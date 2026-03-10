Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » De ce și-au luat Elon Musk și Mark Zuckerberg vile de milioane de dolari prin credit ipotecar. Specialiștii spun că ideea ar putea fi una foarte bună

De ce și-au luat Elon Musk și Mark Zuckerberg vile de milioane de dolari prin credit ipotecar. Specialiștii spun că ideea ar putea fi una foarte bună

De: Daniel Matei 10/03/2026 | 22:10
De ce și-au luat Elon Musk și Mark Zuckerberg vile de milioane de dolari prin credit ipotecar. Specialiștii spun că ideea ar putea fi una foarte bună

De multe ori putem avea senzația că miliardarii lumii își cumpără absolut orice cu banii jos, însă acest lucru nu este întotdeauna valabil, iar de multe ori chiar și cei mai bogați oameni apelează la bănci. Miliardarii Elon Musk și Mark Zuckerberg au folosit credite ipotecare pentru a-și cumpăra vile de milioane de dolari, iar specialiștii spun că o astfel de decizie financiară poate fi una extrem de inteligentă.

Elon Musk este cel mai bogat om din lume, pe cale să devină primul om din istorie a cărui avere depășește o mie de miliarde de dolari, dar el a făcut un lucru pe care majoritatea americanilor de rând trebuie să-l facă: a contractat o ipotecă, scrie Yahoo.

CEO-ul Tesla a luat mai multe credite ipotecare uriașe, inclusiv unul de 61 de milioane de dolari de la Morgan Stanley, pentru cinci proprietăți din California, potrivit Los Angeles Times. Aceasta este o sumă foarte mică dacă ne raportă la averea sa netă, așa că ar putea fi dificil de înțeles de ce ar împrumuta zeci de milioane de dolari pentru a cumpăra proprietăți imobiliare.

Însă experții financiari spun că aceasta poate fi o strategie inteligentă de creștere a averii.

Elon Musk și Mark Zuckerberg și-au luat credite ipotecare

Unul dintre principalele motive este că cea mai mare parte a averii deținute de persoanele cu avere netă extrem de mare este legată de investiții, acțiuni și obligațiuni, iar acestea nu păstrează toți banii cash.

„Persoanele cu avere netă extrem de mare gândesc diferit despre lichidități. Preferă să-și mențină banii lucrând pentru ei în investiții, afaceri – sau chiar artă – decât să-i lege pe toți într-o singură proprietate”, explică Miltiadis Kastanis, director executiv al departamentului de vânzări la Compass, pentru Fortune.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, al cincilea cel mai bogat om din lume, a folosit și el ipotecile în avantajul său. În 2012, Zuckerberg și-a refinanțat casa din Palo Alto cu o ipotecă pe 30 de ani, cu o dobândă de 1,05%, potrivit CNBC. Cu o dobândă atât de mică, ipoteca nu l-a costat practic nimic, așa că nu avea sens să aibă aproape 6 milioane de dolari blocați într-o casă.

În plus, împrumuturile în perioada dobânzilor extrem de scăzute din anii 2010 erau deosebit de atractive. Mulți cumpărători bogați au contractat ipoteci la o dobândă mult mai mică decât cea de astăzi, scrie sursa citată.

„Dacă ei cred că investițiile lor vor genera un randament mai mare decât dobânda pe care o plătesc la o ipotecă, este mai logic să finanțeze proprietatea printr-un credit. Este mai puțin vorba despre costul creditului în sine și mai mult despre optimizarea modului în care sunt plasați banii lor”, a adăugat Kastanis.

Dobânda ipotecară poate fi, de asemenea, deductibilă din impozite, un alt motiv pentru care miliardarii aleg un împrumut. Deși ipoteca lui Zuckerberg a fost mai mare decât limita prevăzută de legislația fiscală pentru deducerea din impozitul datorat, probabil că el poate deduce cel puțin o parte din dobândă, ceea ce reduce și mai mult costurile de împrumut, mai spune specialistul.

Peter Thiel și alți miliardari din tech își țin copiii departe de tehnologie. De ce limitează drastic timpul petrecut pe ecrane în propriile familii

Cum arată și cât costă mașina care poate sări peste obstacole? Este produsă de chinezi

