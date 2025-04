Dezvăluri bombă cu lista pe masă! ”Scandalul cadourilor” dintre Marina Almășan și Georgică Cornu s-a sucit cu 180 de grade! A revendicat 200.000 €, banii pentru Victor Socaciu!

Au fost 12 ani de iubire, dar când relația s-a rupt, au ieșit la iveală dedesubturile deloc plăcute! Marina Almășan și Georgică Cornu se ”încing” și prin instanțe de ceva vreme, iar afaceristul s-a căpătat și cu un ordin de restricție. Mai nou, vedeta TVR l-a acuzat că-și cere înapoi cadourile pe care i le-a făcut. Cornu, prin avocata lui, a ieșit la atac. Spune că lucrurile nu stau deloc așa, nu a cerut nimic, în afară de sume de bani pentru care are argumente solide. CANCAN.RO are detaliile bombă, în exclusivitate!

CANCAN.RO dezvăluia, în urmă cu câteva zile, că Georgică Cornu i-a cerut Mariei Almășan toate ”cadourile” pe care i le dăduse în perioada relației lor. Este vorba de 80.000 de lei, sumă care include și dobânzile aferente. Iar prezentatoarea TVR a sărit ca arsă și a făcut întâmpinare, prin avocatul său, Adrian Cuculis (Vezi AICI toate detaliile). L-a pus la zid, practic, pe fostul ei iubit, numai că…

Georgică Cornu o ”lovește” pe Marina Almășan: îi cere sulta pentru Victor Socaciu

Dalina Terzi, avocata lui Cornu, îi dă lovitura Mariei Almășan, prezentând cum ar fi stat, de fapt, lucrurile. Totul se întoarce cu 180 de grade! Să spunem că, potrivit avocatei, omul de afaceri nu se va atinge de niciun cadou pe care, de-a lungul timpului, i l-a făcut femeii alături de care se vedea până la sfârșitul vieții. În schimb, îi cere 200.000 de euro, dar și alți bani, pe care i-a dat Marinei Almășan pentru a plăti la partaj sulta convenită cu Victor.

”Domnul Socaciu a luat cunoștință de faptul că doamna Almășan era combinată cu domnul Cornu de la doamna Cornu. În cadrul procesului de divorț, ea a făcut o pândă cu niște detectivi particulari, a avut dovezile că cei doi au o relație. L-a anunțat și pe domnul Socaciu, iar el a decis să divorțeze de îndată. Dar a spus: dacă nu vrei să ne lungim prin procese, uite condițiile: eu vreau casa de la Cornu și jumătate din apartamentul din București, pe care a considerat că face 400.000 de euro. Deci ea trebuia să-i dea 200.000.

Atunci, ea nu avea acei bani și a încercat să vândă apartamentul, în care stă și acum, pentru a putea să-i dea domnului Socaciu jumătate din preț. Dându-se ea de ceasul morții, că asta trebuie să facă, să vândă casa, să plece, domnul Cornu i-a zis: fii serioasă, nu se pune problema, îți dau eu 200.000, să-i dai sulta, să stai liniștită, să rămâi cu casa. Ea i-a spus că nu va avea de unde să-i dea înapoi, el i-a zis că nu e nevoie, că sunt pentru ea. I-a spus să rezolve, pentru că vor fi împreună, se vor căsători. Era, cumva, în beneficiul tuturor.

Într-un final, dânsa a acceptat, a mers cu domnul Socaciu la notar, au demarat procedura de proces amiabil. Au făcut convenția de partaj și au stabilit ce bunuri au dobândit în timpul căsătoriei și cum le vor împărți”, a dezvăluit Dalina, pentru CANCAN.RO.

Astfel, Marina Almășan urma să rămână cu apartamentul din Dorobanți, dar și încă un apartament, el lua casa de la Cornu și o mașină. Iar Marina Almășan trebuia să-i dea lui Victor Socaciu 200.000 de euro.

Cu banii de la Georgică Cornu, prezentatoarea rezolva orice diferend cu Victor Socaciu. ”Am aflat de la domnul Soccaciu că urmeasă ca ea să-i dea banii și se va semna contractul de partaj”, a mai spus avocata lui Georgică Cornu. Ceea ce avea să se întâmple câteva zile mai târziu.

Povestea cadourilor pică! Asta spune avocata lui Cornu

Dalina Terzi a continuat povestea. A ținut să precizeze că acești bani nu intră, sub nicio formă, în categoria cadouri.

”De când o asistă domnul avocat Cuculis, a început să-i spună multe, ce nu a făcut bine, astfel că a început să ajusteze poveștile. Sunt mesaje în care ea spune că Georgică Cornu a cumpărat-o cu banii de sultă. Iar acum a început să spună că banii nu au trecut niciodată pe la ea și că, de fapt, banii ăia ar fi fost dați de Cornu direct lui Socaciu ca să o cumpere. În schimb, doamna Socaciu a venit și ne-a spus că Victor Socaciu a refuzat categoric, din ziua în care a aflat că îl înșală cu Cornu și până în ziua când a murit, să aibă vreo legătură cu Cornu. Cornu a încercat, l-a sunat, i-a dat mesaje, i-a transmis prin diverse alte persoane că vrea să vorbească, iar Socaciu a refuzat categoric. Deci nu avea cum să-i dea Cornu acești bani”, a dezvăluit avocata lui Georgică Cornu.

”Avem niște prevederi în codul civil, care ne spun așa: când noi facem un cadou, care este mai mare de 25.000 de lei, pentru a fi valabil, cadoul fiind o donație, trebuie făcută în formă autentificată la notar. Dacă nu se întâmplă asta, chiar dacă ea a avut loc efectiv , ea este lovită de nulitate absolută și este o nulitate care poate fi invocată de oricine, oricând. Motiv pentru care noi, nevând un asemenea contract, domnul Cornu cu doamna Almășan, donația asta, cadoul ăsta este lovit de nulitate absolută. Ori, odată constatat că s-au dat banii cu acest titlu și că nu există contractul, nu e valabil. Adică, doamna Almășan trebuie să restituie suma de 200.000 de euro.

În privința sumelor de care ați scris recent, de pe firmă, să simplific eu discuția la esență. Donațiile, darurile acelea de până la 25.000 de lei, o poșetă, un ceas…adică ce ne dăm noi unul altuia din mână în mână, până în 5.000 de uro, se pot da fără să existe actul notarial. Dar obiectul acestor cadouri pot fi numai lucruri care se dau din mână în mână. Acum, noi poate nu ni le dăm din mână în mână, poate ni le lăsăm undeva, dar tot cadou este. Dar disponibilitățile bănești ale mele din bancă nu pot face niciodată obiectul cadoului. De ce? Pentru că disponibilitatea din bancă nu se poate da din mână în mână. Banii pe care îi am în bancă reprezintă, de fapt, un drept de creanță pe care eu îl am față de bancă. Banii nu-s la mine efectiv și, atunci, eu nu pot niciodată să dau din mână în mână ce am în bancă. Toți banii de care discutăm noi în acest proces care există cu firma fiicei domnului Cornu constituie astfel de transferuri bancare. Nu sunt bani care i s-au dat în mână, până în suma de 25.000 de lei. Sunt transferuri bancare care nu pot fi daruri, cum susține dânsa că sunt”, a dezvoltat Dalina Terzi.

”La primul ordin de protecție, respectiv iulie și septembrie 2024, dânsa a susținut în fața ambelor instanțe că ea nu a conviețuit niciodată cu domnul Cornu, că au avut o relație de la distanță și că au locuit sporadic 2-3 zile împreună și că au mers în niște vacanțe, câteodată. În timp ce în actul de procedură pe care l-a depus acum, în apărarea pe care și-a depus-o în procesul cu firma, spune că firma este, de fapt, a lui și că banii respectivi reprezintă o dată cadouri, tocmai v-am explicat de ce nu se poate, a doua oară, de fapt, niște bani pe care el îi datora pe bilete de avion, pe vacanțe, dar nu știa să plătească și i-a trimis ei să facă plata în locul lui. Cum ar veni, sunt banii lui și ea a fost un mandatar pentru ei. Și a treia oară, sunt consturile unor consumuri de energie pe care le-a înregistrat el în timp ce a locuit, efectiv, la ea în casă, pentru că ei au avut relații asimilate relațiilor de familie. Păi, ne hotărâm și noi ce suntem?? Ori nu stăteam împreună ori locuiam la ea și consuma curent de 56.000 de lei?!

El nu i-a cerut nimic din cadourile pe care i le-a făcut în sensul celor pe care le-am spus înainte. Adică, i-a luat cuptor cu microunde, cuptor în casă, frigider, poșete, haine, pe alea nu le-a cerut. Am o ditamai lista făcută de el! Pe astea nu i le va cere niciodată înapoi. Alea sunt, într-adevăr, cadouri. Dar banii despre care discutăm aici, în procesul acesta, nu sunt cadou. În primul rând că nu vin de la el, vin de la societatea respectivă cu care el nu are nicio legătură”, a mai spus avocata.

În cei 12 ani de relație, Georgică Cornu i-a facut Marinei Almășan o mulțime de cadouri: bijuterii, autoturism VW, pe care Marina Almășan îl conduce și în prezent, costul cursurilor de master urmate de fiica Marinei în Canada, contribuție la achizitionarea unui autoturism Opel pentru fiul Marinei, frigider, cuptor cu microunde, mașină de spălat vase, plită aragaz, climă dormitor, multiple excursii – vacanțe.

Adevărul despre ordinul de protecție împotriva lui Georgică Cornu

Marina Almășan a cerut ordin de protecție împotriva lui Georgică Cornu, anul trecut, și la obținut. Astfel, timp de patru luni, afaceristul a trebuit să poarte o brățară de monitorizare la picior. A încălcat ordinul, astfel că, în urma cererii Marinei, i s-a prelungit. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Georgică Cornu? Cum a ”comis-o”? Răspunsul vine de la aceeași avocată.

”Ideea este așa: ea a ieșit foarte mult cu postările pe facebook, cu declarațiile de pe la diverse emisiuni. A acuzat niște acte de violență psihologică pe care le-a descris într-un fel, dar și niște amenințări cu moartea. Acum, în dosarul respectiv, eu nu contest faptul că domnul Cornu i-a dat peste 200 de mesaje într-o lună… Asta s-a întâmplat în mod real. Dar 98,5 la sută din aceste mesaje sunt de dragoste și împăcare. Că eu te iubesc, că hai să mergem la lacul Como, în Bali, că eu o să fac bani și o să facem nu știu ce… Și dă-mi un semn dacă vrei să vorbim… De două ori a anunțat-o că vine în București cu treabă și că, dacă ea dorește, să meargă doar la masă, fără niciun fel de obligații. Nu a primit niciodată răspunsuri.

În schimb, la un moment dat, față de niște postări pe care dânsa le-a făcut, i-a trimis un mail în care i-a scris așa: toată lumea care mi-a făcut mie rău a avut de suferit! Uite, Socaciu a murit, prietena ta tot timpul a fost împotriva mea a murit! După care a zis: și uite, Oana, care mi-a făcut atât rău, și ea e bolnavă. După care îi spunea: nu-ți bate și tu joc de mine, Marina! Ideea era așa, că dacă tu îți bați joc de mine, iar eu sunt corect cu tine, o să te bată Dumnezeu. Era o referire la divinitate.

Despre buchetul de flori. Dânsa spune că erau șase, eu am cumpărat șapte, desigur, nu înseamnă că șapte pe care le-am cumpărat trebuiau să ajungă pe pragul dânsei. Pe de altă parte, nici ce a găsit ea nu rezultă obligatoriu că erau șase și nu șapte, câte am cumpărat eu.

Ea tot a spus în public că a fost amenințată cu moartea, că de asta s-a emis ordin de protecție. Eu pot să vă dau ambele motivări, și de la fond, și de la apel, dar este mai relevant cel de la apel, pentru că domnul Cornu nu s-a apărat. A crezut că grefiera care l-a sunat pentru a-i spune că-i trimite pe mail cererea de judecată nu-i adevărată, a crezut că e o glumă. Plus că dânsul nu a putut deschide mailul, are o vârsta și e complicat cu ce se trimite de la instanță pe mail. E un sistem destul de complicat. Chiar și eu am avut probleme la început. El a zis: la ce să mă apăr, dacă nu văd! Și nu s-a apărat în niciun fel la dosar. Și la instanța din 31 iulie a reieșit că a recunoscut, pentru că nu s-a apărat, nu s-a prezentat personal la interogatoriu, deși a fost citat. S-a dat ordinul strict pe ce a zis dânsa.

În schimb, în apel, ne-am judecat cu toate probele de care am dispus, iar ordinul s-a dat pentru frecvența mesajelor, în condițiile în care dânsa nu a răspuns la niciunul dintre mesajele lui de împăcare și raportat la contradictorialitatea dintre o atitudine, cea pe care o avea în privat și unele dintre postările lui publice, prin care el răspundea, de fapt, la ce scria ea urât de el, în care și el o bălăcărea.

În motivarea instanței de apel nu se face referire la nicio amenințare cu moartea, așa cum dânsa continuă să susțină”, a declarat Dalina Terzi.

Al doilea ordin de restricție a venit după o dramă în familia lui Georgică Cornu. Fratele lui a murit, în urma unui accident din neglijență. Inițial, instanța i-a dat afaceristului patru luni cu brățară la picior.

”În timpul ordinului de protecție, el și-a pierdut fratele. A avut un accident cu o drujbă, în curte, și a murit în trei minute. Și-a secționat artera femurală. A fost foarte afectat, era fratele mai mic. În acest context, a ieșit doamna Almășan pe la Secția 1 de Poliție, unde era apărată de niște pericole inexistente, și a răspuns unor întrebări, cum că dacă ar vrea să-l trimită la închisoare. Ea aspus: vai, nicidecum, eu vreau doar să fiu în siguranță, pe mine Poliția mă pune să fac demersurile astea și eu ce să fac, trebuie să mă apăr, dacă dânșii consideră că, dar eu nu-i vreau răul nici lui și nici familiei lui. Ce a tradus el de aici? Pentru că la momentul respectiv încă își dorea împăcarea cu ea. A considerat că ei îi pare rău că a făcut ce a făcut și că nu știe cum să se împace cu el. M-a rugat pe mine să intervin să se împace cu ea, eu l-am refuzat. Am considerat că afirmațiile pe care ea le-a făcut în sala de judecată exclud posibilitatea ca ea să vrea să… A spus instanței că îi e scârbă de el… Niște lucruri urâte. Dacă a văzut că eu nu dau curs, a apelat la o cunoștință comună, care ar fi coleg cu ea de muncă, i-a trimis un mesaj, pe care domnul respectiv i l-a și dat ei mai departe și pe care ea l-a adus la instanță, la cel de-al doilea ordin. Ea nu a răspuns la acel mesaj. Și dacă domnul Cornu a văzut că nimeni nu-l ajută, i-a dat două meiluri, la distanță de 3-4 zile, în care îi spunea că dacă există vreo șansă… Adică erau tot de dragoste. Și pentru că tot nu i-a răspuns, a intrat de pe contul lui de facebook pe pagina oficială a emisiunii Rivalii, care nu este pagina ei personală, unde a trimis în mesagerie un singur cuvânt: Marina. Ea mai susținut că a mai sunat-o, că-i urmărește locuința”, a încheiat dezvăluirile avocata lui Georgică Cornu.

