Daniela Iliescu a recunoscut că a fost aspru umilită! Vedeta a răbufnit, ce a putut să pățească: „Am plâns în mașină”

Daniela Iliescu și-a luat fanii prin surprindere cu cea mai recentă postare. Sinceră așa cum și-a obișnuit urmăritorii, soția lui Culiță Sterp a vorbit despre lucrurile din spate care i s-au întâmplat în 2025. În timp ce majoritatea vedetelor aleg să arate doar părțile frumoase din viața lor pe rețelele de socializare, Daniela Iliescu a fost mereu apreciată pentru transparența ei.

Daniela Iliescu este una dintre cele mai iubite influencerițe de la noi. Ea a reușit să își construiască propria comunitate de fani prin transparența și modul în care își exprimă ideile, dar și stilul său de viață. Într-o lume în care vedetele vor să arate viața perfectă pe care o trăiesc, soția lui Culiță Sterp a reușit să le facă pe femei să înțeleagă că nu totul este așa cum pare în mediul online.

Daniela Iliescu a răbufnit în online

Recent, ea a făcut mai multe postări cu ocazia finalului de an și s-a decis să vorbească și despre aspecte nevăzute, nu doar despre succesul de care se bucură în mediul online.

„V-am arătat poze și video-uri frumoase, dar anul meu a avut și multe zile așa. Zile în care am plâns în mașină, zile în care mă abțineam să nu plâng că urma să filmez sau să fiu prezentă undeva și trebuia să nu îmi stric machiajul. Momente care m-au copleșit, momente de stres, momente în care am simțit ca nu mai pot, în care m-am întrebat ce fel de încercare e, vinovăție, momente în care am simțit ca sunt într-o continuă alergătură și ca n-am timp de nimic Am avut și zile în care n-am avut niciun chef, dar aveam contracte semnate, postări de făcut, oameni care se bazau pe mine. Sunt multe lucruri pe care le țin pentru mine, nu pentru ca vreau să afișez o viață perfectă, EXCLUS, ci pentru ca învăț să iau fiecare întâmplare așa cum e, să înțeleg ce se întâmplă și de ce, să nu mă opresc pentru ca știu care e scopul meu. Și când voi fi pregătită, voi povesti probabil mai multe și despre experiențele mai puțin plăcute. Dar cu ce vreau să rămâneți, e că nimic nu e simplu, niciun rezultat nu vine fără efort, nimic nu e perfect pe lumea asta, iar oamenii care spun doar asta, sunt toxici. Pentru mine 2025 a fost un an echilibrat, pe cât se multe rezultate bune am avut, pe atât de mult efort psihic și fizic am depus.”, a scris Daniela Iliescu în prima postare.

În continuare, influencerița a vrut să scoată în evidență și lucrurile pe care nu a reușit să le realizeze în 2025, dar pe care promite că le va duce la bun sfârșit în 2026.

„Să vorbim şi despre ce n-am realizat în 2025. Sau nu în totalitate. Daca ar fi sa spun un rezultat pe care nu l-am atins a fost acesta: n-am reușit sa ajung la forma pe care o aveam înainte sa rămân însărcinată și sa slăbesc toate kg pe care le-am pus. Nu spun că nu se vede nimic, dar când am rămas însărcinată am visat cai verzi pe pereți ca dau rapid in 3-4 luni. Mersul la sală mi-a creat extrem de mult stres, să ajung și sa fiu prezentă. Nu pentru ca nu îmi plăcea, pentru ca îmi place enorm, ci pentru că tot programul, 2 copii plus multe lucruri de facut zilnic, m-au împiedicat de multe ori sa mă organizez așa cum credeam eu că pot. Ba chiar am și lovit mașina în parcare de nervi și de stres. Să ne înțelegem, n-am frustrări și nici nu mă deranjează cum sunt în momentul de față, știu ca nu voi rămâne așa. Dar am trăit cu așteptări false, iar anul acesta mi-a demonstrat că trebuie sa gândesc diferit. Pentru că, cu toate eforturile, tot stresul, dacă nu schimb abordarea, mă stresez degeaba. Și da, e mult efort în spate și să arăt așa. Dar ne vedem ÎN 2026, STRONGER”, a mai spus soția lui Culiță Sterp.

Daniela Iliescu a scos la iveală și un detaliu sensibil: jignirile pe care le-a îndurat pentru kilogramele în plus pe care le-a acumulat după naștere. În ciuda tuturor acestor lucruri, ea mărturisește că anul 2025 a fost unul plin de bucurii și reușite.

„2025 a fost și anul în care după ce am NĂSCUT mi-am luat cel mai mult hate pentru ca m-am îngrășat. Dar hai să vă zic altceva. A fost anul cu cele mai multe bucurii, cele mai multe campanii de până acum, cele mai bune rezultate în online, engagement foarte bun, constant și multe alte reușite pe care deocamdată le țin pentru mine. Concluzia? Nu felul în care arăți face diferența. Ci atitudinea, gândirea, vibe-ul, ceea ce văd oamenii în tine. Cu toții avem ceva, ce nu poate fi imitat, copiat, iar cu acel ceva ne naștem sau îl dobândim pe parcurs. Contează și aspectul în mediul online, dar nu la fel de mult ca tot ce am enumerat mai sus. Vă doresc ca toate pietrele aruncate spre voi, să vă încurajeze și să vă ambiționeze, așa cum au făcut în cazul meu.”, a spus aceasta.

