Ce contracte bănoase a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Nici nu vrea să audă de ele: „Atâtea cazuri de efecte secundare”

Se poate spune că Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, a ajuns în punctul în care își poate permite să facă o selecție printre parteneriatele profesionale și chiar să le refuze pe cele mai bănoase dintre ele. Care sunt, de fapt, produsele pe care influencerița nu le-ar promova nici în ruptul capului?

Cine spune că munca de creator de conținut online este pentru toată lume, cel mai probabil nu are habar de ceea ce presupune această profesie modernă. Influencerii ajung să câștige bani frumoși din diverse colaborări, fie că este vorba despre a promova branduri, produse sau servicii. Acestea variază în funcție de companie, platforme, strategiile de marketing și audiențele creatorului de conținut.

Ce colaborare bănoasă a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp

Se poate spune că Daniela Iliescu a ajuns la performanța la care își poate permite să colaboreze cu brandurile și agențiile care îi plac, promovând produse în care chiar are încredere. Pentru că și-a construit o imagine online reală și curată, bazată pe feedback-ul urmăritorilor ei, soția lui Culiță Sterp a ales încă de la început să promoveze un conținut curat și autentic.

Recent, pe o rețea de socializare, întrebată dacă este pro sau contra dietelor și suplimentelor alimentare, soția lui Culiță Sterp a fost extrem de fermă. Aceasta le-a dezvăluit prietenilor virtuali că i s-au oferit sume frumușele de bani pentru a promova pastile de slăbit, diete și alte metode care fac „minuni” peste noapte.

„Dacă ați vedea toate mailurile și mesajele mele în care am fost abordată de diverse branduri să promovez pastile, ceaiuri sau alte suplimente de slăbit, v-ar surprinde sumele pe care le-am refuzat. Nu sunt de acord cu așa ceva și doar o persoană care se gândește numai la partea financiară ar putea ieși să promoveze astfel de metode. Sau una care nu le ia și nu știe ce înseamnă să te confrunți cu așa ceva. Cunosc atâtea cazuri de efecte secundare, cazuri în care după ce au oprit suplimentele au revenit la loc sau mai rău, încât nu aș promova așa ceva niciodată. Mai bine mergeți la terapie, pentru că slăbitul și felul în care arătăm e de cele mai multe ori dincolo de alimentație și deficit caloric”, a scris soția lui Culiță Sterp pe social media.

