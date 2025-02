Un nou bărbat în viața Ilincăi Vandici? ”Am încredere deplină în El!” Ce spune despre ”clenciurile” cu Teo Trandafir

Ilinca Vandici strălucește ca mamă, dar nu își ascunde dorința de a regăsi iubirea după divorț! Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, vedeta vorbește despre provocările maternității și despre cum viața de mamă îi îmbogățește existența, în timp ce se află la apogeul carierei sale. De asemenea, ne-a dezvăluit că, deși a avut gânduri să participe la un reality show, legătura specială cu fiul său, Zian, o împiedică să facă acest pas.

Ilinca Vandici își dezvăluie planurile pe 2025… și promite un an plin de surprize! Cu o emisiune la TV și un podcast care adună tot mai mulți abonați, vedeta nu se oprește aici. S-a lansat în lumea afacerilor și plănuiește să dezvolte noi proiecte. Aflați detalii despre asta, dar și despre deschiderea ei spre o nouă poveste de dragoste, în rândurile de mai jos.

CANCAN: Ce fel de proiect inedit te-ar atrage, dar nu ai avut încă ocazia să-l testezi? Te-ai gândit vreodată să participi la un reality show?

Ilinca Vandici: De-a lungul anilor am făcut parte din multe proiecte inedite, concepute atât pentru TV, cât și pentru mediul online. Am testat, astfel încât să îmi dau seama ce îmi place și ce nu, în ce mă regăsesc și in ce nu. Nu m-am gândit să particip la un reality show. Când a fost difuzat Exatlon, mărturisesc că am avut un gând, mi s-a părut interesant, pentru că erau probe sportive și de caracter. Mă gândeam că aș putea face față, dar faptul că îl aveam deja pe Zian m-a împiedicat, pentru că nu pot să stau atât de mult timp departe de el. A fost doar un vis și atât. În acest moment sunt foarte împlinită pe plan profesional cu proiectul “Follow us!” care este inedit. Mă tot gândesc de ceva vreme și probabil la un moment dat se va și concretiza, la un proiect prin intermediul căruia să vin în sprijinul femeilor, în special. Am avut și ocazia, la anumite conferințe, să aduc în fața publicului oameni care mie mi-au influențat viața și mi-au fost alături și m-au ajutat să trec prin anumite perioade. Dar pot spune că deja prin podcastul “Te ascult” parte din acest vis se îndeplinește…

Ilinca Vandici: ”A fi mamă este un sentiment minunat, care vine la pachet cu efort, implicare, dedicare”

CANCAN: Povestește-ne un moment emoționant în care ai simțit că tot efortul depus pentru creșterea și educația băiețelul tău a dat roade frumoase?

Ilinca Vandici: A fi mamă este un sentiment minunat, care vine la pachet cu efort, implicare, dedicare, însă răsplata nu poate fi descrisă în cuvinte. N-aș putea să relatez un singur moment emoționant și sunt convinsă că toate mamele înteleg, pentru că astfel de momente sunt în fiecare zi, la fiecare pas. Cred că pentru fiecare mamă este esențial să dedice timp curiozităților copilului, să găsească energia și timpul să îl asculte și să îl încurajeze. Așa că aș spune că emoția m-a însoțit încă de la primul zâmbet, primele cuvinte, primii pași, primele curiozități, primele întrebări și nu cred că se va estompa vreodată.

CANCAN: Ai fost mereu o persoană directă sau a existat un moment în care ți-ai dat seama că poți spune lucrurilor pe nume, fără teama reacțiilor? Mă refer inclusiv la comentariile despre vedetele autohtone.

Ilinca Vandici: Întotdeauna am fost o persoană directă, însă fără a omite diplomația. Niciodată nu am dorit să rănesc pe cineva în jurul meu. La “Follow us!” povestim și analizăm tot felul de știri mondene cu și despre vedete și ne-am spus punctul de vedere, atât eu cât și Teo. Am expus, cu bună credință, perspectivele noastre asupra unor situații de viață în care fiecare dintre noi s-a regăsit sau s-ar putea regăsi. Fiecare ne construim viața așa cum considerăm și nu este dreptul nimănui să judece, însă putem să privim o situație din altă perspectivă și putem învăța din anumite situații și noi, și cei care ne privesc de acasă.

CANCAN: Tu și Teo mai aveți uneori opinii diferite. Cum ajungeti la un numitor comun?

Ilinca Vandici: Există multe paliere pe care nu suntem de acord, pentru că fiecare dintre noi are propria ei experiență de viață și din ceea ce a trăit, din ceea ce a învățat de la alții putem avea opinii diferite în legătură cu un subiect. Este dificil că doi oameni să aibă mereu aceeași opinie și nici nu ne propunem asta; scopul nostru nu este să ajungem la un numitor comun, ci să oferim oamenilor o emisiune frumoasă în care oamenii să se regăsească, să râdă alături de noi, să își adune informațiile de calitate de care au nevoie, să primească sfaturi utile și să primească perspective diferite asupra unor situații. Acceptăm părerile diferite și e bine că la masa noastră au loc opiniile de tot felul, cu tot cu argumentele pentru aceste perspective.

Ilinca Vandici este pregătită pentru o nouă relație?

CANCAN: Ai o persoană de încredere căreia îi poți spune orice secret?

Ilinca Vandici: Am câteva persoane de încredere în jurul meu, cărora le pot spune orice secret. Am încredere deplină și în terapeutul meu, pentru că la terapie este un spațiu în care celălalt nu simte nevoia să intervină, nu judecă și nu te influențează într-un fel sau altul. Discuția cu terapeutul este despre a elibera lucrurile care te dor, despre a le vedea, despre încercarea de a le vindeca ulterior.

CANCAN: Te-ai vedea renunțând la televiziune pentru a te dedica exclusiv afacerilor?

Ilinca Vandici: Este o intrebare la al cărei răspuns nu m-am gândit neapărat, pentru că în continuare cred că am un loc al meu în televiziune, cred că există încă proiecte frumoase în care să mă simt bine și în care pot face lucruri frumoase. Până acum lucrurile au mers extrem de bine, unindu-se în mod fericit televiziunea cu partea de business, și nu văd de ce ar trebui să renunț la ceva. Nu știu unde mă va duce viața sau ce se va întâmpla în viitor, dar în momentul prezent lucrurile se îmbină foarte frumos.

CANCAN: Simți că ești pregătită să îi faci loc unui nou bărbat în inima ta?

Ilinca Vandici: Eu am încredere deplină în El și puterea Lui, astfel încât accept și îmbrățisez tot ceea ce vine în viața mea, pentru că întotdeauna există un scop.

CANCAN: Care este cea mai interesantă lecție pe care ai învățat-o recent?

Ilinca Vandici: A venit cumva pe mai multe planuri lecția asta pentru mine în ultima vreme și îmi este clar că Universul, cumva, încearcă să mă forțeze să văd, să înțeleg și să aplic această lecție. Este vorba despre lecția limitelor pe care nu am fost învățată să le impun și fără să îmi dau seama s-a creat la un moment dat un mic haos în jurul meu. De la o vreme încoace apare recurent această lecție pe care trebuie să mi-o asum și am început ușor, ușor să impun limite oamenilor din jurul meu, în relațiile sociale, în relațiile profesionale. Întotdeauna am acționat după principiul de a nu îl supăra pe celălalt, însa am înteles în ultima vreme că limitele nu sunt absența iubirii, dimpotrivă.

”Cel mai important obiectiv este să am grijă de sănătatea mea”

CANCAN: Care este invitatul care te-a suprins cel mai mult la podcastul „Te ascult”?

Ilinca Vandici: Îmi este imposibil să selectez o singură persoană, pentru că la “te ascult” nu este vorba despre titluri de presă, despre situații controversate. La “Te ascult” sunt povești de viață care să inspire, în care oamenii să se regăsească și să își ia experiența celuilalt drept într-un anumit moment. Cred mult în poveștile de viată ale oamenilor și în ce putem să învățăm din ele și de aceea am ales acest palier de discuții la “Te ascult”. Toti invitații m-au surprins, pentru că despre toți, înainte de a avea interviul, m-am documentat mult, am citit mult, le-am aflat povestea, durerile, trăirile, experiențele, situațiile de viață, grele sau frumoase, inedite. Fiecare om are povestea lui care merită ascultată. Invitații sunt surprinși și se deschid foarte mult când sesizează că eu chiar îi ascult. Îmi spun și ei, observ și eu, cât de mult ne lipsește asta în viața noastră; să ne ascultăm unii pe alții fără să existe altceva în momentul respectiv, fără a ne judeca. Sunt recunoscătoare că am gasit această oportunitate și că reușesc să o fructific cu fiecare interviu pe care îl realizez.

CANCAN: Ce planuri profesionale ai pentru perioada următoare?

Ilinca Vandici: În perioada următoare sunt zilnic, în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la la 08.00 la 10.00, în fața telespectatorilor, alături de Teo Trandafir la “Follow us!”, pe Kanal D și asta este ceva ce mă încântă foarte tare și îmi oferă o satisfacție enormă. Acesta este unul dintre planurile prezentului și viitorului. Doresc să mă concentrez foarte tare și pe tot ce înseamnă linia mea de parfumuri Sigma pe care am lansat-o anul trecut pe piață, ce conține trei parfumuri, Harmony Rose Oud, Ombra di Luna si Mystique Oud. Sunt parfumuri pe care le-am creat cu toată dragostea și pentru care am depus o energie considerabilă gândindu-mă ce le-ar plăcea femeilor, ce le-ar face să se simtă speciale, unice. Consider că am reușit să le aduc ceva care să le facă să se simtă deosebite în fiecare zi. Pentru mine este important să ne simțim așa în fiecare zi, cu atât mai mult cu cât simțul nostru olfactiv are legătură cu amintirile pe care le păstrăm în suflet. Aș vrea în următoarea perioadă să mă axez mai mult pe partea asta și să le îndemn să își creeze amintiri odată ce poartă parfumurile Sigma, amintiri pe care să le poarte și care să le însoțească pe tot parcursul vieții lor. Mi se pare foarte frumos ce se întâmplă și pe partea asta, dar sunt deschisă la tot ceea ce Universul și Dumnezeu pregătesc pentru mine.

CANCAN: Care este cel mai mare obiectiv pe care ți l-ai propus pentru 2025?

Ilinca Vandici: Având în vedere că spre finalul anului 2024 m-am confruntat pentru o perioadă destul de lungă cu niște probleme de sănătate care m-au dezechilibrat, cel mai important obiectiv este să am grijă de sănătatea mea, oricât de clișeic ar părea. Îmi doresc să îmi păstrez echilibrul, liniștea, pacea ca să pot să gestionez tot ceea ce se întâmplă în viața mea și în jurul meu. Am înțeles cât de important este să trăiesti în armonie și să îți găsești momentul de bucurie în fiecare zi, să apreciezi ce ai pentru că puținul tău reprezintă ceva uriaș pentru altcineva în alt cont de țară, lume. Trăiesc în recunoștință astăzi cred ca lucrurile se așază de la sine atunci când în tine e liniște și pace și iubire și frumos. Acesta este cel mai important obiectiv, nu doar pentru 2025.

