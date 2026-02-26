Acasă » Horoscop » Horoscop chinezesc azi, 26 februarie 2026. Zi cu decizii importante pentru Dragon, oportunități neașteptate pentru Șarpe și Maimuță

Horoscop chinezesc azi, 26 februarie 2026. Zi cu decizii importante pentru Dragon, oportunități neașteptate pentru Șarpe și Maimuță

De: Paul Hangerli 26/02/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 26 februarie 2026. Zi cu decizii importante pentru Dragon, oportunități neașteptate pentru Șarpe și Maimuță
Horoscop chinezesc Dragon, sursa- arhiva CANCAN.RO

Horoscop chinezesc azi, 26 februarie 2026. Astăzi, energia zilei pune reflectorul pe nativii Dragon, care sunt provocați să ia o decizie importantă ce le poate influența direcția profesională sau personală. Curajul și claritatea mentală le pot aduce un avantaj major, însă impulsivitatea trebuie ținută sub control. În același timp, Șarpele și Maimuța beneficiază de contexte favorabile pentru câștiguri și afirmare.

Horoscop chinezesc azi, 26 februarie 2026.

Șobolan

Astăzi ai șansa să rezolvi o problemă care te frământă de ceva timp. Comunicarea este cheia succesului, mai ales în plan profesional. Evită speculațiile și bazează-te pe informații sigure. În plan financiar, apar vești bune sau o confirmare a unui plan mai vechi. Spre seară, ai nevoie de liniște și odihnă.

Bivol

Ziua aduce stabilitate, dar și o ușoară presiune din partea responsabilităților. Este momentul să îți organizezi mai bine prioritățile. În relațiile personale, sinceritatea va clarifica tensiuni mai vechi. Financiar, lucrurile rămân constante, fără surprize majore. Ai grijă la oboseala acumulată.

Tigru

Ești plin de energie și dorință de afirmare. O oportunitate profesională poate apărea pe neașteptate. Ai grijă, totuși, la reacțiile impulsive în discuțiile tensionate. În plan sentimental, se anunță o conversație importantă. Finalul zilei îți aduce satisfacții personale.

Iepure

Astăzi este despre echilibru și diplomație. Reușești să mediezi un conflict sau să calmezi o situație tensionată. La locul de muncă, este recomandat să rămâi discret. Financiar, evită cheltuielile neplanificate. Seara favorizează introspecția și planurile pe termen lung.

Dragon

Ziua vine cu o decizie majoră care nu mai poate fi amânată. Ai curajul să îți asumi un risc calculat. În plan profesional, cineva îți recunoaște meritele. Relațiile personale pot trece printr-un moment de clarificare. Dacă rămâi concentrat, rezultatele pot fi spectaculoase.

Șarpe

Intuiția îți este aliat de nădejde astăzi. O veste sau o informație aparent minoră se dovedește esențială. În plan financiar, apar oportunități interesante. Ai grijă să nu divulgi prea multe planuri înainte de a le pune în aplicare. Seara aduce o stare de mulțumire.

Cal

Te confrunți cu un ritm alert al evenimentelor. Este posibil să fii nevoit să iei o decizie rapidă. În plan profesional, adaptabilitatea te ajută să ieși în evidență. Relațiile cu cei apropiați necesită mai multă atenție. Odihna devine esențială spre finalul zilei.

Capră

Ai nevoie de mai multă răbdare în relațiile de colaborare. O situație tensionată se poate rezolva prin calm și empatie. Financiar, este o zi potrivită pentru planificare, nu pentru investiții riscante. În plan personal, primești un semn clar că ești pe drumul potrivit. Seara aduce liniște.

Maimuță

Creativitatea îți aduce un avantaj important. O idee mai veche poate fi pusă acum în practică. În plan financiar, pot apărea câștiguri sau oferte interesante. Relațiile sociale sunt favorizate și îți pot aduce beneficii pe termen lung. Ai grijă să nu te suprasoliciți.

Cocoș

Ziua cere disciplină și organizare. Unele întârzieri te pot irita, dar nu sunt de durată. În plan profesional, atenția la detalii face diferența. Financiar, evită promisiunile riscante. Spre seară, apare o veste care îți schimbă starea de spirit.

Câine

Astăzi ești pus în fața unei alegeri legate de relații. Este momentul să spui lucrurilor pe nume. În plan profesional, primești sprijin neașteptat. Financiar, situația este stabilă, dar cere prudență. Finalul zilei aduce claritate emoțională.

Mistreț

Ai parte de o zi mai liniștită decât te așteptai. Este un moment bun pentru a-ți pune ordine în gânduri. În plan profesional, lucrurile evoluează lent, dar sigur. Relațiile personale devin mai armonioase. Spre seară, primești o confirmare care îți întărește încrederea.

CITEȘTE ȘI:  Zodiile care vor avea câștiguri uriașe de bani în următoarele două luni. Norocul le bate la ușă

Zodiile pentru care se termină perioada de tristețe începând de astăzi. Revine bucuria de a trăi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 25 februarie 2026.Câinele spune adevărul care schimbă tot, iar Dragonul deschide o ușă neașteptată
Horoscop
Horoscop chinezesc azi, 25 februarie 2026.Câinele spune adevărul care schimbă tot, iar Dragonul deschide o ușă neașteptată
Horoscop rune azi, 24 februarie 2026. Îndrăgostiții și cei care încep ceva nou primesc azi un dar neașteptat din partea destinului
Horoscop
Horoscop rune azi, 24 februarie 2026. Îndrăgostiții și cei care încep ceva nou primesc azi un dar neașteptat…
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează...
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui să se urce într-o barcă cu Robert De Niro
Gandul.ro
Trump, supărat pe două politiciene democrate care i-au deranjat discursul: Au IQ scăzut. Ar trebui...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Claudiu Petrila și Ana Nisioiu-povestea celei mai sensibile iubite din fotbalul românesc
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Alertă la granița României: o dronă a intrat în spaţiul aerian! Armata Română a reacționat imediat
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am ...
Probleme pentru fratele lui Radu Vâlcan. Cristi și soția lui s-au mutat de trei ori în 7 zile: „L-am terorizat pe proprietar”
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi ...
Nucșoara, condimentul din prăjituri care poate provoca halucinații. Ce se întâmplă dacă exagerezi cu această mirodenie
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Zodiile al căror destin se schimbă radical. Vor domina următorii 20 de ani
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor ...
Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil
Vezi toate știrile
×