BOMBĂ la ”Insula Iubirii”! Ispitele masculine i-au pus buzițe noi iubitei comune! ”Suntem prieteni, împărțim totul!”

Romeo Vasiloni, una dintre cele mai apreciate ispite masculine de la Insula Iubirii, aruncă bomba! După idila trăită cu Ema Oprișan în sezonul șapte al emisiunii, drumurile celor doi s-au intersectat din nou. Și nu oricum, ci într-un mod total neașteptat! Romeo i-a făcut cadou Emei o pereche de buze noi nouțe, proaspăt injectate. Asta ca Răzvan Kovacs, partenerul brunetei și “adversarul” lui Romeo de pe Insulă, să se bucure de noua îmbunătățire. Cum s-a ajuns la această situație, ne spune chiar Romeo, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Între Romeo și Ema Oprișan au existat ceva scântei în sezonul șapte de la Insula Iubirii, dar fosta concurentă a ales să plece acasă împreună cu partenerul ei, Răzvan Kovacs, alături de care și-a întemeiat și o familie.

Se pare că ispita masculină încă mai are ceva rămășițe ale sentimentelor pe care i le-a purtat brunetei, chiar dacă a trecut mult timp de atunci. “Ochii care nu se văd, se uită”, ar zice unii, dar buzele? Ce facem cu buzele? Nu de alta, dar Romeo, generos din fire, i-a făcut cadou Emei un cadou neașteptat. Ba mai mult, totul a fost realizat cu Răzvan drept “complice”.

Romeo de la Insula Iubirii i-a pus buze noi Emei Oprișan

Chiar dacă a existat o legătură între ispita masculină și brunetă, nu sunt animozități între el și partenerul Emei, ba dimpotrivă. Cei doi au “complotat” pentru ca Ema să își mărească buzele, lucru pe care și-l dorea cu ardoare. Intervenția a fost cadou, din partea lui Romeo, care este prieten cu medicul estetician care i-a oferit Emei noi buze senzuale.

“M-am întâlnit cu Ema și Răzvan, iar circumstanțele au fost în așa fel încât ne-am împrietenit. Eu cu Răzvan suntem foarte buni prieteni acum, atât de buni, încât m-a contactat a doua zi, după acea seară să mă întrebe unde poate să-și pună Ema buze. L-am sunat pe Auday șii-am spus că vrea Ema să-și pună buze. Răzvan m-a întrebat apoi cât îl costă, iar eu i-am spus că nu-l costă nimic, e cadou din partea mea. Așa că, buzele Emei sunt cadou din partea mea. Răzvan nu are de ce să fie gelos, suntem prieteni, împărțim totul. Le apreciez familia, au o familie super frumoasă, se înțeleg super bine, ce a fost pe insulă a rămas acolo.

Când am văzut-o pe Ema a trezit așa, ceva în mine. Mie chiar mi-a plăcut de ea acolo, am dezvoltat niște sentimente, nu știu ce fel de sentimente, dar au fost. Dar acum îi apreciez ca familie, nu am nimic nici cu el, nici cu ea. Eu încă sufăr după Bettyshor (n.red. râde). Glumesc. Dragostea poate să aștepte, pentru că am multe planuri deocamdată, pe plan personal, iar dacă un om nu poate aduce un plus în viața ta, nu are ce căuta lângă tine”, a povestit Romeo.

Ispita masculină va juca într-un film

Se pare că lui Romeo îi merge tare bine, după experiențele trăite la Insula Iubirii. Nu știm dacă s-a reprofilat neapărat, dar a jucat într-un film, care urmează să apară în cinematografe anul viitor. A interpretat un rol de luptător, care, spune el, i se potrivește mănușă.

“Am multă energie, vin în urma unor filmări, cel mai tare film care o să apară. Este primul film din România despre bătăi și despre lupte de stradă ilegale, se va lansa undeva în februarie, martie, va fi la cinema. Eu am un rol de luptător. Eu am școala vieții și am luptat mereu pentru tot ce mi-am dorit”, a mai spus fosta ispită masculină de la Insula Iubirii.

