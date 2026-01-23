Cum mențin Anca Țurcașiu și Călin Șerban flacăra pasiunii aprinsă: „Am greșit că n-am făcut mai devreme asta”

După un 2025 plin de călătorii, reușite profesionale și transformări, Anca Țurcașiu a ales să înceapă noul an în Thailanda, alături de partenerul ei, Călin Șerban. Într-un interviu emoționant pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre echilibru, iubire, revelațiile aduse de călătorii, dar și despre omul care a ajutat-o să se ridice atunci când a avut nevoie.

Anca Țurcașiu a început anul 2026 departe de agitația de acasă, într-o vacanță în Thailanda, alături de partenerul ei, Călin Șerban, într-o perioadă a vieții în care liniștea, echilibrul și bucuria de a trăi frumos au devenit prioritare. După un 2025 intens, artiosta vorbește deschis despre revelațiile personale la care a ajuns și despre nevoia de a-și construi viața cu sens, pas cu pas. Mai mult, ne dezvăluie că se află într-o continuă transformare, atât ca om, cât și ca artist, și ne dezvăluie ce își dorește cu ardoare să facă în continuare în cariera sa.

Anca Țurcașiu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Călin Șerban, ambii părinți de copii majori, ba chiar deveniți recent bunici, uniți de pasiunea pentru călătorii și de grija pentru sănătate și echilibru, dar și cu aceleași viziuni despre viață.

CANCAN.RO: Anca, ai început anul într-un mod care pentru mulți pare ideal: în vacanță, în Thailanda, alături de partenerul tău. Cum a fost 2025 pentru tine și cu ce gânduri ai pășit în 2026?

Anca Țurcașiu: 2025 a fost un an foarte bun. A fost un an în care m-am bucurat foarte mult de familie. Am petrecut foarte mult timp cu nepoțica mea, Zoe, și cu tatăl meu, pentru că am realizat că cel mai important lucru este să petrec timp cu cei dragi cât mai mult. Am fost în multe vacanțe. În 2025 am început cu o vacanță de două luni în Filipine. Apoi, de ziua mea, am fost în Hurghada, în Egipt, apoi în toamnă am fost în Grecia, în Zakynthos, și mai apoi la Londra câteva zile. A fost un an plin de vacanțe, dar și de reușite profesionale.

M-am întors din vacanță și am jucat în musicalul Mamma Mia în luna Martie. Apoi am avut contractul meu de trei luni la un Hotel celebru, unde sunt gazda unui show interactiv. Am prezentat festivalul de la Mamaia, apoi festivalul de modă de la Cluj. După aceea, am avut din nou spectacole de teatru și musicalul Mamma Mia. În noaptea de Revelion am avut două concerte.

În 2025, ce am mai făcut, foarte important, a fost să am grijă de mintea, corpul și sufletul meu și să împart împreună cu Călin foarte multe momente frumoase, să păstrăm dragostea așa cum a fost la început. Am fost și în Germania, la botezul nepoțelului lui Călin.

Și am avut grijă de o problemă de sănătate, un umăr care mi-a fost blocat, și m-am ocupat să-l refac. Foarte multe ședințe de fizioterapie, kinetoterapie și hidrokinetoterapie. Vreo trei luni am muncit să-mi repar umărul și am reușit.

M-am apucat de pictură tot în 2025, am mers la școală. Deci a fost un an plin, plin, plin cu lucruri minunate.

„2026 a început cu frumusețe și recunoștință”

2026 a început la fel, cu multă frumusețe, aici, în vacanța din Thailanda, și cu bucuria de a ne construi viețile astfel încât să le păstrăm cât mai frumoase cu putință. Avem grijă de noi și de fiecare zi, iar la finalul ei să o cântărim ca fiind una minunată. Mulțumim în fiecare zi Universului pentru ceea ce avem, pentru sănătate, pentru familiile noastre care sunt minunate și pentru dragostea noastră. Nu am foarte multe proiecte fixate, ne focusăm pe fiecare zi care trece să fie una minunată.

CANCAN.RO: Thailanda este o destinație care impresionează profund. Ce te-a cucerit cel mai mult acolo?

Anca Țurcașiu: Thailanda este o țară pe care eu o vizitez de vreo 20 de ani încoace. Cred că am stat aproape un an de zile aici, ca să nu mai vorbesc de faptul că am traversat-o la pas în emisiunea Asia Express, în cu totul alte condiții față de orice turist.

Aici te impresionează toate: peisajele și, în mod special, oamenii, care sunt extrem de prietenoși, veseli și niște gazde minunate. Este o țară în care aș putea să trăiesc cât mai mult din restul vieții mele. Temperatura, clima, apa, totul este minunat.

Vacanță, joacă și bucuria întâlnirii cu Laura Cosoi

CANCAN.RO: Se spune că fiecare vacanță vine cu revelații. Ce ți-a adus această călătorie?

Anca Țurcașiu: Nu știu dacă fiecare vacanță vine cu revelații. Noi ne bucurăm de fiecare vacanță pe care o avem. Aici pot să spun că am găsit un loc extraordinar, mai la nord de Phuket, de Patong, într-o zonă numită Khao Lak, cu o mare foarte frumoasă și o plajă foarte întinsă, cu condiții extraordinare. Facem mult sport, citim, jucăm Scrabble, Yams, facem foarte mult rebus. Cam asta e.

A fost o mare bucurie și faptul că ne-am întâlnit cu Laura Cosoi și cu familia ei. Am petrecut timp împreună cu copiii și prietenii lor vreo trei zile. Am închiriat un scuter pentru că ei stăteau la vreo 10 km de noi. Ei ne-au recomandat această zonă și a fost o mare, mare bucurie.

CANCAN.RO: Mâncarea thailandeză este celebră. Cum te-ai împăcat cu bucătăria locală?

Anca Țurcașiu: Mâncarea thailandeză este una dintre preferatele mele. Îmi place să mănânc foarte picant, au o varietate mare de legume, mănâncă foarte mult pește, fructe de mare, exact ce mănânc eu. Ca să nu mai spun de fructe: mango, fructul pasiunii, jackfruit, grapefruit, o minunație. Am mers cu elefanții prin junglă, i-am hrănit. A fost o experiență minunată și ne-am bucurat teribil de asta.

„Nu trece nicio zi fără sport”

CANCAN.RO: Reușești să îți păstrezi forma fizică inclusiv în vacanță?

Anca Țurcașiu: Într-adevăr, având atât de mult timp la dispoziție, ne-am propus să facem cel puțin o oră de sport pe zi. Pe lângă exercițiile pe care le fac pentru abdomen, brațe și picioare cu greutatea corpului, fac înot și mai ales aquagym, pentru că mișcarea în apă este extrem de utilă și eficientă. Mergem pe plajă în fiecare seară câte șase kilometri, în mers alert, pentru că aici avem o plajă foarte mare și facem și cardio. Sportul face parte din rutina noastră de zi cu zi și nu trece nicio zi fără să ne ocupăm de asta.

„Am ales să cred că merit Marea Dragoste”

CANCAN.RO: Prin alegerile tale, ai deschis perspective noi pentru multe femei: că poți avea grijă de tine, poți avea o carieră solidă și te poți reinventa, inclusiv în iubire, indiferent de vârstă. Privind înapoi, pare că ai știut mereu când să mergi mai departe și când să o iei de la capăt. A existat pentru tine o inspirație, o persoană sau o viziune care te-au ajutat să faci alegeri importante în viață?

Anca Țurcașiu: Mulțumesc pentru faptul că spui că am deschis perspective noi pentru multe femei, vis-a-vis de refacerea vieții. Eu am greșit poate că n-am făcut mai devreme asta. Ți-e frică de schimbare și o faci atunci când ajunge cuțitul la os, așa cum am făcut eu. Și la 50 de ani poate am fost un pic cam târziu, dar niciodată n-am încetat să cred că viața merge mai departe și că pot să găsesc persoana alături de care să-mi găsesc fericirea, dragostea. Am crezut cu ardoare în asta.

Nu m-am lăsat nicio secundă copleșită de depresii sau de disperarea singurătății. M-am culcat în fiecare seară cu gândul pozitiv, am ales să gândesc pozitiv și să cred că mi se va întâmpla și mie, că merit Marea Dragoste și că trebuie să vină. Și a venit după doi ani.

Și da, am avut o persoană, am mai povestit despre ea, care m-a ajutat, poate în perioada cea mai neagră din viața mea, să mă ridic și să mă reorganizez, ca să pot privi cu ușurință către viitor și cu pozitivism. A fost Părintele Ilarion Dan de la Mănăstirea Crucea, care a avut mare, mare grijă de mine și căruia îi mulțumesc toată viața mea.

CANCAN.RO: Ce i-ai spune unei femei care simte că „e prea târziu” pentru iubire, bucurie sau un nou început?

Anca Țurcașiu: I-aș spune exact ce am spus mai devreme: că trebuie să creadă cu pasiune, cu ardoare, că își va găsi fericirea. Să se poziționeze în Univers ca și cum este deja alături de cineva care o iubește. A gândi pozitiv și a avea credință cred că este cel mai important lucru pe lumea asta, indiferent de absolut orice. Niciodată nu este prea târziu. Niciodată să nu spui „niciodată”.

CANCAN.RO: Ce proiecte pregătești în perioada următoare? În acest punct al vieții, care sunt lucrurile în care simți să îți investești creativitatea și energia?

Anca Țurcașiu: Îmi doresc să fac în continuare proiecte, în afară de cele pe care le am deja. Ele vor veni, pentru că la fel cred și știu că vor veni către mine acelea care sunt benefice.

Ce pot să spun pentru acum este că vreau să dezvolt cursul meu Arta conversației și ținută în societate pentru anul care vine, atunci când mă voi întoarce la București. Vreau să investesc foarte mult și în cursurile de pictură, pentru că vreau să ajung să lucrez ca un adevărat profesionist, după ce voi învăța la școală lucrurile de bază. Simt că aici pot găsi liniștea, bucuria și împlinirea adevărată. Îmi doresc, evident, să mai joc în musicaluri și, dacă vor apărea musicaluri noi, voi merge la castinguri.

Știi cum e… după o anumită vârstă, Călin, îmi citea ieri dintr-o carte, de la o anumită vârstă începi să te gândești cel mai mult la cum să-ți trăiești cât mai frumos restul vieții. Îți dai seama că ajunge la vinal, realizezi că trece totul și faci tot ce-ți stă în putință ca să faci din fiecare zi o bucurie. „La o anumită vârstă, aproape toate întrebările pe care ți le pui sunt, de fapt, despre același lucru: cum să-ți trăiești viața”. Asta facem în fiecare zi, cum să ne trăim viața mai frumos, ce alegeri să facem ca să ne fie cât mai bine. Doar că nu ne mai gândim, pur și simplu o facem.

