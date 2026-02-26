Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 26 februarie 2026. Ger în centrul țării, soare și maxime de până la 10°C în vestul României

Prognoza meteo azi, 26 februarie 2026. Ger în centrul țării, soare și maxime de până la 10°C în vestul României

De: Paul Hangerli 26/02/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 26 februarie 2026. Ger în centrul țării, soare și maxime de până la 10°C în vestul României
Zi de iarnă blândă, sursa-pexels.com

Prognoza meteo azi, 26 februarie 2026. Azi vom avea o zi tipică de final de februarie: rece în primele ore ale dimineții și după lăsarea serii, dar luminoasă și relativ plăcută în timpul zilei. Vestul țării va beneficia de cele mai ridicate temperaturi, în timp ce estul și zonele montane vor resimți mai accentuat aerul rece. Per ansamblu, o zi stabilă, cu mult soare și fără fenomene meteorologice semnificative.

Vremea în România

Vremea în România va fi în general frumoasă, dar rece dimineața și noaptea. La nivel național, temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 9 grade Celsius, iar cele minime între -9 și 1 grad Celsius. În depresiunile din estul Transilvaniei, valorile pot coborî chiar spre -15 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări în estul țării, iar izolat, dimineața, pot apărea condiții de ceață.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nordul și vestul țării, vremea va fi predominant însorită. Dimineața va fi rece, cu temperaturi negative, însă la amiază valorile termice vor urca spre 6 – 10 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî, în general, între -4 și 0 grade.

Sud și Sud-Est

În sud și sud-est, cerul va fi variabil la începutul zilei, apoi se va degaja treptat. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 8 grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între -7 și -1 grad. Pe alocuri, dimineața poate apărea ceață.

Oltenia și Sud-Vest

În Oltenia și în sud-vest, vremea va deveni în general frumoasă după un început ușor noros. Maximele vor atinge 6 – 8 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între -2 și 0 grade.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul poate avea unele intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât în restul țării, situându-se între 3 și 5 grade Celsius. Minimele vor coborî între -4 și -1 grad, local chiar mai jos.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării și în zona montană, vremea va fi mai mult senină, dar rece, mai ales în cursul nopții. Temperaturile maxime vor ajunge la 0 – 3 grade Celsius în zonele intramontane, iar minimele vor coborî frecvent între -10 și -5 grade. În depresiunile din estul Carpaților Orientali se pot înregistra valori în jur de -15 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoral, cerul va deveni mai mult senin pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 6 grade Celsius, iar minimele între 0 și 2 grade, ușor mai scăzute în zonele continentale.

Vremea în Capitală

În București, vremea va fi rece dimineața, apoi în general frumoasă. Cerul va fi variabil la începutul zilei și mai mult senin seara și noaptea. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 6 grade Celsius, iar minima va coborî între -7 și -4 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura minimă va fi de aproximativ -4 grade, iar maxima va atinge 6 grade Celsius, cu vreme predominant însorită.

La Timișoara, minima va fi în jur de -1 grad, iar maxima poate ajunge la 10 grade Celsius, într-o zi în mare parte senină.

La Iași, temperaturile vor varia între -2 grade dimineața și 3 grade la amiază, cu cer mai mult noros.

La Craiova, valorile termice vor fi cuprinse între 0 grade noaptea și 7 grade în timpul zilei, cu cer variabil.

La Constanța, minima va fi în jur de 0 grade, iar maxima în jur de 6 grade Celsius, cu perioade însorite.

La Brașov, dimineața va aduce aproximativ -5 grade, iar la amiază temperatura va urca spre 2 grade Celsius, într-un decor predominant senin.

