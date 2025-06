Adela Popescu nu a ascuns nimic, înainte de a pleca în vacanță cu tot familionul și bona filipineză: ”Eu mai degrabă mă plâng, dar…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan își fac bagajele pentru Turcia, unde vor ajunge peste doar câteva zile. Nu vor pleca singuri, ci cu cei trei băieți – Alexandru, Andrei și Adrian, bunici și rude, dar și cu filipineza care a revenit de curând în casa lor. Nu e prima vacanță la care femeia li se alătură, iar Adela a povestit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO despre motivul pentru care a ținut morțiș să vină și ea cu ei. De asemenea, soția lui Radu Vâlcan ne-a spus că va petrece vara și la Șușani, mai ales că lucruările de amenajare sunt pe ultima sută de metri. Totuși, petrecerea de inaugurare va avea loc abia în august, când își va convoca prietenii în locul unde a copilărit.

Adela Popescu a apelat la serviciile unei bone filipineze înainte de nașterea celui de-al treilea copil. Între timp, băieții sunt la școală și la grădiniță și nu mai au nevoie de bonă. Cu toate acestea, vedeta a decis ca femeia, care i-a câștigat încrederea, să îi rămână alături, fiind de ajutor la diverse treburi, dar și la supravegherea băieților preț de câteva ore, când ea sau Radu nu sunt acasă. Zilele trecute, Adela a fost prezentă la petrecerea aniversară a prietenei sale, Ivona Nenu, care a sărbătorit 10 ani de când organizează nunți de povești. Ea a fost cea care s-a ocupat de nunta Adelei cu Radu, dar și de alte evenimente importante din familia lor. Cu această ocazie, fosta prezentatoare TV ne-a mărturisit că îi oferă filipinezei vacanța în Turcia în semn de apreciere, considerând-o parte din familie, mai ales că ajutor cu copiii vor avea din partea celor 4 bunici, care le vor fi alături.

Adela Popescu: “O să plecăm într-o vacanță cu bunicii, în Turcia, la all Inclusive. Și i-am spus: ăsta-i cadoul”

CANCAN.RO: La mulți ani, în primul rând, pentru Alexandru. Cum e viața ta alături de cei trei “mușchetari“?

Adela Popescu: Eu mai degrabă mă plâng, că mi se pare că da, am de ce să mă plâng. Dar este atât de multă fericire pe care ne-o aduc și atât de mult sens dau lucrurilor, vieții, întâmplărilor, vacanțelor, dimineților și mai ales azi noapte mă apucase așa o nostalgie. Am început să mă uit la fotografiile de când eram însărcinată și să fii însărcinată cu primul copil e unic. Să dai naștere primului copil e unic. Ce trăiești cu ceilalți e unic, dar altfel.

CANCAN.RO: Pentru că e prima experiență și, practic, înveți și tu o dată cu el.

Adela Popescu: Toată noaptea am fost foarte emoționată și toată dimineața și cred că i-am spus de un milion de ori că-l iubesc. Simțeam așa, nu știu… Foarte emoționată am fost.

CANCAN.RO: Ce v-a cerut Alexandru de ziua lui?

Adela Popescu: Și-a dorit o petrecere la paintball și-am reușit să găsim un loc în care și-a invitat colegii. I-am mai oferit, mă rog, s-a potrivit, dar i-am zis că e cadou de ziua lui. O să plecăm într-o vacanță cu bunicii, în Turcia, la all inclusive. Și i-am spus: ăsta-i cadoul pentru de ziua ta și era: mamă!

CANCAN.RO: Dar frățiorii nu au și ei pretenția ca de ziua lui Alexandru să primească un cadou?

Adela Popescu: Oricum primesc. Toți invitații, când vin la o familie cu copii mai mulți, aduc pentru toți. Și deja și-au împărțit cadourile. A zis Alexandru: “vezi că dacă primesc mașinuță, îți dau ție, dacă primesc pușcă, îți dau ție. Eu păstrez nu știu ce”.

Adela Popescu despre filipineză: “Nu o luăm să ne ajute, o luăm să-i oferim această vacanță, să petreacă timp cu noi”

CANCAN.RO: Între timp v-ați reunit cu toții? Că ultima dată era bona plecată.

Adela Popescu: A venit iubita de ea, acasă! Doamne, e așa de bine! Deci am venit astăzi acasă … Ea nu e bona copilor, că noi nu mai avem nevoie de bonă. Copiii merg toți la școală, la grădiniță. Noi avem nevoie de un om care să ne ajute la curățenie, care să ne ajute în grădină, care să poată să rămână cu copiii două ore, cât timp noi avem de venit la un eveniment sau ceva de genul ăsta. Adică ea e un om de încredere, de care avem foarte multă grijă.

De exemplu, o vom lua cu noi în Turcia și nu pentru că nu avem ajutor, că noi mergem practic cu patru bunici. Deci nu o luăm să ne ajute, o luăm să-i oferim această vacanță, să petreacă timp cu noi. Am luat-o și în Asia la început și era așa de fericită că vedea lumea. De exemplu, asta mi-a și mărturisit, că e foarte fericită că a nimerit într-o familie care o tratează ca pe un membru al familiei. Dar chiar și este!

CANCAN.RO: De câți ani sunteți alături de ea?

Adela Popescu: Ea a venit când mai aveam puțin să-l nasc pe Adrian, pentru că ne-am dat seama că la trei copii va fi jale. Eu încă eram la emisiune, erau câteva ore pe care le petreceam acolo. Mama deja era obosită, nu mai puteam să o rog să facă asta, Radu avea plecările lui în Tailanda. Deci era imposibil, efectiv. Apoi e adevărat că eu am renunțat la emisiune să am mai mult timp, dar tot am nevoie de ajutor. Adică și eu am activitate și, în fine, nu contează. Se împlinesc aproape patru ani de când e cu noi.

Adela Popescu: “Poate de ziua mea, dar nu fac eu cinste! Fiecare își plătește!“

CANCAN.RO: Deci aveți vacanța cu familia, cu bunicii. Plănuiți și o vacanță separat de copii?

Adela Popescu: Nu știu. Chiar acum vorbeam cu Fodor (n.r. prezent la eveniment) se gândea dacă să mergem cu barca prin octombrie undeva.

CANCAN.RO: De ziua ta?

Adela Popescu: Da, am și zis: hai că poate de ziua mea, dar nu fac eu cinste! Fiecare își plătește! Dar o să mergem, o să stăm la Șușani toată vacanța și o să ne invităm prietenii.

CANCAN.RO: Apropo, cum stați cu lucrările de amenajare?

Adela Popescu: Păi săptămâna viitoare se montează mobila, vin saltelele. Cei care se ocupă de grădină lucrează intens acolo. Sperăm ca în două săptămâni să fie casa perfectă de locuit.

Adela Popescu: “Vrem să fie verde tot, să fie florile înflorite”

CANCAN.RO: Și plănuiți și o petrecere de inaugurare?

Adela Popescu: Cred că prin august o vom face. Vrem să fie verde tot, să fie florile înflorite, să fie totul pus la punct acolo și atunci o să chemăm pe cineva.

CANCAN.RO: Vă gândiți să creșteți și niște animale acolo?

Adela Popescu: Au ai mei și ei stau la 200 de metri de noi, adică au copiii acolo și găini. Ori noi n-am putea avea grijă de ele când plecăm, noi stăm verile acolo. Dar copiii își satisfac dorința în vizită la bunici, e în regulă. Radu vrea să-și pună niște busuioc, pătrunjel, mărar, să aibă acolo lângă bucătărie așa de atmosferă.

