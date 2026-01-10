Acasă » Știri » Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! În ce escapadă își celebrează iubirea și romantismul: „Știi care e cel mai bun vin?”

Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! În ce escapadă își celebrează iubirea și romantismul: „Știi care e cel mai bun vin?”

De: Irina Vlad 10/01/2026 | 21:39
Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! / sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Când la cald, când la frig, Marina Almășan și omul de afaceri Sorin Mărcuș fac ce fac și ajung în cate o escapadă. Dorința de a evada din rutina zilnica în mici vacanțe pare să fie din ce în ce mai puternică, mai ales că cei doi trăiesc intens începutul unei relații de iubire. 

Marian Almășan și Sorin Mărcuș și-au propus ca anul 2026 să fie al lor. După ce amândoi au trecut prin mai multe experiențe nefericite în amor, destinul i-a adus împreună în rolul de iubiți. Cu o parte din lecțiile personale din trecut învățate, cei doi și-au dat voie, din nou, să simtă, să trăiască și să se bucure de o nouă relație de iubire.

Marian Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță la -11 grade Celsius

După ce și-au oficializat relația și în mediul online, cei doi amorezi au primit „binecuvântarea” prietenilor virtuali, au lăsat rușinea de o parte și au mutat dragostea pe internet. Asemenea unor travel vloggeri (stângaci și la început ce carieră), Marian Almășan și omul de afaceri au bifat câteva zile de relaxare la Poiana Brașov, zile pe care le-au documentat prin conținut online. Pasionați de sporturile de iarnă, într-o pauză de vin fiert, au împărtășit experiența lor pe o rețea de socializare.

„Astăzi – o experiență nouă: – 10 grade și 1.800 m înălțime – suntem pe Postăvarul și dârdâim de frig! Și… ce face românul când îi e frig? BINGO! Se încălzește la un vin fiert… iar confuzia din debut se justifică prin faptul că, pentru noi, fiecare clipă ne pare un weekend”, a scris Marian Almășan pe o rețea de socializare.

Marian Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță la -11 grade Celsius/ sursă foto: social media

Experiența de la -11 grade Celsius a fost și mai interesantă datorită faptului că, în timp ce savurau un pahar cu vin fiert, au realizat că sunt cam singurii turiști de pe pârtie. Când mulți români s-au întors la serviciu, Marina Almășan și Sorin Mărcuș au mers contra vântului (și la propriu și la figurat) și și-au celebrat iubirea la înălțime.

Marina Almășan: Pentru că adevărul este în vin, în vinul dumneavoastră ce adevăr e?

Sorin Mărcuș: Adevărul este că cel mai bun vin este ”vin turiștii”.

Marina Almășan: Nu, nu. Știi care e cel mai bun vin? Cel mai bun vin e „vin la tine”

Sorin Mărcuș: Cam așa este. Marina a venit la mine la căsuța din pădure.

Marina Almășan: Care e cel mai rău vin? ”Vin degeaba””, a fost o parte din glumele pe care cei doi le-au făcut.

Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!

Acuzații grave la adresa Marinei Almășan, după ce a recunoscut că se iubește cu Sorin Mărcuș. Vedeta a răbufnit: „Să-i toc banii, să-l jecmănesc”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”
Știri
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare
Știri
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea…
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
Digi24
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
Digi24
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură...
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
go4it.ro
China scoate la rampă noul Type 19: blindatul 8×8 al PLA intră în serviciu operațional
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt ...
Khloé Kardashian vrea să fie „înghețată și conservată” ca să-și păstreze tinerețea. „Sunt foarte vanitoasă”
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea ...
Cum arăta Iustin HVNDS înainte de Survivor 2026. A fost la Chefi la cuțite în 2023 și transformarea e uluitoare
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.500 de euro. Este aproape de Sibiu
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.500 de euro. Este aproape de Sibiu
Bancul sfârșitului de săptămână | „Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?”
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent ...
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă
Cum ar fi ajuns fetița de 2 ani operată la Spitalul Constanța în moarte cerebrală. Părinții ei ...
Cum ar fi ajuns fetița de 2 ani operată la Spitalul Constanța în moarte cerebrală. Părinții ei rup tăcerea
Vezi toate știrile
×