Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit. Cine este Lucien Laviscount și cum s-au cunoscut

Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit. Cine este Lucien Laviscount și cum s-au cunoscut

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 22:50
Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit. Cine este Lucien Laviscount și cum s-au cunoscut
Sursa foto: Profimedia

Shakira a confirmat relația sa cu actorul Lucien Laviscount, la câteva luni după apariția primelor zvonuri referitoare la o relație între cei doi. Un lucru care le-a atras fanilor atenția a fost, evident, și diferența de vârstă mare dintre Shakira și noul ei iubit.

Shakira și Laviscount s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru videoclipul ei muzical din 2024, Puntería, unde el a jucat rolul iubitului ei. În timp ce unele titluri de presă s-au concentrat pe diferența de vârstă de 15 ani dintre ei, fanii par acum mult mai interesați de cu totul altceva, scrie Yahoo.

Lucien Laviscount este noul iubit al Shakirei

Cântăreața și actorul britanic s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare ale videoclipului „Puntería”, la începutul anului 2024. Pe ecran, chimia dintre ei era greu de trecut cu vederea, iar telespectatorii au început rapid să se întrebe dacă era vorba de mai mult decât actorie. La scurt timp după aceea, cei doi au fost văzuți luând cina împreună în New York, ceea ce a alimentat speculațiile cu privire la o relație amoroasă.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shakira (@shakira)

La vremea respectivă, niciunul dintre ei nu a confirmat public nimic. Interviurile s-au concentrat pe piesa în sine și pe colaborare. Cu toate acestea, utilizatorii de pe rețelele de socializare au făcut rapid legătura în baza chimiei și au menținut zvonurile vii, mai scrie sursa citată.

Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit

Shakira a  împlinit 49 de ani în luna februarie, în timp ce Laviscount are 33 de ani – în vară va împlini 34 de ani. Această diferență a devenit imediat subiect de discuții în mediul online. Unii s-au întrebat dacă diferența ar afecta relația pe termen lung.

Alții au subliniat că diferențele de vârstă similare sunt rareori criticate atunci când bărbatul este mai în vârstă. Mulți fani au susținut că amândoi sunt adulți, amândoi au succes și știu ce vor. Dezbaterea s-a mutat rapid de la cifre la standardele duble.

Pentru Shakira, această relație marchează un nou capitol în viața sa. După o despărțire dureroasă și expusă public în ultimii ani, cea de Gerard Pique, mulți susținători văd acest lucru ca pe un semn că artista a mers mai departe, potrivit sursei citate.

CITEȘTE ȘI:

Shakira, concert-record în Mexic. Peste 400.000 de oameni au participat la spectacolul cântăreței

Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert. Gestul de după i-a impresionat pe fani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce și-au luat Elon Musk și Mark Zuckerberg vile de milioane de dolari prin credit ipotecar. Specialiștii spun că ideea ar putea fi una foarte bună
Showbiz internațional
De ce și-au luat Elon Musk și Mark Zuckerberg vile de milioane de dolari prin credit ipotecar. Specialiștii…
Leonardo DiCaprio vs. Timothée Chalamet: Bătălia pentru titlul de „Cel mai bun actor” la Oscar 2026
Showbiz internațional
Leonardo DiCaprio vs. Timothée Chalamet: Bătălia pentru titlul de „Cel mai bun actor” la Oscar 2026
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai
Gandul.ro
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai
Gandul.ro
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai pot continua ...
Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai pot continua așa”
Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur
Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur
Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”
Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”
Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025
Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025
Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul ...
Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul se pregătea la petrecerile cu cocaină: „Fratele tău e cu folia la el. Sunt blindat!”
Cine este bărbatul cu care Gina Chirilă s-a afișat la braț. EX-soția lui Bogdan Vlădău, apariție ...
Cine este bărbatul cu care Gina Chirilă s-a afișat la braț. EX-soția lui Bogdan Vlădău, apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week
Vezi toate știrile