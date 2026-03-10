Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit. Cine este Lucien Laviscount și cum s-au cunoscut

Shakira a confirmat relația sa cu actorul Lucien Laviscount, la câteva luni după apariția primelor zvonuri referitoare la o relație între cei doi. Un lucru care le-a atras fanilor atenția a fost, evident, și diferența de vârstă mare dintre Shakira și noul ei iubit.

Shakira și Laviscount s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru videoclipul ei muzical din 2024, Puntería, unde el a jucat rolul iubitului ei. În timp ce unele titluri de presă s-au concentrat pe diferența de vârstă de 15 ani dintre ei, fanii par acum mult mai interesați de cu totul altceva, scrie Yahoo.

Lucien Laviscount este noul iubit al Shakirei

Cântăreața și actorul britanic s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale videoclipului „Puntería”, la începutul anului 2024. Pe ecran, chimia dintre ei era greu de trecut cu vederea, iar telespectatorii au început rapid să se întrebe dacă era vorba de mai mult decât actorie. La scurt timp după aceea, cei doi au fost văzuți luând cina împreună în New York, ceea ce a alimentat speculațiile cu privire la o relație amoroasă.

La vremea respectivă, niciunul dintre ei nu a confirmat public nimic. Interviurile s-au concentrat pe piesa în sine și pe colaborare. Cu toate acestea, utilizatorii de pe rețelele de socializare au făcut rapid legătura în baza chimiei și au menținut zvonurile vii, mai scrie sursa citată.

Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit

Shakira a împlinit 49 de ani în luna februarie, în timp ce Laviscount are 33 de ani – în vară va împlini 34 de ani. Această diferență a devenit imediat subiect de discuții în mediul online. Unii s-au întrebat dacă diferența ar afecta relația pe termen lung.

Alții au subliniat că diferențele de vârstă similare sunt rareori criticate atunci când bărbatul este mai în vârstă. Mulți fani au susținut că amândoi sunt adulți, amândoi au succes și știu ce vor. Dezbaterea s-a mutat rapid de la cifre la standardele duble.

Pentru Shakira, această relație marchează un nou capitol în viața sa. După o despărțire dureroasă și expusă public în ultimii ani, cea de Gerard Pique, mulți susținători văd acest lucru ca pe un semn că artista a mers mai departe, potrivit sursei citate.

