Cristina Bâtlan, investitoarea de la ”Imperiul Leilor”, a pățit-o grav în Grecia! A rămas ”suspendată” șapte zile! ”O meritam!”

După o perioadă în care stresul a fost la cote alarmante pe fondul problemelor de sănătate ale fiului ei, care a suferit 10 operații la ochi și în prezent este bine, Cristina Bâtlan și-a recăpătat buna dispoziție, s-a apucat de sport și e dornică să revină la greutatea inițială. A pierdut deja peste 5 kilograme și e pe drumul cel bun. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fondatoarea Musette ne-a povestit cum s-a deconectat total în vacanța din Grecia, când a rămas fără telefon timp de o săptămână.

Cristina Bâtlan și-a afișat noua siluetă miercuri seară, la Unica Urban Party 2025 Nostalgia, eveniment unde, de altfel, a fost și premiată.

Cristina Bâtlan: “Am stat 7 zile fără telefon după ce l-am pierdut”

CANCAN.RO: Ce faceți?

Cristina Bâtlan: Bine. Mă bucur că n-am venit chiar în pijama astăzi, pentru că vreau să-ți spun că n-am citit dress code-ul. Și am noroc!

CANCAN.RO: Dar albul vă avantajează la noua siluetă, pentru că sunteți într-o transformare.

Cristina Bâtlan: Cred că albul avantajează pe toată lumea. La asta m-am gândit și eu. Și fibrele naturale, la fel, preiau din lumină, așa că te fac să pari un pic mai slab.

NU RATA: Boala RARĂ de care suferă fiul Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor. Adrian a fost operat de 10 ori într-un an: ”Un caz la 4–5 milioane de oameni”

CANCAN.RO: Dar nu păreți, ci sunteți. Cum merge procesul de slăbire?

Cristina Bâtlan: Am revenit la viața mea bună, cu mult sport, fără prea mult stres, cu vacanțe. Am fost două săptămâni plecată în Grecia și asta a fost minunat, pentru că mi-am resetat odată corpul, dar m-am și reîmprietenit cu mine, să îmi permit mai mult să și greșesc, să fiu și leneșă, să nu mai spun „da” tuturor proiectelor și să am puțin mai multă grijă de mine.

Am stat 7 zile fără telefon după ce l-am pierdut. Dintr-un total de 15 zile, 7 zile n-am avut telefon. Și era și mai frustrant, adică aveam un telefon care părea că funcționează, doar că dacă mă suna cineva sau încerca cineva să vorbească cu mine, nici nu mă auzea și nici nu auzeam, așa că după două zile de încercări am renunțat.

Dar m-am deconectat atât de bine, încât nu mi-a venit ideea să mă duc să îmi cumpăr un telefon nou. Deci n-am avut nicio apăsare și asta a fost extraordinar.

Cristina Bâtlan: “O meritam pentru că era ceva care nu se potrivea cu situația grea de acasă”

CANCAN.RO: Ați intrat cu telefonul în apă?

Cristina Bâtlan: Da, mi-a căzut, ca să vezi cum e soarta. Ascultasem știrile cum că în România sunt mari inundații și eu merg prin apă și zic: cum ar fi să fac și eu un story astăzi eu mergând prin apă când acasă sunt inundații? Și atunci mi-a căzut telefonul în apă și am zis: o meritam, pentru că era ceva care nu se potrivea cu situația grea de acasă.

CANCAN.RO: În prezent, sunteți mulțumită? Cât ați slăbit?

Cristina Bâtlan: Am slăbit între 5 și 7 kg, dar vreau să slăbesc în continuare sănătos. Adică fac sport și nu mănânc după ora 6, adică astea ar fi secretele mele. Deci nu mănânc nimic aici.

CANCAN.RO: Doar consumați apă plată, fără sucuri…

Cristina Bâtlan: Apă plată cu suc de lămâie. Dacă vrei sca ă-ți transformi corpul într-unul alcalin, consumi zeamă de lămâie.

CANCAN.RO: Cât mai aveți până la greutatea ideală?

Cristina Bâtlan: Femeile sunt nebune. Femeile vor să fie slabe. Cu gândul că dacă sunt mai slabă decât mi-aș dori, aș mai putea să greșesc. Să mănânc, să merg și la o cină târzie, să mănânc și multe dulciuri o dată. Dar cred că vara e cel mai bun moment în care poți să slăbești, pentru că e cald și nu ți arde de mâncare.

Foto: Instagram

VEZI ȘI: Cristina Bâtlan s-a îngrășat 20 de kilograme. Cum arată acum jurata de la Imperiul Leilor

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.