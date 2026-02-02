Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

De: Daniel Matei 02/02/2026 | 09:02
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc duminică la Los Angeles, Kendrick Lamar fiind cel mai mare câștigător al serii pentru al doilea an consecutiv.

Rapperul a luat acasă cinci premii, inclusiv pentru albumul anului și cel mai bun album rap al anului. Cu toate acesta, el nu a câștigat și cel mai important premiu al serii, albumul anului, care a ajuns la starul portorican Bad Bunny, scrie BBC.

Premiile Grammy 2026: lista câștigătorilor

Iată o listă cu toți cei care au câștigat și care au fost nominalizați la principalele categorii ale ediției din 2026 a Premiilor Grammy:

Piesa anului:

  • Billie Eilish – Wildflower
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Doechii – Anxiety
  • Rosé & Bruno Mars – APT
  • Bad Bunny – DtMF
  • Hunter/x – Golden
  • Kendrick Lamar feat SZA – Luther
  • Sabrina Carpenter – Manchild

Înregistrarea anului:

  • Kendrick Lamar feat SZA – Luther
  • Bad Bunny – DtMF
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Doechii – Anxiety
  • Billie Eilish – Wildflower
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Chappell Roan – The Subway
  • Rosé & Bruno Mars – APT

Albumul anului:

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Justin Bieber – Swag
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Clipse – Let God Sort Em Out
  • Lady Gaga – Mayhem
  • Kendrick Lamar – GNX
  • Leon Thomas – Mutt
  • Tyler, the Creator – Chromakopia

Cel mai bun artist debutant:

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Pop și dance

Cel mai bun album vocal pop:

  • Lady Gaga – Mayhem
  • Justin Bieber – Swag
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Miley Cyrus – Something Beautiful
  • Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2

Cea mai bună interpretare pop solo:

  • Lola Young – Messy
  • Justin Bieber – Daisies
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Lady Gaga – Disease
  • Chappell Roan – The Subway

Cea mai bună interpretare pop duo/grup

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
  • Huntr/x – Golden
  • Katseye – Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars – APT
  • SZA With Kendrick Lamar – 30 For 30

Cea mai bună înregistrare dance:

  • Tame Impala – End Of Summer
  • Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
  • Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax – Victory Lap
  • Kaytranada – Space Invader
  • Skrillex – Voltage

Cel mai bun album Dance/Electronic:

  • FKA Twigs – Eusexua
  • Fred again.. – Ten Days
  • PinkPantheress – Fancy That
  • Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
  • Skrillex – F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!

Cea mai bună înregistrare dance/pop

  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
  • Zara Larsson – Midnight Sun
  • Tate McRae – Just Keep Watching
  • PinkPantheress – Illegal

Cel mai bun album vocal pop tradițional

  • Laufey – A Matter Of Time
  • Laila Biali – Wintersongs
  • Jennifer Hudson – The Gift Of Love
  • Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?
  • Lady Gaga – Harlequin
  • Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2

Cel mai bun artist pop latino

  • Natalia Lafourcade – Cancionera
  • Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
  • Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
  • Karol G – Tropicoqueta
  • Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Cel mai bun albun de muzică urbană latino

  • Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
  • J Balvin – Mixteip
  • Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
  • Nicki Nicole – Naiki
  • Trueno – Eub Deluxe
  • Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Rock:

  • Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails – „As Alive as You Need Me to Be”
  • Cea mai bună interpretare rock: Yungblud – „Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”
  • Cea mai bună interpretare metal: Turnstile – „Birds”
  • Cel mai bun album rock: Turnstile – „Never Enough”

Alternativ:

  • Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure – „Alone”
  • Cel mai bun album alternativ: The Cure – „Songs of a Lost World”

R&B:

  • Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas – „Vibes Don’t Lie”
  • Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani – „Folded”
  • Cel mai bun cântec R&B: Kehlani – „Folded”
  • Cel mai bun album R&B: Leon Thomas – „Mutt”

Rap:

  • Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar – „GNX”
  • Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams – „Chains & Whips”
  • Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay – „TV Off”
  • Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA – „Luther”

Country:

  • Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton – „Bad as I Used to Be” (from F1 the Movie)
  • Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll – „Amen”
  • Cel mai bun cântec country: Tyler Childers – „Bitin’ List”
  • Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top – „Ain’t in It for My Health”
  • Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll – „Beautifully Broken”

Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

CITEȘTE ȘI:

Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important

Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026. Ce le reproșează organizatorilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a fost vedeta serii
Showbiz internațional
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a…
Află de ce evada El Chapo pe bandă rulantă în Mexic și de ce, culmea, evadarea e „legală” în unele țări
Showbiz internațional
Află de ce evada El Chapo pe bandă rulantă în Mexic și de ce, culmea, evadarea e „legală”…
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire...
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt
Gandul.ro
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu noul partener, Montel McKenzie
Adevarul
Alisha Lehmann, cea mai sexy fotbalistă din lume, își face de cap cu...
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump...
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat...
Parteneri
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Click.ro
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea...
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari pentru un duș defect
Digi 24
Scandal într-o clădire de lux. Fostă directoare de bancă, dată în judecată de vecinii milionari...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
Promotor.ro
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Ucraina câștigă bătălia economică împotriva dronelor Shahed rusești
go4it.ro
Ucraina câștigă bătălia economică împotriva dronelor Shahed rusești
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află cei mai deștepți români, de fapt
Gandul.ro
TABEL IQ | Cât de inteligenți sunt locuitorii fiecărui oraș din România. Unde se află...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să ...
Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească
Ce riscă românii care nu curăță de zăpadă trotuarele din fața caselor. Ce amendă pot să primească
Zodiile cu suflete divine. Emană o energie dulce și blândă
Zodiile cu suflete divine. Emană o energie dulce și blândă
Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026. Un client a publicat bonul fiscal
Cât costă o pulpă de pui și o chiflă la Kaufland în 2026. Un client a publicat bonul fiscal
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ cu un fost câștigător al Cupei cu Steaua
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat ...
Cântăreața Chappell Roan a atras toate privirile la Premiile Grammy 2026. Tatuajul ei inedit inspirat din goblenuri a fost vedeta serii
Vezi toate știrile
×