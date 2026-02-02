Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum arată conacul de 7,5 milioane de dolari al lui Steven Seagal? Se află în Moscova și l-a scos recent la vânzare

De: Irina Vlad 02/02/2026 | 06:40
Steven Seagal (73 de ani) și-a scos la vânzare conacul de 7,5 milioane de dolari. Locuința de lux se află în Moscova, Rusia, la puțin peste un kilometru de unul dintre marile palate ale lui Vladimir Putin. 

Casa lui Steven Seagal este situată în suburbia ultra-elitistă Rublyovka, la vest de Moscova, și este de fapt una dintre cele mai mici case din zonă. Conacul întins pe două etaje se află la puțin peste un kilometru de reședința oficială de înaltă securitate a lui Vladimir Putin, Novo – Ogaryovo, și a fost cumpărată de actorul de la Hollywood după ce acesta a devenit un apropiat al Kremlinului, în 2018.

În 2016, Putin i-a acordat personal lui Seagal cetățenia rusă, salutând această mișcare ca un semn al relațiilor mai calde cu Occidentul. Doi ani mai târziu, actorul a fost numit reprezentant special al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei pentru relațiile umanitare ruso-americane.

Vladimir Putin și Steven Seagal/ sursă foto: Hepta.ro

Cât costă casa lui Steven Seagal din Moscova

Actorul, în vârstă de 73 de ani, este acuzat că s-a folosit de puterea sa mediatică și de prietenia cu Vladimir Putin pentru a cere de șapte ori mai mult decât valoarea reală a proprietății, estimată la 950.000 de lire sterline (aproximativ 4,7 milioane de euro) – același preț pe care actorul l-a plătit inițial.

Potrivit publicațiilor de afaceri rusești, vila lui Steven Seafal a fost scoasă discret la vânzare săptămâna aceasta pentru suma exorbitantă de 7,5 milioane de lire sterline. Imagini inedite ale conacului au fost dezvăluite după ce anunțul a fost făcut public.

Cu o suprafață de 500 m², conacul include trei dormitoare și trei băi, un cinematograf privat, o cramă, un birou și un garaj pentru două mașini. Trei balcoane și 10 ferestre uriașe care oferă priveliște spre iarba verde luxuriantă și copacii falnici de pe ambele părți ale casei.

Steven Seagal (73 de ani) și-a scos la vânzare conacul de 7,5 milioane de dolari./ sursă foto: social media

Sală de cinema pentru 10 persoane

O mare parte a casei este decorată în auriu, de la perdelele din dormitoare până la sertarele strălucitoare. Al doilea dormitor este atât de mare încât două covoare uriașe pot fi așezate unul lângă altul, iar aproape fiecare cameră are un candelabru.

În casa actorului există și un birou cu două scaune și o bandă de alergare amplasată chiar în mijlocul încăperii. De asemenea, casa are și o impresionantă sală de cinema – care poate găzdui până la 10 persoane, fiind mobilată cu o canapea și fotolii confortabile.

În altă parte, pe teren se află o casă de oaspeți cu saună și complex de băi, plus un foișor pentru grătar, situat pe un teren de aproape jumătate de acru. Reședința îndrăzneață a lui Seagal a atras multă atenție după ce a fost dezvăluit prețul cerut. Un expert imobiliar a declarat că evaluarea imobilului pare să fie determinată mai degrabă de numele lui Seagal decât de realitatea pieței.

×