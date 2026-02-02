Acasă » Știri » Mersul pe jos face piciorul frumos. E de ajuns pentru a te menține în formă?

Mersul pe jos face piciorul frumos. E de ajuns pentru a te menține în formă?

De: Diana Cernea 02/02/2026 | 07:50
Potrivit New York Times, mersul pe jos rămâne una dintre cele mai populare forme de mișcare. Mulți o apreciază pentru efectele sale vizibile asupra corpului și pentru faptul că „face piciorul frumos”. Dar este suficient mersul, de unul singur, pentru a asigura o condiție fizică bună pe termen lung?

Cât de eficient e mersul pe jos pentru condiția fizică?

O plimbare alertă poate aduce beneficii reale pentru sănătate. Studiile au arătat că mersul pe jos contribuie la scăderea tensiunii arteriale, îmbunătățește starea psihică și reduce riscul de boli cardiovasculare sau demență. Ba chiar s-a demonstrat că plimbările regulate reduc riscul de căzături, mai ales odată cu înaintarea în vârstă. Totodată, vorbim de una dintre cele mai accesibile forme de mișcare, ușor de integrat în rutina zilnică — fie că mergi pe jos la serviciu, fie că ieși la o plimbare seara.

Totuși, specialiștii atrag atenția că nu orice plimbare se transformă automat în exercițiu fizic. Diferența o face intensitatea. Pentru ca mersul pe jos să conteze cu adevărat, trebuie să fie suficient de alert încât să îți crească pulsul și să te scoată puțin din zona de confort. Dacă respiri mai greu și simți un efort moderat, atunci corpul începe să răspundă pozitiv.

O plimbare pe jos nu face minuni

Chiar dacă ajută la tonifierea picioarelor și la menținerea unei bune condiții cardiovasculare, mersul pe jos nu dezvoltă semnificativ masa musculară și nici nu întărește oasele la fel de eficient ca alte tipuri de antrenament. Specialiștii recomandă ca activitatea aerobică să fie completată de exerciții de forță, de cel puțin două ori pe săptămână.

Antrenamentele cu greutăți, exercițiile care se bazează pe propria greutate sau benzile elastice contribuie la menținerea musculaturii, a densității osoase și a mobilității. De asemenea, variația este esențială: schimbarea traseului, mersul în pantă, alternarea ritmului sau chiar combinarea mersului cu alergări scurte pot transforma o plimbare obișnuită într-un antrenament mai eficient.

Se pare că mersul pe jos face, într-adevăr, „piciorul frumos” și este un obicei excelent pentru sănătate. Dar, pentru o formă fizică de invidiat, are nevoie de puțin ajutor.

