mama fostului meu bărbat a vândut casa în care eu am băgat bani și a vândut-o așa, fără acte, cu o sumă care se învârtea în jurul a 4.000 de euro.

Aceste persoane stau în casa în care am băgat eu bani, de trei ani, nu îmi pot da seama cum o femeie la vârsta de 75 de ani poate face așa ceva, dar nici pe cei doi nu îi pot înțelege cum au putut da banii pe o casă, unde știa tot satul că este a mea.

Cei doi care s-au mutat acolo, în casă, se cunosc cu primarul comunei, deci cine știe. Eu nu am primit nici măcar un leu, este o situație foarte complicată. Am fost la primărie și nu au vrut să îmi spună pe numele cui este terenul și nimeni nu mă ajută în niciun fel să îmi recuperez casa unde am băgat bani. Eu la un avocat nu mă pot duce pentru că știu că mi se cere o sumă mare de bani și nu îmi permit”, reclamă Elena

Primarul din Ungheni, Iulian Marcu, o sfâtuiește pe Elena să-și caute dreptatea pe cale legală, în instanță, aceasta fiind singura cale prin care își mai poate recupera casa la care a muncit atâția ani în străinătate – sau măcar o parte din bani.

„Domnul acesta care stă acum în acea casă a venit la primărie să întrebe cum poate să cumpere casa, a decedatului Ilie Remus, și i-am spus că se poate vinde printr-o dezbatere de moștenire cu toți autorii care sunt pe titlu, după care să facă și edificarea acelei clădiri, iar mai apoi să facă o vânzare-cumpărare cu proprietarul casei. Acum, terenul este pe titlu cu cei șase moștenitori, dintre care doar doi mai trăiesc. Dacă Elena Dobrică susține că a contribuit cu bani la acea casă, eu o sfătuiesc să meargă și să discute cu familia decedatului sau să meargă pe cale legală, în instanță”, a transmis Iulian Marcu, primarul din Ungheni.

