Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Denisa Iordache 12/01/2026 | 07:37
România a început anul 2026 cuprinsă de un val de ger și ninsori în aproape toate regiunile din țară. Ninsorile abundente nu vor pleca curând, iar Capitala este printre cele mai afectate. Bucureștenii sunt sfătuiți să nu conducă în această perioadă. Toate detaliile în articol.

Lunile de iarnă aducă o vreme destul de capricioasă, iar ninsorile și temperaturile scăzute nu o să dispară prea curând. Accuweather a actualizat prognoza meteo, iar veștile nu sunt tocmai bune, mai ales pentru șoferi.

Este vorba despre „freezing rain”, fenomenul de ploaie înghețată, unul foarte periculos pentru trafic. Mai exact, ploaia îngheață instantaneu la contactul cu șoseaua rece și formează un strat de gheață invizibil și foarte alunecos, potrivit DRDP Craiova. În loc să conducă în astfel de condiții, șoferii sunt sfătuiți să tragă pe dreapta, asta pentru că șofatul este foarte periculos, chiar și cu precauție maximă și o viteză foarte mică.

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, temperaturile negative se vor menține constante în Capitală în următoarea perioadă, iar fenomenul freezing rain va fi prezent pe șosele în zilele 19-21 ianuarie.

Freezing Rain în Capitală
Freezing Rain în Capitală

Oltenia, prima lovită de fenomen

Mai multe zone din Oltenia au fost prima dată lovite de fenomenul „freezing rain” chiar în primele zile din acest an. Pe data de 2 ianuarie, DRDP Craiova anunța șoferii și îi avertiza să fie foarte atenți din cauza condițiilor periculoase.

„Drumarii intervin permanent cu utilaje şi material antiderapant, însă, în condiţii de freezing rain, efectul este temporar. Important: acest fenomen nu permite acţionare preventivă – gheaţa se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheaţă. Dacă sunteţi surprinşi în trafic, opriţi în siguranţă în afara părţii carosabile şi aşteptaţi intervenţia utilajelor”, informa la acea vreme DRDP Craiova.

