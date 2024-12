Ce rețetă de post are Anca Țurcașiu. Poate fi gătită și pentru masa de Crăciun

Anca Țurcașiu a început pregătirile de Crăciun și a făcut o rețetă specială. Fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că acest preparat este perfect atât pentru masa de sărbători, cât și pentru cei care țin post. Celebra actriță a dezvăluit și ingredientele pe care le-a folosit. Deși s-a inspirat de pe internet, a dorit să adauge o notă personală.

Anca Țurcașiu este o gospodină desăvârșită, iar uneori face minuni în bucătărie. De această dată, actrița a prezentat o rețetă de post care poate fi gătită și pentru masa de Crăciun. Este vorba despre conopidă coaptă, asezonată cu diverse condimente.

Citește și: Anca Țurcașiu și iubitul au luat decizia majoră! Dau startul pe 2 ianurie și… Ce urmează în 2025?

În filmulețul postat pe rețelele de socializare, Anca Țurcașiu a dezvăluit și ingredientele pe care le-a folosit. Dacă doriți să preparați acasă această rețetă, aveți nevoie de conopidă, 2-3 linguri ulei de măsline, sare după gust, piper după gust, ceapă verde, usturoi verde, 1 legătură de mărar proaspăt, 1 legătură de pătrunjel proaspăt și fulgi de chili după gust.

Modul de preparare este foarte ușor. Mai exact, tot ce trebuie să faceți este să așezați conopida într-o tavă, după care stropiți cu ulei de măsline și presărați sare și piper. După care, amestecați astfel încât fiecare buchețel să fie bine acoperit și introduceți tava în cuptor.

După ce se coace, puteți să adaugați un amestec de ingrediente, după cum vă doriți. În acest caz, vedeta a folosit ceapă verde și usturoi, călite împreună cu mărar, pătrunjel, sare, piper și fulgi de chili.

Anca Țurcașiu s-a inspirat de pe internet pentru această rețetă, dar și-a dorit să îi dea o notă personală. Fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că preparatul este o adevărată bunătate și merită încercat

„Iar sunt în bucătărie. Nu-mi vine să cred. Dar mi-a fost poftă de conopidă și bineînţeles că m-am inspirat de pe Instagram, dar am creat ceva foarte personal. Am copt conopidă la cuptor cu sare, ulei, piper și apoi am adăugat pe ea felii de ceapă verde, usturoi, mărar, pătrunjel, sare, piper și fulgi de chili, totul călit. Nu ştiţi cum este! Este o bunătate! Este o garnitură perfectă pentru masa de Crăciun. Eu fac pregătiri acum pentru masa de Crăciun. Sărbători fericite!”, a spus Anca Țurcașiu în filmulețul postat.