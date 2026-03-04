Acasă » Știri » Cum arată casa Cristinei Bâtlan. Jurata de la Imperiul Leilor și-a amenajat locuința în stil japonez

Cum arată casa Cristinei Bâtlan. Jurata de la Imperiul Leilor și-a amenajat locuința în stil japonez

04/03/2026
Cum arată casa Cristinei Bâtlan. Jurata de la Imperiul Leilor și-a amenajat locuința în stil japonez
Cum arată casa Cristinei Bâtlan/foto: social media
Antreprenoarea Cristina Bâtlan își surprinde din nou publicul, de această dată nu printr-o lansare de colecție sau printr-o apariție mondenă, ci prin dezvăluirea spațiului în care trăiește. Locuința sa impresionează printr-un concept aparte, inspirat profund din estetica și filosofia japoneză, unde minimalismul, echilibrul și funcționalitatea se îmbină într-o armonie perfectă.

Casa nu urmează tiparele clasice ale interioarelor luxoase, ci mizează pe simplitate controlată și pe un design aerisit, în care fiecare obiect are un scop bine definit. Încă de la intrare, atmosfera este dominată de linii curate, materiale naturale și o cromatică neutră, ce inspiră calm și claritate. Spațiul este organizat astfel încât să ofere libertate de mișcare și o stare permanentă de liniște, evitând aglomerarea vizuală.

Cum arată casa în care locuiește Cristina Bâtlan

Un element surprinzător al amenajării este lipsa pieselor de mobilier înalte și a canapelelor clasice. Conceptul adoptat pune accent pe apropierea de sol, în spiritul locuințelor tradiționale japoneze, unde poziționarea joasă a mobilierului creează o conexiune diferită cu spațiul. Această alegere oferă încăperilor o deschidere aparte și amplifică senzația de ordine și echilibru. Decorul nu este încărcat de obiecte decorative inutile, ci construit în jurul texturilor naturale, al lemnului și al detaliilor discrete care completează subtil ansamblul.

Bucătăria reprezintă unul dintre punctele centrale ale casei. Amenajată impecabil și dotată aproape la nivel profesional, aceasta reflectă preocuparea pentru un stil de viață sănătos și organizat. Spațiul este gândit pentru eficiență, cu zone bine delimitate pentru gătit și depozitare, fără a compromite estetica minimalistă a întregii locuințe. Rafturile și suprafețele sunt atent integrate în design, păstrând aceeași linie simplă și aerisită.

„Am o casă japoneză, nu am mobilă la înălțime, nu am nicio canapea pe care să mă așez în casă. Am o bucătărie impecabilă, utilată, aproape profesională pentru că, fiind vegană, trebuie să gătesc. Am călătorit în toată lumea și de peste tot am adus mirodenii, asta legat de bucătărie. Am obiceiuri alimentare din locurile pe care le-am iubit cel mai mult și cred că într-o viață anterioară, poate, dacă asta ar fi existat, am fost asiatică pentru că sunt foarte atașată de cultura japoneză, chineză, taiwaneză. Adică în zona de Asie pură, acolo mă simt foarte bine. Acum, cred că vorbesc despre asta pentru că am dor de Asia, în octombrie plec la Seoul, la cel mai mare târg de skincare. Apoi, o să vă povestesc, cred că o să fie superb. De 3 ani nu am ieșit din România în Asia, doar în Europa am circulat”, a declarat Cristina Bâtlan.

Foto: captură video/social media

