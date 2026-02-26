Dieta Selenei Gomez. Cum a reușit să slăbească considerabil, după ce a fost aspru criticată pentru kilogramele în plus

În ultimii ani, schimbările fizice ale Selenei Gomez au făcut senzație în presă, atrăgând atât laude, cât și critici. Unii au speculat că ar fi luat în greutate sau chiar că ar fi însărcinată. Cu toate acestea, Selena nu se lasă afectată de critici. În schimb, ea împărtășește cu mândrie sfaturile sale pentru a rămâne în formă, explorând parcursul său către autocunoaștere și dezvoltare personală.

Antrenorul personal al actriței a dezvăluit obiceiurile sale alimentare sănătoase, punând accentul pe consumul de legume și proteine. Selena Gomez preferă orezul brun pentru beneficiile sale nutriționale, în detrimentul celui alb. S-a dovedit că alegerea orezului brun în locul celui alb poate oferi mai multe beneficii nutriționale și ajută la menținerea unei diete echilibrate.

Cum se menține Selena Gomez în formă

În timpul spectacolelor lungi, Selena Gomez se bazează pe proteine și avocado pentru a-și menține energia. În plus, antrenorul ei împărtășește rețeta preferată de salată a lui Gomez, bogată în pui, struguri, țelină și ingrediente hidratante. Dacă ați încercat vreodată să urmați un program regulat de antrenament, știți cât de plictisitor poate deveni și cât vă poate diminua motivația. Selena Gomez crede în diversificarea programului de fitness pentru a-l menține distractiv.

Ea practică diverse activități, precum Pilates, drumeții, dans cardio, antrenament în circuit, yoga și spinning. Menținerea diversității și a interesului antrenamentelor este esențială pentru a rămâne motivat și a evita epuizarea. Deși un duș fierbinte prea lung poate deshidrata pielea, acesta oferă și unele avantaje. Scufundarea în apă fierbinte poate ușura în mod eficient tensiunea corporală și calma oboseala musculară. Actrița adoră să facă dușuri fierbinți cu aburi.

Sesiunile de antrenament ale Selenei includ mult Pilates – o formă de exercițiu care se concentrează pe mișcări cu impact redus, menite să dezvolte forța și o postură corectă.

Gomez se antrenează de obicei trei până la cinci zile pe săptămână, sau zilnic în perioada premergătoare unui turneu. Dar Davis, antrenorul ei, indică faptul că a face mișcare, ori de câte ori poți, este suficient – un mesaj pe care ea este sigură că l-a transmis vedetei.

Actrița își menține pielea tonifiată prin îngrijire regulată. Ea folosește exfoliante pentru corp, tratamentele cu nămol, găsind amuzant faptul că arată ca și cum ar fi acoperită de nămol, dar apreciind beneficiile acestuia pentru piele.

Nămolul, la fel ca măștile din argilă, are proprietăți antibacteriene și exfoliante. Pentru a-și încheia rutina, ea folosește periajul corpului. Actrița a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală după ce a fost diagnosticată în trecut. Cu toate acestea, a găsit curajul să caute ajutor. Acum, având înțelegerea și răspunsurile de care avea nevoie, discută cu încredere despre eforturile sale zilnice. Găsește o bucurie imensă în a prețui lucrurile mărunte și se bucură să împărtășească aceste momente cu publicul său.

