Cât a costat-o bona filipineză pe Alina Ceușan. Influencerița le oferă ajutor și rudelor femeii din Filipine

Alina Ceușan a vorbit despre bona din Filipine pe care a angajat-o pentru a o ajuta cu micuța Perla, fiica ei. Influencerița a dezvăluit costurile pe care le-a suportat și a spus lucruri neștiute despre relația pe care o are cu femeia. Toate detaliile în articol.

Majoritatea vedetelor de la noi obișnuiesc să apeleze la bone filipineze atunci când vine vorba de un ajutor de nădejde. Printre ele se numără și Alina Ceușan, care a vorbit despre experiența pe care o are cu femeia pe care a angajat-o, dar și cât a costat-o aducerea ei în țară.

Cât a costat-o bona filipineză pe Alina Ceușan

Alina Ceușan a mărturisit într-o postare recentă că s-a atașat de Florence și a integrat-o în familia ei. După ce un fan i-a spus că apreciază faptul că bona este tratată la fel ca un membru al familiei, blondina a răspuns:

„E ca o prietenă bună, așa o simt, deși e angajată noastră. Ne e tare dragă, ne ajută atât de mult. Zilele trecute am făcut și pentru ea cumpărăturile de Crăciun și trimitem pachet și familiei din Filipine”.

Alina Ceușan a format o legătură foarte strânsă cu bona și a mărturisit chiar că îi va ajuta familia din Filipine cu un pachet de Crăciun. Fanii s-au bucurat să vadă cât de frumos se comportă influencerița cu bona și au lăudat-o.

După cum v-am spus, Alina Ceușan a vorbit și despre costurile pe care le-a suportat atunci când a adus-o pe Florence din străinătate. Pe lângă cei 2.500 de euro pe care i-a plătit pentru actele necesare, influencerița a oferit detalii importante pentru mamele care își doresc să apeleze la bone filipineze.

„Sinceră să fiu taxele depind în funcție de orașul în care te afli sau în care negociezi contractul pentru că sunt anumite sume de start și pentru Cluj și pentru București. (…) Cred că toată operațiunea începe cu actele de viză, dacă bona nu este în România și are un job de la care pleacă și vine la voi, care de cele mai multe ori nu se întâmplă, nu prea reușiți să le prindeți așa, între joburi. Ele pleacă acasă la o anumită perioadă de timp. Sunt în jur de 2.500 de euro care trebuie dați pe acte, pe a o aduce din Flipine, pe viză și alte cele, după care salariul se negociază și în funcție de fișa postului, deci e unic”.

