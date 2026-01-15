Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”

Teo Trandafir vorbește cu umor și ironie despre etichetele pe care le-a dus, de-a lungul vremii, dar și despre frumusețea vieții dincolo de ochii publicului. Într-un interviu CANCAN.RO, realizatoarea TV povestește despre începutul lui 2026, casa rămasă goală după plecarea Maiei, televiziunea de azi și felul în care vede viața după toate încercările prin care a trecut.

Cu peste trei decenii petrecute în televiziune, Teo Trandafir este una dintre vocile care nu mai au nimic de demonstrat, dar au încă multe de spus. Departe de aparențe și clișee, vedeta vorbește despre pierderi, prietenii, schimbare, maturitate și adevărurile care au modelat-o ca om. Fără filtre, Teo spune lucrurilor pe nume.

CANCAN.RO: Cum te-a prins începutul lui 2026?

Teo Trandafir: El nu m-a prins. Pur și simplu a venit și eu m-am bucurat. De obicei, evenimentele de genul ăsta, predictibile, nu te prind. Ele se întâmplă și te bucuri sau nu de ele. Eu, nefiind genul care să celebreze în viața publică, am preferat să merg pe modul discret. Anul 2026 a început cu liniște, pregătind un nou sezon „Follow Us”, alături de Ilinca Vandici.

„Cele mai grele momente au fost pierderile”

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din 2025 pentru tine? Dar cel mai frumos?

Teo Trandafir: Cele mai grele momente din 2025 au fost cele în care am pierdut niște oameni pe care nu îi poate înlocui nimeni vreodată. Despre care nu se știe, pentru că nu erau neapărat persoane publice. Cam astea au fost momentele grele. Restul sunt neplăceri. Momentele mele frumoase sunt legate de prietenii mei, de Ilinca, de zâmbetele lor, de suportul lor, de prieteniile noastre.

„Am fost sute de ani grasă”

CANCAN.RO: Există o etichetă pusă de public sau de presă care te-a deranjat cel mai mult de-a lungul timpului?

Teo Trandafir: Păi, am fost sute de ani grasă. Grasă, grasă, grasă. Am fost făcută în toate chipurile legate de acest aspect. Am înțeles că sunt grasă. Că știu și eu, am oglindă. Văd că-s grasă. Când n-am mai fost, n-am mai fost bine nici asta. Eram prea slabă.

CANCAN.RO: Ce lucru nu mai tolerezi astăzi, indiferent de context?

Teo Trandafir: Cred că proasta utilizare a limbii române de către niște semidocți care se dau lebede pe gard și pe

care îi prind cu mâța în sac.

„Eu credeam că lumea e rea și m-am trezit că nu e așa”

CANCAN.RO: Ai trecut prin multe momente-limită în viață. Ce ți-a schimbat cel mai mult perspectiva asupra oamenilor?

Teo Trandafir: Solidaritatea lor. Omenia. Ajutorul. Eu credeam că lumea e rea și m-am trezit că nu e așa. Și că oamenii sunt absolut acolo în momentul în care strigi. Dacă strigi. Noi toți trebuie să învățăm să cerem ajutor, pentru că altfel nu are cum să vină. Noi cerem ajutor în gând și zicem „ia uite ce rea e lumea, nu te ajută nimeni la greu”. Păi n-ai zis. Că săreau cinci. Dacă meriți. Și dacă ai investit. Pentru că

ajutorul nu-ți vine din senin. Dacă tu ai trăit doar pentru tine și cu nasul în punga ta, nu te mira că și ei vor sta cu nasul în punga lor.

CANCAN.RO: Puiul Maia și-a luat zborul și s-a mutat din casa ta — cum te-ai adaptat la „casa goală” și ce ți-a fost cel mai greu în această schimbare?

Teo Trandafir: M-am adaptat destul de complex. Pentru că oricărui părinte îi e complicat când îi pleacă puiul de acasă, dar, la un moment dat, dacă nu se întâmplă, e nesănătos. Asta e vârsta, asta e perioada, e normal să se întâmple asta. Trebuie susținuți. Și te obișnuiești ținându-te de valorile de până atunci. Adică faci în continuare lucrurile pe care le făceai. Nu te lași. Este greu pentru că ești obișnuit cu niște

lucruri, cu uitatul la televizor, cu râsul la anumite chestii. Îți lipsește copilul din casă, dar ăsta este cursul vieții.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să descrii relația voastră de adult-adult în trei cuvinte, care ar fi acelea?

Teo Trandafir: Înțelepciune reciprocă, înțelegere și proiecte comune.

Televiziunea de ieri vs. televiziunea de azi

CANCAN.RO: Televiziunea de azi mai seamănă cu televiziunea pe care ai cunoscut-o tu la început de drum?

Teo Trandafir: Eu am început în 1994. Dacă în 2026 televiziunea ar fi fost aceeași, pe lămpi, am fi cu toți în Epoca de Piatră. Nu! Ce să vezi? Lucrurile au evoluat. Normal că nu mai seamănă. Și nici nu trebuie să semene. Și nici nu e normal să semene. Ar fi strigător la cer să semene și să fi bătut pasul pe loc din 1994 până în 2025, 2026. Lucrurile s-au dus într-o direcție, nu sunt eu îndrituită să spun dacă bună sau proastă, dar s-au dus în direcția naturală, cerută de public, înțeleasă de realizatori și producători. Toată lumea colaborează în televiziune.

CANCAN.RO: TikTok, Instagram și Facebook au schimbat complet felul în care consumăm informația. Tu cum le vezi?

Teo Trandafir: Sunt niște platforme de socializare care permit oamenilor să se exprime liber, să spună ce gândesc, chiar dacă uneori sunt răutăcioși. Aceste platforme sunt foarte bune pentru că permit tinerilor să se afirme. Acum, datorită acestor platforme de socializare, oricine poate deveni o voce. Văd această parte bună a rețelelor sociale.

CANCAN.RO: Ce sfat ai da unui tânăr care vrea să fie „om de media” în 2026?

Teo Trandafir: Să înceapă de pe TikTok, pentru că media înseamnă astăzi mult mai mult decât pe vremea lui Pazvante Chiorul. Atunci, dacă nu erai la televizor, nu erai deloc. Acum însă, poți să te duci pe una dintre platforme, să ai un mesaj coerent, să se înțeleagă exact ce vrei să spui, de ce spui. Să nu fii absurd, să nu începi să înjuri aiurea, să fii decent, să ai măsură și oamenii te vor aprecia. Și la un moment dat îți exprimi opinia, dar cu atenție. Îți place ceva? Spui. Nu-ți place? Același lucru, dar să fii atent cum o spui.

CANCAN.RO: Ce-ți dorești cu adevărat de la 2026, dincolo de proiecte și apariții?

Teo Trandafir: Eu nu cred că anii se succed așa. Adică eu nu cred că 31 decembrie a fost o bornă. 2026 este urmarea a ceea ce am făcut până acum. Eu îmi doresc să fie o continuare firească a lui 2025.

