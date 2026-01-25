Dieta Ancăi Țurcașiu. Se menține cu 5 mese pe zi: ”Orice medic îți spune: mănânci și slăbești!”

Anca Țurcașiu reușește să se mențină în formă, la 55 de ani, cu o dietă din care lipsește carnea. Artista este de ani buni vegetariană. Cu toate astea, în meniul ei se regăsește din belșug peștele, pe care îl gătește la cuptor sau la grătar.

Anca Țurcașiu susține că nu a întâmpinat probleme de sănătate din cauza acestui stil de viață, așa că nu a abandonat această cale. Solista se declară mulțumită de rezultate și mărturisește că nu ar renunța pentru nimic în lume la acest regim. După un divorț dureros, Anca Țurcașiu și-a găsit liniștea lângă Călin Șerban, bărbatul alături de care trăiește multe experiențe de neuitat prin toate colțurile lumii.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a spus Anca Țurcașiu, la PRO TV.

Anca Țurcașiu recunoaște că nu ar mai putea mânca astăzi carne

Anca Țurcașiu nu a fost niciodată fascinată de carne, așa că nu a fost o problemă atunci când a renunțat să o mai consume. Analizele i-au ieșit întotdeauna bine, iar asta i-a dat încredere.

„Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seară și să văd care-i diferența. Este imposibil”, a mai mai spus artista.

Anca Țurcașiu nu mănâncă dulciuri, dar nici brânză sau cașcaval

Anca Țurcașiu evită brânza și cașcavalul, dar mănâncă multe salate. Solista are cinci mese pe zi, la ore fixe, fără nimic gras, dulce sau sărat. În plus, consumă multe fructe. Anca Țurcașiu crede că e extrem de important ce mănânci dacă vrei să scapi de kilograme.

„Am o singură masă mai consistentă, la care mănânc o salată bogată, cu de toate. Am grijă să am în frigider câte puțin din toate, legume, semințe și ton sau alt pește. Prepar la prânz un castron mare de salată. Durează zece minute.

În rest, mă descurc cu alte gustări, fructe, etc. Mâncare multă, la ore fixe. Mic dejun consistent, gustare la ora 11:00, masă de prânz la 13:00 – 14:00, gustare la 16:00 și ultima masă la 17:00.

Mănânc cinci mese pe zi. Orice medic îți spune: mănânci și slăbești. Dar trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum. Nimic prăjit, nimic gras, nimic dulce, nimic sărat. Am eliminat complet grăsimile. Cașcavalul și telemeaua nu mai există pentru mine”, a precizat solista.

