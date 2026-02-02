Premiile Grammy 2026 | Kendrick Lamar și Bad Bunny, printre marii învingători de anul acesta. Lista câștigătorilor

Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy a avut loc duminică la Los Angeles, Kendrick Lamar fiind cel mai mare câștigător al serii pentru al doilea an consecutiv.
Rapperul a luat acasă cinci premii, inclusiv pentru albumul anului și cel mai bun album rap al anului. Cu toate acesta, el nu a câștigat și cel mai important premiu al serii, albumul anului, care a ajuns la starul portorican Bad Bunny, scrie BBC.
Premiile Grammy 2026: lista câștigătorilor
Iată o listă cu toți cei care au câștigat și care au fost nominalizați la principalele categorii ale ediției din 2026 a Premiilor Grammy:
Piesa anului:
- Billie Eilish – Wildflower
- Lady Gaga – Abracadabra
- Doechii – Anxiety
- Rosé & Bruno Mars – APT
- Bad Bunny – DtMF
- Hunter/x – Golden
- Kendrick Lamar feat SZA – Luther
- Sabrina Carpenter – Manchild
Înregistrarea anului:
- Kendrick Lamar feat SZA – Luther
- Bad Bunny – DtMF
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Doechii – Anxiety
- Billie Eilish – Wildflower
- Lady Gaga – Abracadabra
- Chappell Roan – The Subway
- Rosé & Bruno Mars – APT
Albumul anului:
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Clipse – Let God Sort Em Out
- Lady Gaga – Mayhem
- Kendrick Lamar – GNX
- Leon Thomas – Mutt
- Tyler, the Creator – Chromakopia
Cel mai bun artist debutant:
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Pop și dance
Cel mai bun album vocal pop:
- Lady Gaga – Mayhem
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy Pt 2
Cea mai bună interpretare pop solo:
- Lola Young – Messy
- Justin Bieber – Daisies
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Lady Gaga – Disease
- Chappell Roan – The Subway
Cea mai bună interpretare pop duo/grup
- Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
- Huntr/x – Golden
- Katseye – Gabriela
- Rosé & Bruno Mars – APT
- SZA With Kendrick Lamar – 30 For 30
Cea mai bună înregistrare dance:
- Tame Impala – End Of Summer
- Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
- Fred again.., Skepta, & PlaqueBoyMax – Victory Lap
- Kaytranada – Space Invader
- Skrillex – Voltage
Cel mai bun album Dance/Electronic:
- FKA Twigs – Eusexua
- Fred again.. – Ten Days
- PinkPantheress – Fancy That
- Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
- Skrillex – F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!
Cea mai bună înregistrare dance/pop
- Lady Gaga – Abracadabra
- Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
- Zara Larsson – Midnight Sun
- Tate McRae – Just Keep Watching
- PinkPantheress – Illegal
Cel mai bun album vocal pop tradițional
- Laufey – A Matter Of Time
- Laila Biali – Wintersongs
- Jennifer Hudson – The Gift Of Love
- Elton John & Brandi Carlile – Who Believes In Angels?
- Lady Gaga – Harlequin
- Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2
Cel mai bun artist pop latino
- Natalia Lafourcade – Cancionera
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
- Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
- Karol G – Tropicoqueta
- Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Cel mai bun albun de muzică urbană latino
- Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- J Balvin – Mixteip
- Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
- Nicki Nicole – Naiki
- Trueno – Eub Deluxe
- Yandel – Sinfónico (En Vivo)
Rock:
- Cel mai bun cântec rock: Nine Inch Nails – „As Alive as You Need Me to Be”
- Cea mai bună interpretare rock: Yungblud – „Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”
- Cea mai bună interpretare metal: Turnstile – „Birds”
- Cel mai bun album rock: Turnstile – „Never Enough”
Alternativ:
- Cea mai bună interpretare alternativ: The Cure – „Alone”
- Cel mai bun album alternativ: The Cure – „Songs of a Lost World”
R&B:
- Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: Leon Thomas – „Vibes Don’t Lie”
- Cea mai bună interpretare R&B: Kehlani – „Folded”
- Cel mai bun cântec R&B: Kehlani – „Folded”
- Cel mai bun album R&B: Leon Thomas – „Mutt”
Rap:
- Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar – „GNX”
- Cea mai bună interpretare rap: Clipse, Pusha T & Malice featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams – „Chains & Whips”
- Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar & Lefty Gunplay – „TV Off”
- Cea mai bună interpretare de rap melodic: Kendrick Lamar & SZA – „Luther”
Country:
- Cea mai bună interpretare country solo: Chris Stapleton – „Bad as I Used to Be” (from F1 the Movie)
- Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: Shaboozey & Jelly Roll – „Amen”
- Cel mai bun cântec country: Tyler Childers – „Bitin’ List”
- Cel mai bun album country tradiţional: Zach Top – „Ain’t in It for My Health”
- Cel mai bun album country contemporan: Jelly Roll – „Beautifully Broken”
Cea de-a 68-a ediţie a galei Grammy Awards, organizată de The Recording Academy, s-a desfăşurat la Crypto.com Arena din Los Angeles. Evenimentul, difuzat de postul CBS şi platforma de streaming Paramount+, a fost prezentat pentru al şaselea an consecutiv de actorul şi prezentatorul TV sud-african Trevor Noah.
