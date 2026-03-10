Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul se pregătea la petrecerile cu cocaină: „Fratele tău e cu folia la el. Sunt blindat!”

Un caz penal fără precedent scoate la iveală cum un polițist a ajuns să lucreze pentru un clan interlop din Timișoara, oferind informații confidențiale din bazele de date ale Ministerului de Interne, sprijinind contravenții și chiar planuri grave ale interlopilor, printre care și o tentativă de asasinat a unui jurnalist de investigații!

CANCAN.RO a obținut detalii exclusive într‑unul dintre cele mai tulburătoare dosare penale din ultimii ani. Procurorii au stabilit că un polițist din Timișoara a comis fapte grave pentru interesul unei grupări interlope. Și nu printr‑o simplă abatere, ci printr‑un lanț de fapte penale.

Ceea ce face cu adevărat cutremurător acest caz nu este doar corupția , ci gravitatea faptelor pe care acesta le-a facilitat pentru interlopi. Unul dintre cele mai înfricoșătoare momente din anchetă vorbește despre implicarea indirectă a unui jurnalist de investigație, al cărui nume apare în dosar nu ca martor, ci ca potențială victimă. Acesta ar fi devenit ținta unui asasinat la comandă! Detaliu aflat în timp ce procurorii strângeau probe de fapt pentru un dosar de trafic de cocaină.

Pe 11 septembrie 2019, polițistul I.D. a intrat direct în jocul periculos al interlopului Lucian Boncu (supranumit ”spaima Timișoarei”) care voia să-l facă pe un jurnalist local de investigații să dispară de tot, pentru că făcuse mai multe dezvăluiri despre el.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, agentul a primit pe WhatsApp o fotografie a unui autoturism alb și un mesaj de la o persoană care îl întreabă dacă recunoaște mașina. În realitate, poza era legată de fapt de un plan de asasinare al jurnalistului, orchestrat de interlop. Se pare că acesta instigase doi tineri să pună în aplicare atacul și le-a furnizat inclusiv un pistol letal. Polițistul, în rolul său ilegal de „verificator”, trebuia să afle dacă mașina din fața blocului jurnalistului aparținea unor polițiști care ar fi putut să-l protejeze.

”Referitor la această solicitare de verificare a autoturismului, din cercetările efectuate în cadrul dosarului penal nr.64/D/P/2020, s-a stabilit că la data de 10.09.2019, inculpatul Lucian Boncu s-a întâlnit la un restaurant cu ####### ####### și alte persoane, unde au discutat cu privire la posibilitatea de asasinare a jurnalistului D.B., împrejurare în care numitul ####### ####### împreună cu alți doi tineri au fost instigați de L.B. să pună în aplicare acest plan, primind de la acesta și o armă letală-pistol cu glonț, astfel că deplasându-se la domiciliul jurnalistului, în parcarea din fața blocului au observat acest autoturism, culoare albă, cu nr. de înmatriculare TM.78.### și având suspiciuni că ar putea aparține unor structuri specializate din MAI (posibil filaj), ####### ####### a fotografiat respectivul autoturism și a expediat fotografia la data de 11.09.2019 inculpatului I.D. (polițistul), cu scopul verificării în bazele de date”, se arată în rechizitoriu.

„Fratele tău e cu folia la el. Sunt blindat şi io!”

Și nu era singura dată când polițistul ar fi ajutat gruparea criminală cu informații din ”interior”.

”Inculpatul I.D. primește mai multe mesaje text, în scopul verificării unei persoane după numărul de înmatriculare al unui autoturism, prin intermediul aplicației whatsapp, de la numărul de telefon ########## aparținând unei persoane pe care o avea notată în agenda telefonică cu numele „alex calculatoare claudiu”, cu următorul conținut: TM 58 ###. E una buna. ?. Cum o cheamă? Imediat după aceasta I.D. îi răspunde cu următoarele mesaje: Adu-mi aminte luni. Și te ajut cu drag”.

Polițistul se întâlnea frecvent cu membrii clanului într-un apartament din Timișoara, unde nu discutau doar ”afaceri”, ci consumau la discreție substanțe interzise. Discuțiile dintre ei, interceptate, sunt… halucinante!

„Fratele tău e cu folia la el. Sunt blindat şi io!” ####: „Eu nu prea le am.” ### ####: „Te rog io, vreau să fac ceva.” (acesta pune un pliculeţ lângă farfuria pe care desface cocaina ########## ######). În continuare #### îi arată lui I.D. (polițistul) un card scos de ### ####, iar inculpatul ########## ###### ia cardul şi porţionează, amestecă cocaina. În timp ce porționează și consumă cocaina, între cele patru persoane au loc mai multe discuții legate și de calitatea drogurilor, respectiv ########## ######: „Eu la ce n-am control, nu iau!

Mie nu-mi trebuie o aşa…” (arată spre colţul bucătăriei unde ##### fierbe cocaina). ### ####: „Nu cred!” ########## ######: „Nu, dar nu mai aia, nu mă mai ustură nasul… nu mă mai doare, nu mai am …” ### ####: „Mie nu-mi trebuie. Numai o linie vreau.”, după care acesta prizează cocaină de pe farfurie. În continuare, inculpatul ########## ###### face referire la calitatea drogurilor consumate: „Gustul ăla plăcut…”

Finalul carierei polițistului corupt s-a încheiat apoteotic. Aflat oficial într-o misiune, acesta și-a indus în eroare superiorii cu pretextul că „i-a fugit ciobanul și i-au intrat oile în grâu”, părăsind un filtru pentru a merge, în realitate, la locuința interlopului Lucian Boncu, unde a desfășurat activități de contrafilaj, pentru a verifica dacă anchetatorii montau tehnică de monitorizare.

”La data de 23.04.2020, în jurul orei 10.45, aflându-se în desfășurarea atribuțiilor de serviciu de polițist, respectiv într-un filtru organizat, a părăsit postul, cu învoirea prealabilă a șefilor ierarhici, pe care i-a indus în eroare cu privire la motivul învoirii (a motivat că i-a fugit ciobanul și i-au intrat oile în grâu), după care s-a deplasat cu autoturismul personal la locuința inculpatului B.L. (n.r. interlopul) în care a efectuat activități de contrafilaj, respectiv de supraveghere atât a locuinței acestui inculpat, cât și a împrejurimilor, cu scopul de a observa dacă organele abilitate montează tehnică de supraveghere la acest imobil, în tot acest timp inculpatul, care era cercetat sub măsura arestului la domiciliu, aflându-se la sediul DIICOT-ST Timișoara, în vederea audierii într-o cauză penală”.

Nu este singurul polițist pe care interlopul timișorean Lucian Boncu l-a „racolat” pentru a-i face favoruri. Un fost polițist de frontieră a primit luna trecută 3 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc (într-un dosar comun).

Pentru Lucian Boncu, însă, instanța nu a avut milă: după contopirea pedepselor, a primit în urmă cu o lună o sentință de 11 ani, 9 luni și 10 zile de detenție (dintre care un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni de omor” și la doi ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectare a regimului armelor și munițiilor”).

Și, totuși, polițistul I. D. a avut norocul vieții. Acuzat de deținere de droguri de mare risc, acces ilegal la un sistem informatic, divulgare de informații secrete și favorizarea făptuitorului, el a scăpat fără nicio pedeapsă, pentru că faptele s-au prescris! Devenind astfel cel care a ieșit cel mai „neșifonat” dintre toți implicații în acest caz.

”În ceea ce îl priveşte pe inculpatul I. D.: -infracţiunea de deţinere de droguri de mare risc, pentru consum propriu, prev. de art.4 alin.2 din Legea nr.143/2000 (02.08.2019) -infracţiunea de participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, prev. de art.52 alin.3 rap. la art.360 alin.1, 2 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (10 acte materiale) (epuizată la data de 19.11.2019) -infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice, în formă continuată, prev. de art.304 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (10 acte materiale) (epuizată la 24.11.2019) -infracţiunea de favorizare a făptuitorului, în formă continuată, prev. de art.269 alin.1 C.p., cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (epuizată la 23.04.2020)”, se arată în decizia Judecătoriei Timiș.

