Marina Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță de nababi! În ce escapadă își celebrează iubirea și romantismul: „Știi care e cel mai bun vin?”

Când la cald, când la frig, Marina Almășan și omul de afaceri Sorin Mărcuș fac ce fac și ajung în cate o escapadă. Dorința de a evada din rutina zilnica în mici vacanțe pare să fie din ce în ce mai puternică, mai ales că cei doi trăiesc intens începutul unei relații de iubire.

Marian Almășan și Sorin Mărcuș și-au propus ca anul 2026 să fie al lor. După ce amândoi au trecut prin mai multe experiențe nefericite în amor, destinul i-a adus împreună în rolul de iubiți. Cu o parte din lecțiile personale din trecut învățate, cei doi și-au dat voie, din nou, să simtă, să trăiască și să se bucure de o nouă relație de iubire.

Marian Almășan și Sorin Mărcuș, vacanță la -11 grade Celsius

După ce și-au oficializat relația și în mediul online, cei doi amorezi au primit „binecuvântarea” prietenilor virtuali, au lăsat rușinea de o parte și au mutat dragostea pe internet. Asemenea unor travel vloggeri (stângaci și la început ce carieră), Marian Almășan și omul de afaceri au bifat câteva zile de relaxare la Poiana Brașov, zile pe care le-au documentat prin conținut online. Pasionați de sporturile de iarnă, într-o pauză de vin fiert, au împărtășit experiența lor pe o rețea de socializare.

„Astăzi – o experiență nouă: – 10 grade și 1.800 m înălțime – suntem pe Postăvarul și dârdâim de frig! Și… ce face românul când îi e frig? BINGO! Se încălzește la un vin fiert… iar confuzia din debut se justifică prin faptul că, pentru noi, fiecare clipă ne pare un weekend”, a scris Marian Almășan pe o rețea de socializare.

Experiența de la -11 grade Celsius a fost și mai interesantă datorită faptului că, în timp ce savurau un pahar cu vin fiert, au realizat că sunt cam singurii turiști de pe pârtie. Când mulți români s-au întors la serviciu, Marina Almășan și Sorin Mărcuș au mers contra vântului (și la propriu și la figurat) și și-au celebrat iubirea la înălțime.

Marina Almășan: Pentru că adevărul este în vin, în vinul dumneavoastră ce adevăr e? Sorin Mărcuș: Adevărul este că cel mai bun vin este ”vin turiștii”. Marina Almășan: Nu, nu. Știi care e cel mai bun vin? Cel mai bun vin e „vin la tine” Sorin Mărcuș: Cam așa este. Marina a venit la mine la căsuța din pădure. Marina Almășan: Care e cel mai rău vin? ”Vin degeaba””, a fost o parte din glumele pe care cei doi le-au făcut.

