Cu cine s-a iubit Sorin Mărcuș, înainte să o cunoască pe Marina Almășan. A avut tot femei celebre!

După mai multe povești de iubire trăite intens, unele încheiate discret, altele în atenția publicului, Sorin Mărcuș pare că și-a găsit, în cele din urmă, perechea potrivită. Omul de afaceri a fost, de-a lungul timpului, implicat în relații cu femei cunoscute din sport și televiziune, înainte de a începe o relație cu Marina Almășan.

Omul de afaceri Sorin Mărcuș și realizatoarea TV Marina Almășan au confirmat recent, discret, că trăiesc o poveste de dragoste. Aparițiile lor transmit calm și echilibru, semn că relația este una matură, construită pe experiențele de viață ale fiecăruia. Niciunul nu este străin de relații intense sau despărțiri dificile. Marina Almășan a trecut printr-un divorț și o relație care s-a încheiat tensionat, iar Sorin Mărcuș a avut, de-a lungul timpului, legături cu nume cunoscute din sport și televiziune.

În 2013, acesta vorbea deschis despre relația cu Monica Iagăr, subliniind importanța prieteniei într-un cuplu solid. Ambii considerau că graba și deciziile impulsive nu duc la stabilitate, preferând o construcție lentă, bazată pe respect și cunoaștere reciprocă. După încheierea acelei relații, Mărcuș a format un cuplu cu Florentina Opriș, alături de care a apărut frecvent la evenimente mondene. După aproape doi ani, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, despărțirea fiind una elegantă, fără conflicte publice.

Sorrin Mărcuș are o relație cu Marina Almășan

La finalul anului 2025, Sorin Mărcuș a vorbit despre transformările profunde prin care a trecut, marcate de probleme de sănătate și de lecții personale importante. După două relații eșuate, a înțeles că fiecare etapă l-a pregătit pentru ceea ce urma. Astăzi, alături de Marina Almășan, spune că a găsit liniștea și echilibrul dorit, trăind o iubire asumată, sinceră și împărtășită, exact la momentul potrivit.

„Anul meu a început cu suferință și o luptă grea pentru sănătate. A fost durere, teamă, dar și o mare lecție despre cât de prețioasă este viața. Cu ajutorul lui Dumnezeu, al medicilor și prin puterea de a rezista, am trecut peste! Au urmat două încercări nereușite de a construi o poveste de dragoste. Atunci poate au durut, dar astăzi știu că nu au fost eșecuri. Dumnezeu avea un plan mai bun pentru mine! Trebuia să fiu liber din toate punctele de vedere, sufletește, emoțional, chiar și în gânduri, pentru a putea lăsa ușa deschisă persoanei care avea să vină în viața mea.

Iar acum, la final de an, trăiesc o bucurie profundă: iubesc și sunt iubit în același timp! Cu liniște, cu grijă, cu zâmbete dimineața și seara. Cu vorbe si povești de viață spuse cu adevăr pentru o cunoaștere sinceră și reală a noastră. Cu acel sentiment rar că ești exact unde trebuie, lângă omul potrivit. Pentru asta sunt recunoscător din tot sufletul”.

Sorin Mărcuș afirmă că a încheiat anul 2025 cu dragoste, împlinire și credinșă alături de Marina Almășan, după o perioadă dificilă.

„Dumnezeu nu îți aduce în cale omul pentru care te rogi, ci omul de care ai nevoie. Îți dă răbdare, îți dă disponibilitate și te învață să nu spui „nu” șansei atunci când El hotărăște că este momentul tău. Nu amâna! Nu spune „nu e pentru mine”. Când Dumnezeu lucrează, acționează cu inima deschisă! Închei anul cu dragoste, împlinire și credință. La mulți ani, tuturor! Să aveți parte de sănătate, alegeri frumoase și oameni care să vă facă bine în viață!”.

