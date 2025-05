Condiția pusă de Adela Popescu pentru a reveni la PRO TV! Vorbește lumea” îi trezește amintiri plăcute, dar nu lasă nimic la voia întâmplării

După anii petrecuți pe platourile de filmare din Buftea, unde se filmau serialele de la Acasă TV, iar ea era cap de afiș, Adela Popescu și-a continuat cariera la Pro TV, unde a fost gazda emisiunii “Vorbește lumea”, dar a făcut și echipă cu Cabral la “Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Pentru proiectele TV și-a sacrificat din timpul liber, chiar dacă era în detrimentul familiei. La un moment dat, și-a luat o pauză, pentru a-și încărca bateriile, apoi a prelungit-o. A preferat să fie mamă fulltime pentru băieții ei și să accepte proiecte punctuale, care să nu o țină departe prea mult timp de cei dragi. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, soția lui Radu Vâlcan ne-a vorbit despre schimbările făcute în stilul de viață, dar și condițiile în care ar reveni pe micul ecran.

Adela Popescu și-a redobândit silueta de odinioară și face tot posibilul să o păstreze, molipsindu-se de la stilul de viață al soțului ei, care se hrănește sănătos și nu renunță în ruptul capului la sport.

Adela Popescu: „Radu gătește ca înainte, doar că de data asta porție dublă”

CANCAN.RO: De când ți-ai schimbat stilul de viață, Radu gătește lucruri speciale pentru tine ca să te ajute?

Adela Popescu: Mie nu mi-a trebuit decât să urmez meniul lui, pentru că Radu de ani de zile mănâncă sănătos și are o viață activă, aleargă în fiecare zi, ține fasting, are grijă ce mănâncă, el e foarte atent. Eu nu eram. Iar acum, practic, doar ne-am întâlnit, am venit pe drumul lui, cum ar veni. Asta e singura diferență. Deci el gătește ca înainte, doar că de data asta porție dublă.

CANCAN.RO: La ce ți-a fost cel mai greu să renunți?

Adela Poprescu: La ciugulit non-stop. Asta mi-a fost cel mai greu. Eu nu sunt o tipă pretențioasă la mâncare, doar că atunci când stăteam seara la seriale sau pur și simplu când stau prin casă cu copiii, îmi vine mereu să mănânc ceva. Și ăsta e un gest pe care l-am înlocuit cu un compot de mere pe care îl fac eu în casă, fără zahăr, bineînțeles. Sau îmi iau gulii pe care le tai bucățele, bucățele. Sau un măr. Dar n-am putut să renunț la ciugulit. Nu am putut. Doar că am înlocuit alimentele. În loc să mănânc un sendviș, mănânc un măr.

CANCAN.RO: E chestie de adaptare?

Adela Popescu: Nu, e de autocontrol. Eu am și preparate pentru sendviș, că mai am copii. Le fac la toaster câte un sendviș și în permanență mă gândesc: nu, hai să trecem și de ziua asta, să reușim, depășim noi.

CANCAN.RO: Acolo e cea mai mare tentație.

Adela Popescu: Așa e, absolut așa e, da.

Adela Popescu: „Să fie și după regulile mele puțin”

CANCAN.RO: Pe plan profesional ce urmează pentru tine? Ești propria șefă, tu îți faci programul. Ai de gând să faci vreo schimbare în următoarea perioadă?

Adela Popescu: Asta nu-mi doresc deloc, pentru că nu doar că mă simt bine, dar și lucrurile funcționează, pentru că sunt mult mai creativă, sunt mult mai odihnită și omul când e odihnit poate să facă o mulțime de lucruri. Așa că genul acela de program, zi de zi, nu se va mai întâmpla. Nu pot să-l duc și îmi place să stau cu copiii, e în regulă, dar proiecte profesionale cu siguranță voi accepta în viitor. Dar așa să fie și după regulile mele puțin.

CANCAN.RO: Care ar fi condițiile ca să nu ți ocupe foarte mult timp, dacă ar fi un proiect pe micul ecran?

Adela Popescu: Păi, de exemplu, și un film de lungmetraj, așa cum am făcut Retreat Vama Veche a însemnat practic șase săptămâni și apoi, gata, îți vezi de treabă. Și un proiect de televiziune, dar, de asemenea, să nu fie zilnic. Adică să nu stau foarte mult timp plecată de lângă copii.

CANCAN.RO: Care mai sunt provocările cu cei trei băieți năzdrăvani ai tăi? S-a întâmplat să te pună într-o situație în care efectiv să te blochezi, să te gândești un pic la o explicație?

Adela Poprescu: Întrebarile pe care le pun ei, mai ales cel mare, sunt din ce în ce mai dificile. Ultima oară a început să plângă în hohote că el își dorește foarte mult să ne mutăm la Șușani. I-am explicat că asta nu se poate. Și că “de ce nu putem să mergem la școală acolo”? Așa, explică-i copilului de ce nu se poate!

