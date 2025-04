Ce a descoperit Catinca Roman, după participarea la Asia Express: ”M-a surprins, pentru că eu…” Bătăliile care au erodat-o

Competiția Asia Express – Drumul Eroilor a ajuns la final, iar cele nouă echipe au ajuns acasă, așa cum vă arătam în premieră! Așadar, abia întoarsă Asia, acolo unde a format echipă alături de fiica ei, Catinca Roman a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Și, dacă înainte de plecare, vedeta avea un vibe bun și era entuziasmată de ceea ce urma, la întoarcere lucrurile nu au mai stat deloc așa. Catinca Roman a vorbit despre cât de dificil i-a fost în cadrul competiției și cât de mult și-a pus amprenta pe psihicul ei ultima perioadă.

În urmă cu două luni, Catinca și Calina Roman porneau entuziasmate, alături de celelalte opt echipe, pe Drumul Eroilor. Înainte de plecare, cele două au oferit un interviu exclusiv în care Catinca Roman ne dezvăluia că abia așteaptă să înceapă competiția, să cunoască culturi noi și să-și atingă limitele. Acest lucru s-a întâmplat, iar după experiența celui mai dur reality show al Antenei 1, la întorcere Catinca Roman a venit cu alte concluzii. Vedeta a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimii ani care și-a pus amprenta asupra stării ei fizice și psihice.

Asia Express și-a pus amprenta pe Catinca Roman!

Catinca Roman și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada petrecută în Asia Express alături de fiica ei, dar și despre ce a descoperit acolo despre ea.

„A fost foarte tare în Asia Express și interesant.Au fost situații dificile. Au existat numeroase surprize, dar per total nu îmi pare rău că am plecat. Într-un fel mă așteptam să fie așa, pe de altă parte m-a surprins. Eu cred că tocmai în situații de genul acesta, de stres, de presiune, descoperi lucruri la care mai ai de lucrat”, a spus Catinca Roman.

Catinca Roman ne-a dezvăluit că a descoperit numeroase temeri pe care le avea, dar și faptul că nu mai reușește să facă față atât de bine stresului și presiunii. După o viață în fața camerei, probabil că vă gândeați că designerul va face față cu brio competiției. Lucrurile au stat diferit, iar vedeta ne-a dezvăluit că emisiunea Asia Express a fost foarte dificilă pentru ea.

„Am descoperit că trebuie să mai lucrez la felul în care reacționez la presiune. Înainte, eu reacționam destul de bine la lucrul sub presiune și la felul în care reacționez, dar am observat că mi-am cam pierdut antrenamentul, așa că, cu siguranță va trebui să îmi redezvolt latura asta pentru că este foarte importantă. Faptul că am avut niște ani destul de complicați și-a spus cuvântul și atunci pentru mine este un lucru bun de știut”, a dezvăluit sora Oanei Roman pentru CANCAN.RO.

„Am dus niște bătălii și niște pierderi care m-au erodat!”

Vedeta a trecut prin multe greutăți în ultimii ani. De la pierderea mamei, Mioara Roman, la certurile frecvente cu sora ei, toate și-au pus amprenta asupra ei.

„Ultimii ani din viața mea au fost destul de stresanți. Am dus niște bătălii, am avut și niște pierderi și nu m-au călit, mai mult m-au erodat”, a spus creatoarea de modă.

Întrebată dacă și-a găsit sprijinul în fiica ei pe Drumul Eroilor, creatoarea de modă a dezvăluit că au avut suișuri și coborâșuri și că mai trebuie lucrat la relația cu fata ei, Calina. Însă, prioritatea vedetei este acum să se concentreze pe starea sa psihică, stare care a fost destul de afectată în ultima perioadă.

„Eu și Calina avem o relație bună, ca la orice relație mai trebuie lucrat, avem și perioade bune și mai proaste, dar legătura aceea există și dacă lucrăm la asta, va fi bine. Cred că ar trebui să mă concentrez mai mult pe mine și pe ce îmi place, pe o formă fizică mai bună, o formă pshică mai bună. E un reality show în care sapi foarte adânc”, a concluzionat ea.

