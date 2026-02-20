Acasă » Știri » Ce contracte bănoase a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Nici nu vrea să audă de ele: „Atâtea cazuri de efecte secundare”

Ce contracte bănoase a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Nici nu vrea să audă de ele: „Atâtea cazuri de efecte secundare”

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 08:48
Ce contracte bănoase a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Nici nu vrea să audă de ele: „Atâtea cazuri de efecte secundare”
Ce contracte bănoase a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Nici nu vrea să audă de ele: „Atâtea cazuri de efecte secundare”/ sursă foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Se poate spune că Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, a ajuns în punctul în care își poate permite să facă o selecție printre parteneriatele profesionale și chiar să le refuze pe cele mai bănoase dintre ele. Care sunt, de fapt, produsele pe care influencerița nu le-ar promova nici în ruptul capului?

Cine spune că munca de creator de conținut online este pentru toată lume, cel mai probabil nu are habar de ceea ce presupune această profesie modernă. Influencerii ajung să câștige bani frumoși din diverse colaborări, fie că este vorba despre a promova branduri, produse sau servicii. Acestea variază în funcție de companie, platforme, strategiile de marketing și audiențele creatorului de conținut.

Culiță Sterp și Daniela Iliescu/ sursă foto: social media

Ce colaborare bănoasă a refuzat Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp

Se poate spune că Daniela Iliescu a ajuns la performanța la care își poate permite să colaboreze cu brandurile și agențiile care îi plac, promovând produse în care chiar are încredere. Pentru că și-a construit o imagine online reală și curată, bazată pe feedback-ul urmăritorilor ei, soția lui Culiță Sterp a ales încă de la început să promoveze un conținut curat și autentic.

Recent, pe o rețea de socializare, întrebată dacă este pro sau contra dietelor și suplimentelor alimentare, soția lui Culiță Sterp a fost extrem de fermă. Aceasta le-a dezvăluit prietenilor virtuali că i s-au oferit sume frumușele de bani pentru a promova pastile de slăbit, diete și alte metode care fac „minuni” peste noapte.

sursă foto: Instagram

„Dacă ați vedea toate mailurile și mesajele mele în care am fost abordată de diverse branduri să promovez pastile, ceaiuri sau alte suplimente de slăbit, v-ar surprinde sumele pe care le-am refuzat.

Nu sunt de acord cu așa ceva și doar o persoană care se gândește numai la partea financiară ar putea ieși să promoveze astfel de metode. Sau una care nu le ia și nu știe ce înseamnă să te confrunți cu așa ceva.

Cunosc atâtea cazuri de efecte secundare, cazuri în care după ce au oprit suplimentele au revenit la loc sau mai rău, încât nu aș promova așa ceva niciodată. Mai bine mergeți la terapie, pentru că slăbitul și felul în care arătăm e de cele mai multe ori dincolo de alimentație și deficit caloric”, a scris soția lui Culiță Sterp pe social media.

Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”

Daniela Iliescu, reacție tranșantă după ce a fost criticată pentru că a plecat în vacanță doar cu fiul ei. În grija cui a rămas Miray

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Știri
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi…
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Știri
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției ...
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Vezi toate știrile
×