Ce se întâmplă în casa Adelei Popescu? ”E vraiște de când…” Nici prin cap nu i-a trecut asta

Adela Popescu și Radu Vâlcan au apelat la serviciile unei bone filipineze în urmă cu 4 ani, înainte ca prezentatoarea TV să devină pentru a treia oară mamă. Semn că femeia s-a făcut plăcută și s-a integrat perfect în familia lor, cei doi au decis să o păstreze, fiind de un real ajutor și în ceea ce privește treburile în casă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO; Adela Popescu ne-a mărturisit motivul pentru care a venit neînsoțită la Gala Premiilor Gopo. Doamna filipineză s-a întors în țara ei pentru câteva săptămâni, iar Radu a rămas cu copiii, fiind responsabil cu… restabilirea ordinii în casă.

Adela Popescu a fost prezentă marți seara la Gala Premiilor Gopo 2025, eveniment care a avut loc la Teatrul Național București. Vedeta a făcut senzație cu o rochie roșie, îndeplinindu-și misiunea de a înmâna unul dintre premii. Radu Vâlcan și-a petrecut seara acasă, cu copiii, întrucât bona filipineză și-a luat liber o lună, iar socrii și-au stabilit o minivacanță pe litoralul bulgăresc.

Adela Popescu: „Doamna noastră din casă este plecată o lună în țara ei natală”

CANCAN.RO: Te prinde foarte bine culoarea și modelul acestei rochii și vreau să știu dacă Radu a avut un cuvânt de spus în alegerea ta.

Adela Popescu: Deci mie Neculai (n.r. Stanciu – stilist) aseara mi-a adus trei rochii. Una era din paiete argintii, foarte sexy, crăpată pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Încă o rochie, tot așa, destul de mulată, cu niște buline și asta, care era cumva cea mai cuminte dintre toate. Și i-am arătat cele trei imagini și a zis: asta roșie mi se pare cea mai bună. Și așa am gândit și eu și Neculai. Mi se că e un pic teatrală așa, mi se pare potrivită pentru locație. I-a plăcut și lui Radu cel mai mult asta. A zis că e cea mai potrivită pentru eveniment.

Citește și: ”Blatul” de la Insula Iubirii! Adela Popescu s-a ținut de cuvânt, Radu Vâlcan a rămas fără cuvinte! ”Contează foarte mult pentru mine!”

CANCAN.RO: Radu a rămas acasă cu băieții?

Adela Popescu: Doamna noastră din casă este plecată o lună în țara ei natală, în Filipine și nu e ușor. Și am lăsat casa vraiște, cu vasele peste tot, copiii au aruncat jucării, haine și am zis: îmi pare rău, eu am eveniment, nu pot să te ajut. O să se descurce, nu-i problemă.

CANCAN.RO: Pe 1 Mai deschideți sezonul la Vama Veche?

Adela Popescu: Nu mergem acolo, n-avem cum. Camerele s-au dat, este sold out. Noi ori o să mergem la apartamentul nostru de la mare, ori o să stăm în București. Lui Radu îi e teamă să mergem, se gândește că va fi foarte aglomerat pe șosea.

Adela Popescu: „Efectiv simțeam că trăiesc un vis”

CANCAN.RO: Deci nu petreceți nici în noua casă de la Șușani?

Adela Popescu: Nu mergem, pentru că părinții mei sunt plecați și noi încă nu avem totul gata acolo. Adică nu putem încă să gătim, sunt mai multe lucruri de care avem nevoie de părinți și ei sunt plecați la bulgari de 1 Mai, așa că nu o să mergem la țară.

CANCAN.RO: Cum e să-ți vezi acest vis împlinit? Acum un an vorbeam așa de o dorință legată de casă.

Adela Popescu: Nu ne venea nici nouă să credem. Deci când am ajuns acolo, și prima seară pe care am petrecut-o, Radu a dat drumul la șemineu și stăteam pe terasă. Am luat niște vin făcut de tata și stăteam pe terasă și era călduț, copiii dormeau. Efectiv simțeam că trăiesc un vis.

Deci eram așa, ne uitam și Radu zice: “Dacă era casa asta, măcar la o oră de București, ne mutam aici. Făceam naveta. E prea plăcut, e prea plăcut!”Dar i-am spus: nu avea același farmec dacă era atât de aproape. E cumva și ideea asta că e un escape, e o evadare.

Foto: Instagram

Citește și: Cum arată casa de la Șușani a Adelei Popescu? Ai zice că e ruptă dintr-un peisaj din Toscana

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.