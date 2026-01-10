Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026. Suma pe care o primește lunar

În unele clinici private din România, salariul medicilor cu experiență variază, iar cei cu renume pot ajunge să încaseze venituri de 5-6 ori mai mari decât la stat. Cât câștigă un medic la o clinică privată în 2026, de fapt?

În general, salariile medicilor de la clinicile private variază în funcție de specializare, experiență, tipul de contract (pot fi angajați cu salariu fix sau comision pentru fiecare pacient sau procedură) și reputația clinicii. De asemenea, majoritatea medicilor care pleacă de la stat și merg la privat sunt plătiți mult mai bine, banii incluzând plățile informale pe care acesta le primește, salariul de bază și sporurile, adică de aproximativ 5-6 ori mai mult decât în marile spitale de stat.

Ce salariu are un medic dintr-o clinică privată

Veniturile unui medic dintr-o clinică privată variază în funcție de specialitate și experiență, dar și de orașul în care este clinica. Rezidenții sau medicii cu experiență mai mică pot începe de la un salariu de sub 1.000 de euro (sub 5.000 de lei)

Cu aproximație, un medic poate avea un salariu mediu lunar cuprins între 1.000 și 3.000 de euro brut/lună, adică 5.000 – 15.000 de lei. Pentru specializările cele mai bine plătite, cum ar fi cardiologie și imagistică, salariul unui medic poate depăși 3.000 – 4.000 de euro. Un medic de familie, angajat la o clinică privată din București, cu sau fără experiență poate avea un salariu cuprins între 2.965 și 3.280 de euro/lună.

