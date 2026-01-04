Ilinca Vandici și-a asumat relația cu iubitul! Prezentatoarea de la Kanal D, în vacanță cu Bogdan Boitor și fiul ei

Ilinca Vandici a fost surprinsă recent alături de partenerul său, confirmând astfel că viața sa personală a intrat într-o nouă etapă de stabilitate și fericire. Vedeta, cunoscută pentru aparițiile sale constante pe micul ecran și pentru stilul său elegant, pare să fi găsit echilibrul după o perioadă marcată de schimbări în plan sentimental.

După divorțul de tatăl fiului său, Andrei Neacșu, Ilinca Vandici și-a refăcut viața personală, iar acum se bucură de o relație care îi aduce liniște și armonie. Fotografiile recente publicate pe rețelele sociale arată vedeta alături de partenerul său și de copilul său, în momente relaxante, în timpul unei vacanțe petrecute împreună.

Ilinca Vandici nu își mai ascunde iubitul

Aceasta nu este prima escapadă a cuplului în locuri de vacanță, semn că relația lor este una consolidată și că cei doi aleg să petreacă timp împreună în mod constant. Faptul că partenerul vedetei a fost prezent și alături de fiul acesteia denotă o legătură solidă și un rol activ în viața copilului.

Partenerul Ilincăi Vandici este Bogdan Boitor, fiul fostului primar al localității Asuaju de Sus. Tatăl său a deținut de-a lungul timpului șase mandate în funcția de edil și ulterior a fost consilier județean. Se pare că nici Bogdan Boitor nu este străin de politică, având la activ o tentativă de a accede în Camera Deputaților, fără succes.

Pe plan personal, înainte de a începe relația cu Ilinca Vandici, Bogdan Boitor a avut o relație serioasă cu un medic specialist în nutriție și diabet, care s-a încheiat în urmă cu aproximativ doi ani. Fosta sa parteneră s-a stabilit ulterior în Franța, în timp ce Bogdan a rămas în România, unde și-a găsit o nouă conexiune alături de prezentatoarea de televiziune.

În luna octombrie, CANCAN i-au surprins pe cei doi în timp ce se îndreptau spre aeroport, pregătiți pentru o nouă escapadă. Imaginile au surprins cuplul într-o ținută casual, relaxată. (VEZI AICI)

