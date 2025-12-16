Acasă » Știri » Adevărul despre tăvălugul de taxe din 2026. Ce înseamnă noile biruri pentru buzunarul tău?

Adevărul despre tăvălugul de taxe din 2026. Ce înseamnă noile biruri pentru buzunarul tău?

De: Paul Hangerli 16/12/2025 | 22:20
După sărbătorile de iarnă, un nou val de taxe și creșteri de prețuri ne lovește. În 2025, scumpirile la utilități, majorarea TVA-ului, prețurile ridicate la carburanți și inflația galopantă ne-au afectat, iar guvernul a concluzionat că românii nu și-au plâns destul de bine soarta. În anul 2026, vom avea parte de taxe noi, impozite în creștere și accize sporite, iar reformele fiscale se simt ca niște experimente pentru cei care plătesc. CANCAN.RO vă spune care sunt noile modificări care ne vizează pe toți!

Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice, care include și ajustări ale taxelor locale, a fost publicată în Monitorul Oficial. Guvernul și-a asumat responsabilitatea pentru aceasta în fața Parlamentului reunit pe 1 septembrie, iar pe 9 septembrie a fost trimisă spre promulgare Președintelui.

Taxe locale mai mari din 2026

Noile modificări fiscale aduc o veste: taxele locale pentru clădiri cresc, ceea ce înseamnă costuri mai mari, mai ales pentru firmele cu multe proprietăți. Din 2026, nu mai există „clădiri rezidențiale” pentru companii, totul devine „nerezidențial”. Impozitul se va calcula pe baza evaluării imobilelor, cu o cotă cuprinsă între 0,2% și 1,3%.

Impozitul pe locuințe crește cu aproape 80%

Cea mai usturătoare lovitură este la imobile. De la 1 ianuarie 2026, românii vor achita taxe estimate la valoarea reală de piață, conform sistemului e-Proprietatea. Adică dacă piața imobiliară urcă în sus, crește și impozitul. Potrivit unor estimări, majorarea poate ajunge la aproape 80%. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere din București, pentru care impozitul a fost în acest an de 198 de lei, proprietarul ar putea plăti din 2026 aproximativ 355 de lei.

Reducerile pentru construcțiile vechi dispar complet, așa că blocurile din anii ’60–’70, pe care nici specialiștii nu se mai încumetă să le evalueze la cutremur, devin brusc adevărate „bunuri de lux” pentru fisc. În orașele mari, taxele se pot dubla sau chiar tripla, iar dacă ai un apartament puțin mai mare, te trezești fără să vrei în lista „bogaților” taxați suplimentar. Pentru proprietățile care depășesc 2,5 milioane de lei, apare noua taxă de lux, un fel de amendă pentru îndrăzneala de a deține ceva mai scump decât o garsonieră în Rahova. Iar dacă aveai două, trei proprietăți moștenite din familie, pregătește-te să devii sponsor oficial al bugetului local.

Impozit auto diferențiat, în funcție de poluare

Impozitele auto suferă o transformare dramatică. Mașinile electrice, cândva vedetele politicilor ecologice, sunt acum supuse unei taxe anuale de doar 40 de lei, în timp ce hibridele își văd reducerea diminuată la jumătate. Iar motoarele mari? Acestea sunt penalizate sever, ca și cum fiecare cilindru ar contribui la deteriorarea stratului de ozon. Proiectul de lege introduce și un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, construit pe principiul „poluatorul plătește”.

Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE

Stiai că de la 1 ianuarie 2026, dacă-ți comanzi ceva mai mic de 150 de euro de pe Shein, Temu, AliExpress sau de oriunde din afara UE, o să plătești un pic mai mult? Vei da o taxă fixă de 25 de lei pe colet. Se pare că firmele de curierat o să se ocupe de asta, și o să o plătești direct când primești coletul.

Tot de la începutul anului viitor, persoanele fizice care își închiriază locuințele pe termen scurt vor avea obligația să dețină casă de marcat și să dea bon fiscal.

