Cum pot scăpa de amendă șoferii din România care sunt prinși de radar. Ce trebuie să aibă polițistul ca să fie totul legal

Vești bune pentru șoferii din România! Cum poți scăpa de amendă cei care sunt prinși de radar? Procesul verbal de amendă poate fi contestat în instanță, iar vitezomanii ar putea scăpa fără amendă sau fără suspendarea permisului de conducere.

Șoferii care sunt prinși cu pistolul radar sunt sanționați contravențional cu amendă și puncte de penalizare și în unele cazuri cu suspendarea permisului de conducere (în cazul în care depășesc viteza cu peste 50 de km pe oră).

Ce se întâmplă dacă ești prins de pistolul radar

Un proces verbal emis pentru depășirea vitezei – bazat pe măsurătorile noilor radare inteligente TruCAM, poate fi contestat în instanță. Dacă polițistul care semnează procesul verbal nu prezintă un certificat de competență și un atestat de operator. Cu alte cuvinte, polițiștii trebuie să deință un certificat prin care i se confirmă că știe să folosească pistolul radar, astfel încât măsurătorile să fie făcute cu precizie.

„Dacă respectivul agent nu face dovada instruirii sau certificarea necesară, un șofer sancționat ar putea argumenta cu succes în instanță că o citire ridicată de la cinemometru a avut loc ca urmare a erorii ofițerului”, a explicat Radu Dobrescu, conferențiar la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Pistolul radar emite un fascicul de unde electromagnetice (radar, la cele clasice) sau un impuls laser (la cele de tip TruCAM) către un vehicul țintă. Aceste unde lovesc mașina și se reflectă înapoi către pistolul radar. Aparatul compară frecvența undelor emise cu frecvența celor reflectate. Diferența dintre cele două frecvențe este direct proporțională cu viteza vehiculului.

Pentru o măsurare corectă, pistolul radar trebuie ținut în poziție fixă timp de 3-5 secunde pe direcția plăcuțelor de frână sau a farurilor. Țintirea parbrizului este greșită, deoarece va reflecta fasciculul sub un unghi, iar distanța măsurată și viteza calculată vor fi diferite. De asemenea, condițiile meteorologice (ploaie sau ninsoare) pot influența precizia măsurătorilor. În aceste cazuri este posibil ca șoferul să conteste procesul verbal de amendă.

