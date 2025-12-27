Acasă » Știri » Cum pot scăpa de amendă șoferii din România care sunt prinși de radar. Ce trebuie să aibă polițistul ca să fie totul legal

Cum pot scăpa de amendă șoferii din România care sunt prinși de radar. Ce trebuie să aibă polițistul ca să fie totul legal

De: Irina Vlad 27/12/2025 | 23:06
Cum pot scăpa de amendă șoferii din România care sunt prinși de radar. Ce trebuie să aibă polițistul ca să fie totul legal
Cum pot scăpa de amendă șoferii din România care sunt prinși de radar. Ce trebuie să aibă polițistul ca să fie totul legal/ sursă foto: social media

Vești bune pentru șoferii din România! Cum poți scăpa de amendă cei care sunt prinși de radar? Procesul verbal de amendă poate fi contestat în instanță, iar vitezomanii ar putea scăpa fără amendă sau fără suspendarea permisului de conducere. 

Șoferii care sunt prinși cu pistolul radar sunt sanționați contravențional cu amendă și puncte de penalizare și în unele cazuri cu suspendarea permisului de conducere (în cazul în care depășesc viteza cu peste 50 de km pe oră).

Ce se întâmplă dacă ești prins de pistolul radar

Un proces verbal emis pentru depășirea vitezei – bazat pe măsurătorile noilor radare inteligente TruCAM, poate fi contestat în instanță. Dacă polițistul care semnează procesul verbal nu prezintă un certificat de competență și un atestat de operator. Cu alte cuvinte, polițiștii trebuie să deință un certificat prin care i se confirmă că știe să folosească pistolul radar, astfel încât măsurătorile să fie făcute cu precizie.

„Dacă respectivul agent nu face dovada instruirii sau certificarea necesară, un șofer sancționat ar putea argumenta cu succes în instanță că o citire ridicată de la cinemometru a avut loc ca urmare a erorii ofițerului”, a explicat Radu Dobrescu, conferențiar la Departamentul de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

sursă foto: social media

Pistolul radar emite un fascicul de unde electromagnetice (radar, la cele clasice) sau un impuls laser (la cele de tip TruCAM) către un vehicul țintă. Aceste unde lovesc mașina și se reflectă înapoi către pistolul radar. Aparatul compară frecvența undelor emise cu frecvența celor reflectate. Diferența dintre cele două frecvențe este direct proporțională cu viteza vehiculului.

Pentru o măsurare corectă, pistolul radar trebuie ținut în poziție fixă timp de 3-5 secunde pe direcția plăcuțelor de frână sau a farurilor. Țintirea parbrizului este greșită, deoarece va reflecta fasciculul sub un unghi, iar distanța măsurată și viteza calculată vor fi diferite. De asemenea, condițiile meteorologice (ploaie sau ninsoare) pot influența precizia măsurătorilor. În aceste cazuri este posibil ca șoferul să conteste procesul verbal de amendă.

Adevărul despre tăvălugul de taxe din 2026. Ce înseamnă noile biruri pentru buzunarul tău?

Amendă 4.000 lei pentru acești șoferi! Greșeala banală care te poate lăsa și fără talon, conform Codului Rutier

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Știri
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, cuibăriți sub pilote și pături
Știri
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască…
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul ...
Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul împreună
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Horoscop 28 decembrie 2025. Zodia care ajunge la doctor înainte de Revelion 2026
Horoscop 28 decembrie 2025. Zodia care ajunge la doctor înainte de Revelion 2026
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, ...
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, cuibăriți sub pilote și pături
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ...
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute
Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute
Vezi toate știrile
×