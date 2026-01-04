Acasă » Știri » Ilinca Vandici și-a asumat relația cu iubitul! Prezentatoarea de la Kanal D, în vacanță cu Bogdan Boitor și fiul ei

Ilinca Vandici și-a asumat relația cu iubitul! Prezentatoarea de la Kanal D, în vacanță cu Bogdan Boitor și fiul ei

De: Anca Chihaie 04/01/2026 | 10:49
Ilinca Vandici și-a asumat relația cu iubitul! Prezentatoarea de la Kanal D, în vacanță cu Bogdan Boitor și fiul ei
Ilinca Vandici/ sursă foto: captură video

Ilinca Vandici a fost surprinsă recent alături de partenerul său, confirmând astfel că viața sa personală a intrat într-o nouă etapă de stabilitate și fericire. Vedeta, cunoscută pentru aparițiile sale constante pe micul ecran și pentru stilul său elegant, pare să fi găsit echilibrul după o perioadă marcată de schimbări în plan sentimental.

După divorțul de tatăl fiului său, Andrei Neacșu, Ilinca Vandici și-a refăcut viața personală, iar acum se bucură de o relație care îi aduce liniște și armonie. Fotografiile recente publicate pe rețelele sociale arată vedeta alături de partenerul său și de copilul său, în momente relaxante, în timpul unei vacanțe petrecute împreună.

Ilinca Vandici nu își mai ascunde iubitul

Aceasta nu este prima escapadă a cuplului în locuri de vacanță, semn că relația lor este una consolidată și că cei doi aleg să petreacă timp împreună în mod constant. Faptul că partenerul vedetei a fost prezent și alături de fiul acesteia denotă o legătură solidă și un rol activ în viața copilului.

Ilinca Vandici și-a postat iubitul/foto: Instagram

Partenerul Ilincăi Vandici este Bogdan Boitor, fiul fostului primar al localității Asuaju de Sus. Tatăl său a deținut de-a lungul timpului șase mandate în funcția de edil și ulterior a fost consilier județean. Se pare că nici Bogdan Boitor nu este străin de politică, având la activ o tentativă de a accede în Camera Deputaților, fără succes.

Pe plan personal, înainte de a începe relația cu Ilinca Vandici, Bogdan Boitor a avut o relație serioasă cu un medic specialist în nutriție și diabet, care s-a încheiat în urmă cu aproximativ doi ani. Fosta sa parteneră s-a stabilit ulterior în Franța, în timp ce Bogdan a rămas în România, unde și-a găsit o nouă conexiune alături de prezentatoarea de televiziune.

În luna octombrie, CANCAN i-au surprins pe cei doi în timp ce se îndreptau spre aeroport, pregătiți pentru o nouă escapadă. Imaginile au surprins cuplul într-o ținută casual, relaxată. (VEZI AICI)

CITEȘTE ȘI: Un nou bărbat în viața Ilincăi Vandici? ”Am încredere deplină în El!” Ce spune despre ”clenciurile” cu Teo Trandafir

NU RATA: Cum s-a vindecat Ilinca Vandici de depresie. Prezentatoarea de la Kanal D a dezvăluit tehnica la care apelează

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează
Știri
Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
Gandul.ro
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat...
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
Prosport.ro
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane...
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas...
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a...
Parteneri
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două...
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
Prosport.ro
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă”
Click.ro
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
go4it.ro
Apple: Sfârșitul asistenței pentru două iPhone-uri, un MacBook și alte dispozitive
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși lucrarea este predată către Primăria Capitalei
Gandul.ro
Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”. Redeschiderea „rutei corporatiștilor” a devenit un adevărat mister, deși...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează
Cât câștigi la pensie în funcție de salariu, în 2026. Cum se calculează
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 5 ianuarie, de la ora 20:00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp
Două badante românce au moștenit o avere de 800.000 de euro. Cum au rămas fără bani în scurt timp
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele nu mai trebuie plătite
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele nu mai trebuie plătite
Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile ...
Cum arată vila de lux a lui Adrian Corduneanu, pusă sub sechestru. Interlopul și-a petrecut sărbătorile în spatele gratiilor
Nu e o glumă! Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra Măruță
Nu e o glumă! Cât a costat biletul la petrecerea de Revelion 2026 unde a cântat Andra Măruță
Vezi toate știrile
×