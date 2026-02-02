Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc duminică la Los Angeles, Kendrick Lamar fiind cel mai mare câștigător al serii pentru al doilea an consecutiv.

Rapperul a luat acasă cinci premii, inclusiv pentru albumul anului și cel mai bun album rap al anului. Cu toate acesta, el nu a câștigat și cel mai important premiu al serii, albumul anului, care a ajuns la starul portorican Bad Bunny, scrie BBC.

Premiile Grammy 2026: lista câștigătorilor

Iată o listă cu toți cei care au câștigat și care au fost nominalizați la principalele categorii ale ediției din 2026 a Premiilor Grammy:

Piesa anului:

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé & Bruno Mars – APT

Bad Bunny – DtMF

Hunter/x – Golden

Kendrick Lamar feat SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Înregistrarea anului:

Kendrick Lamar feat SZA – Luther

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Chappell Roan – The Subway

Rosé & Bruno Mars – APT

Albumul anului:

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Cel mai bun artist debutant:

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Pop și dance

Cel mai bun album vocal pop:

Lady Gaga – Mayhem

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Miley Cyrus – Something Beautiful

Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2

Cea mai bună interpretare pop solo:

Lola Young – Messy

Justin Bieber – Daisies

Sabrina Carpenter – Manchild

Lady Gaga – Disease

Chappell Roan – The Subway

Cea mai bună interpretare pop duo/grup

Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

Huntr/x – Golden

Katseye – Gabriela

Rosé & Bruno Mars – APT

SZA With Kendrick Lamar – 30 For 30

Cea mai bună înregistrare dance:

Tame Impala – End Of Summer

Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax – Victory Lap

Kaytranada – Space Invader

Skrillex – Voltage

Cel mai bun album Dance/Electronic:

FKA Twigs – Eusexua

Fred again.. – Ten Days

PinkPantheress – Fancy That

Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

Skrillex – F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!

Cea mai bună înregistrare dance/pop

Lady Gaga – Abracadabra

Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

Zara Larsson – Midnight Sun

Tate McRae – Just Keep Watching

PinkPantheress – Illegal

Cel mai bun album vocal pop tradițional

Laufey – A Matter Of Time

Laila Biali – Wintersongs

Jennifer Hudson – The Gift Of Love

Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?

Lady Gaga – Harlequin

Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2

Cel mai bun artist pop latino

Natalia Lafourcade – Cancionera

Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

Karol G – Tropicoqueta

Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Cel mai bun albun de muzică urbană latino

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

J Balvin – Mixteip

Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

Nicki Nicole – Naiki

Trueno – Eub Deluxe

Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Rock:

Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails – „As Alive as You Need Me to Be”

Cea mai bună interpretare rock: Yungblud – „Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”

Cea mai bună interpretare metal: Turnstile – „Birds”

Cel mai bun album rock: Turnstile – „Never Enough”

Alternativ:

Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure – „Alone”

Cel mai bun album alternativ: The Cure – „Songs of a Lost World”

R&B:

Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas – „Vibes Don’t Lie”

Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani – „Folded”

Cel mai bun cântec R&B: Kehlani – „Folded”

Cel mai bun album R&B: Leon Thomas – „Mutt”

Rap:

Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar – „GNX”

Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams – „Chains & Whips”

Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay – „TV Off”

Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA – „Luther”

Country:

Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton – „Bad as I Used to Be” (from F1 the Movie)

Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll – „Amen”

Cel mai bun cântec country: Tyler Childers – „Bitin’ List”

Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top – „Ain’t in It for My Health”

Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll – „Beautifully Broken”

Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.

