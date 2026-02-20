Acasă » Știri » Știri externe » Cum arată și cât costă mașina care poate sări peste obstacole? Este produsă de chinezi

Cum arată și cât costă mașina care poate sări peste obstacole? Este produsă de chinezi

De: Daniel Matei 20/02/2026 | 07:50
Cum arată și cât costă mașina care poate sări peste obstacole? Este produsă de chinezi
Sursa foto: Profimedia
Compania chineză de autoturisme BYD a prezentat o mașină care pare desprinsă din viitor: poate sări peste obstacole, poate „dansa” și chiar merge pe trei roți.

Printr-un sistem de suspensii inteligente numit DiSus-X, mașina poate face manevre spectaculoase, iar unele dintre ele sunt extrem de utile. De exemplu, autoturismul poate sări până la șase metri pentru a evita gropile sau obstacolele din cale, dar poate face și mici „giumbușlucuri” care par să fie doar pentru divertisment.

Mașina care poate sări peste obstacole

Modelul Yangwang U9, în valoare de 236.000 de dolari, demonstrează că viitorul industriei auto ar putea veni din China, nu din Silicon Valley. Într-o demonstraţie recentă, U9 a reuşit să sară peste o groapă de opt metri circulând cu 120 km/h, fără şofer la volan, scrie MEDIAFAX.

Performanţele maşinii sunt impresionante: cu 1.287 de cai putere, U9 accelerează de la 0 la 100 km/h în 2,36 secunde, apropiindu-se de performanţele Tesla Model S Plaid. În plus, BYD produce deja maşini electrice accesibile şi dezvoltă tehnologii inovatoare, cum ar fi un SUV care poate pluti pe apă timp de 30 de minute în situaţii de urgenţă.

Rivalii de la Tesla par să rămână în urmă

În contrast, Tesla Roadster rămâne doar o promisiune. Anunţat în 2017 pentru lansare în 2020, Musk susţine acum că maşina va apărea în 2025, promiţând performanţe greu de crezut: acceleraţie de la 0 la 100 km/h în sub o secundă şi propulsie cu rachete SpaceX.

Experţii sunt sceptici, argumentând că astfel de performanţe ar genera forţe G periculoase pentru şoferi şi ar ridica probleme serioase de siguranţă şi reglementare.

Astfel, în timp ce Elon Musk continuă să facă promisiuni spectaculoase, BYD demonstrează că poate produce maşini inovatoare care împing limitele tehnologiei auto, păstrând totodată siguranţa şi funcţionalitatea practică.

×