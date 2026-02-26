Orez de post cu mireasmă de binecuvântare-rețeta Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș care aduce pace în suflet și pe masă

Din bucătăria smerită și luminoasă a Mănăstirea Lăpuș, Maica Minodora ne dăruiește o rețetă simplă, dar plină de har: un orez de post fin, aromat și hrănitor. Din câteva ingrediente curate și la îndemână, se naște un preparat potrivit pentru zilele de înfrânare, dar și pentru orice clipă în care dorim hrană cumpătată și binecuvântată.

Pace și lumină, dragi prieteni ai bucatelor de post și ai inimii cumpătate.

În rânduiala mănăstirii, bucatele nu sunt doar hrană pentru trup, ci și prilej de liniștire a gândurilor. Astăzi pregătim, cu bucurie luminată, un pilaf simplu, așa cum îl gătește Maica Minodora, cu răbdare, cu atenție și cu rugăciune în șoaptă.

Ingrediente curate și binecuvântate

Pentru această rânduială culinară avem nevoie de:

500 g orez cu bob lung

200 ml ulei

1 legătură pătrunjel proaspăt

vegeta naturală, după gust

sare

piper

Puține la număr, dar îndestulătoare în rost.

Cum se pregătește pilaful cel smerit

Mai întâi, orezul se spală în mai multe ape reci, până când apa rămâne limpede. Această curățire este asemenea limpezirii inimii prin înfrânare – îndepărtăm ce este de prisos pentru a rămâne doar esența.

Într-o cratiță încăpătoare, se încinge uleiul la foc potrivit. Se adaugă orezul bine scurs și se amestecă ușor, lăsându-l să se călească câteva minute, până când boabele devin ușor sticloase. Acest pas ajută ca pilaful să rămână bob cu bob, frumos și așezat.

Se adaugă apă fierbinte – aproximativ de două ori și jumătate cantitatea de orez – apoi sare, piper și puțină vegeta naturală, după gust. Se amestecă ușor și se lasă la fiert, la foc mic, fără grabă. Când apa este aproape absorbită, se acoperă vasul cu un capac și se lasă să se odihnească câteva minute, ca să se umfle și să se așeze în tihnă.

La final, se presară pătrunjel verde, tocat mărunt, care aduce prospețime și culoare. Orezul devine astfel nu doar hrană, ci bucurie a simplității.

Bucurie în post și recunoștință

Acest pilaf se potrivește de minune ca garnitură lângă legume coapte sau murături, dar poate fi savurat și ca atare, în liniștea unei mese cumpătate. Este o mâncare care nu împovărează, ci așază. Nu îmbie la îmbuibare, ci la măsură.

În zilele de post, simplitatea este o binecuvântare. Când alegem să mâncăm curat și cu măsură, ne hrănim nu doar trupul, ci și sufletul.

Iar cum ne amintește cu înțelepciune Sfântul Ierarh Tihon din Zadonsk: „Postitor adevărat este cel care se stăpânește să nu se mânie, să nu se înfurie, să nu facă răutate și să nu se răzbune.”

Așa și acest orez simplu ne învață blândețea: boabele stau una lângă alta fără să se strivească, așa cum și noi suntem chemați să trăim în pace unii cu alții. Cu recunoștință pentru darurile primite și cu inimă liniștită, să ne fie masa binecuvântată.

